Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Врач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп
© www.pexels.com by Karola G is licensed under Бесплатное использование
Главная / Красота и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:09

Семейный ужин, который чуть не стал последним: расследование Роспотребнадзора раскрывает детали

Четверо детей заразились ботулизмом в Подмосковье — Роспотребнадзор

В Подмосковье началась проверка после массового случая ботулизма среди членов двух семей, сообщает РИА Новости. Чрезвычайная ситуация с острым пищевым отравлением стала предметом санитарно-эпидемиологического расследования, которое проводит региональное управление Роспотребнадзора. Власти занимаются установлением причин вспышки и путей распространения инфекции, а работы специалистов продолжаются.

Проверка Роспотребнадзора

Региональное управление Роспотребнадзора в официальном телеграм-канале проинформировало о начале санитарно-эпидемиологического расследования. Специалисты ведомства проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию очага и предотвращение дальнейших случаев заболевания. В рамках расследования выявляются все контактные лица, которые могли быть подвержены воздействию токсина.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы пищевой продукции, которая могла стать источником заражения, и изымают биологический материал у заболевших для лабораторных исследований. Это необходимо, чтобы точно установить возбудителя и подтвердить диагноз. Ведомство отмечает, что исследования помогут определить причины нарушения условий приготовления или хранения пищи, приведшие к отравлению.

Случаи заболевания и последствия

Ранее сообщалось, что в Московской области восемь человек заразились ботулизмом, четверо из них — несовершеннолетние. По информации РИА Новости, пострадавшие — члены двух семей, проживающих в деревне Холуденево. Все они отравились мясом лошади (кониной), которое было приготовлено во фритюре. Такая тепловая обработка не гарантирует уничтожения ботулотоксина, особенно если исходный продукт был уже заражён.

Среди заболевших один человек находится в тяжёлом состоянии, пять оцениваются медиками как пострадавшие средней степени тяжести. Ботулизм — редкое, но крайне опасное острое токсико-инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulinum, который поражает нервную систему. Симптомы включают двоение в глазах, затруднения глотания и слабость мышц, поэтому своевременное выявление и лечение имеют критическое значение.

Во всех случаях употребление неправильно приготовленных продуктов может привести к тяжёлым последствиям, особенно если задерживается обращение за медицинской помощью. Специалисты рекомендуют строго соблюдать санитарные правила при обработке мяса и других продуктов, чтобы исключить риск размножения и распространения возбудителя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отсутствие насморка отличает грипп от ОРВИ — Бабаченко сегодня в 7:19
Грипп маскируется под простуду: вот тайный симптом, который выдаёт опасную болезнь с первого дня

Врач объяснила, по какому признаку можно отличить грипп от ОРВИ в первые дни болезни и почему особенно важно внимательно следить за состоянием детей.

Читать полностью » Подъёмы на носки запускают лимфоток в ногах — специалисты по телесным практикам сегодня в 0:46
Ноги гудели даже без нагрузки — решение оказалось проще, чем думала

Отёки и тяжесть в ногах могут быть связаны с застоем лимфы. Простые упражнения помогут улучшить отток жидкости и поддержать здоровье без сложных нагрузок.

Читать полностью » Биомеханика походки зависит от анатомии и привычек — учёные вчера в 19:05
Идеальная походка оказалась мифом: тело движется не по правилам, а по своим законам

Идеальная походка — миф или реальность? Движение нельзя стандартизировать, как работает биомеханика шага и в каких случаях походке всё же нужна коррекция.

Читать полностью » Учёные восстановили древние вирусы герпеса, возраст которых более 2000 лет — Венский университет вчера в 15:28
Секреты древних вирусов герпеса: ученые нашли геномы, которые были в нашем теле ещё в железный век

Учёные впервые восстановили древние геномы вирусов герпеса из человеческих останков возрастом более 2000 лет, открыв новые факты о развитии вирусов вместе с человеком.

Читать полностью » В продуктовых магазинах планируют создать уголки здорового питания — ТАСС вчера в 14:12
Привычные полки в магазинах хотят изменить — россиян готовят к новому формату

В российских магазинах планируют создать уголки здорового питания, где покупатели смогут узнать больше о составе продуктов. Программа рассчитана на 2026-2030 годы.

Читать полностью » Препигментация повышает стойкость окрашивания седины — колористы вчера в 11:30
Седина проступает уже через несколько дней: при окрашивании волос упускают один скрытый шаг

Краска не держится на седых волосах и быстро вымывается? Разбираем основные ошибки при окрашивании и способы добиться стойкого цвета.

Читать полностью » Новые штаммы COVID-19 вызывают стертую малосимптомную клинику — иммунолог Крючков вчера в 9:25
Головная боль и слабость: список симптомов, которые объединяют грипп, простуду и COVID-19

Иммунолог объяснил, как сейчас проявляются новые штаммы COVID-19 и почему отличить их от гриппа или простуды без диагностики непросто.

Читать полностью » Доза спирта до 120 мг безопасна для печени человека — врач Умнов вчера в 9:07
Сердце, печень, мозг — что первое сдастся: карта ударов, которые наносит алкоголь по организму

Врач объяснил, какая доза водки считается предельной для организма и почему ее превышение может привести к тяжелым последствиям для сердца, печени и мозга.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Kia показала рекордный рост продаж в США по итогам 2025 года — 110km.ru
Авто и мото
Hyundai представит электрический минивэн Staria 9 января 2026 — Нуффель
ДФО
В Амурской области привлекут 35 врачей и медсестер в 2026 — Орлов
Красота и здоровье
Учителя имеют право требовать справку после болезни ребенка — Болотова
Экономика
Страхование жизни станет драйвером рынка в 2026 году — Уфимцев
Туризм
Рост внутреннего туризма в России замедлится в 2026 году — АТОР
Экономика
Добыча угля растет в Якутии и на Сахалине — Казанов
Наука
Люди считающие мир несправедливым чаще верят в теории заговора — Фурнхам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet