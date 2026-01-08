Семейный ужин, который чуть не стал последним: расследование Роспотребнадзора раскрывает детали

В Подмосковье началась проверка после массового случая ботулизма среди членов двух семей, сообщает РИА Новости. Чрезвычайная ситуация с острым пищевым отравлением стала предметом санитарно-эпидемиологического расследования, которое проводит региональное управление Роспотребнадзора. Власти занимаются установлением причин вспышки и путей распространения инфекции, а работы специалистов продолжаются.

Проверка Роспотребнадзора

Региональное управление Роспотребнадзора в официальном телеграм-канале проинформировало о начале санитарно-эпидемиологического расследования. Специалисты ведомства проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию очага и предотвращение дальнейших случаев заболевания. В рамках расследования выявляются все контактные лица, которые могли быть подвержены воздействию токсина.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы пищевой продукции, которая могла стать источником заражения, и изымают биологический материал у заболевших для лабораторных исследований. Это необходимо, чтобы точно установить возбудителя и подтвердить диагноз. Ведомство отмечает, что исследования помогут определить причины нарушения условий приготовления или хранения пищи, приведшие к отравлению.

Случаи заболевания и последствия

Ранее сообщалось, что в Московской области восемь человек заразились ботулизмом, четверо из них — несовершеннолетние. По информации РИА Новости, пострадавшие — члены двух семей, проживающих в деревне Холуденево. Все они отравились мясом лошади (кониной), которое было приготовлено во фритюре. Такая тепловая обработка не гарантирует уничтожения ботулотоксина, особенно если исходный продукт был уже заражён.

Среди заболевших один человек находится в тяжёлом состоянии, пять оцениваются медиками как пострадавшие средней степени тяжести. Ботулизм — редкое, но крайне опасное острое токсико-инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulinum, который поражает нервную систему. Симптомы включают двоение в глазах, затруднения глотания и слабость мышц, поэтому своевременное выявление и лечение имеют критическое значение.

Во всех случаях употребление неправильно приготовленных продуктов может привести к тяжёлым последствиям, особенно если задерживается обращение за медицинской помощью. Специалисты рекомендуют строго соблюдать санитарные правила при обработке мяса и других продуктов, чтобы исключить риск размножения и распространения возбудителя.