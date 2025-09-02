Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Банки для хранения круп
Банки для хранения круп
© pixabay. com by congerdesign-509903 is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:06

Тайны кухни: как неправильное хранение еды привлекает тараканов и моль

Как хранить продукты, чтобы защитить их и не привлекать насекомых

Любые остатки пищи — это сигнал для насекомых. Тараканы, жучки и моль способны найти источник еды даже через мельчайшие щели. Поэтому главная защита — не дать им доступа. Правильное хранение продуктов становится ключевым элементом профилактики.

Основные правила хранения

  • Герметичные контейнеры. Крупы, сахар, мука и корм для животных должны храниться только в плотно закрытых пластиковых или стеклянных банках. Насекомые легко прогрызают картон и бумагу.
  • Минимум открытых упаковок. Начатые пакеты нужно сразу пересыпать в банки или заворачивать в герметичные пакеты.
  • Правильное размещение. Продукты на кухне стоит хранить на полках и в закрытых шкафах, а не на открытом столе.
  • Сухая зона хранения. Влага усиливает запах и ускоряет появление вредителей.
  • Сухофрукты, орехи, семена и крупы — любимые продукты насекомых. Именно в них чаще всего заводятся жучки и моль. Регулярная проверка и пересыпка в герметичные контейнеры — обязательное правило.

Чистота как профилактика

Даже правильно упакованные продукты могут привлекать насекомых, если на кухне остаются крошки и жирные пятна. Поэтому уборка — часть системы хранения. Мусорное ведро должно быть с крышкой, а поверхности — чистыми.

Защита в долгую

Правильное хранение продуктов — это не только вопрос порядка, но и способ сделать квартиру непригодной для насекомых. Герметичность и чистота лишают их главного ресурса — еды. В результате даже случайно залетевшие насекомые не задержатся надолго.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: избыток тёмных тонов делает комнату мрачной и тесной сегодня в 1:34

Тёмные стены могут превратить квартиру в пещеру: как избежать главной ошибки

Темные стены могут быть элегантным решением для интерьера, но лишь при правильном оформлении. Какие ошибки чаще всего мешают создать уют?

Читать полностью » Мягкий свет и текстиль помогут организовать домашний кинотеатр сегодня в 0:30

Домашний кинотеатр без ремонта и больших трат: уют рождается из деталей

Как превратить обычный вечер за сериалом в маленький праздник? Несколько простых приемов помогут создать дома атмосферу настоящего кинотеатра.

Читать полностью » Учёные напомнили, что мусорные ведра и влажная почва в горшках привлекают мошек вчера в 23:16

Невидимая угроза на кухне: почему мошки размножаются быстрее, чем вы убираете

Мухи-дрозофилы появляются будто из ниоткуда. На самом деле они скрываются в неожиданных местах. Как их найти и предотвратить возвращение?

Читать полностью » Ошибки при глажке, которые портят одежду и сокращают срок службы утюга вчера в 22:06

Утюг прослужит меньше, чем вы думаете: главные ошибки, которые делают все

Многие мелочи при глажке кажутся неважными, но именно они чаще всего губят и утюг, и одежду. Узнайте, какие ошибки лучше никогда не допускать.

Читать полностью » Пауки в домах осенью: учёные советуют использовать цитрусовую кожуру вчера в 21:23

Цитрусовый заговор против пауков: простой запах выгоняет их из дома

Сентябрь приносит не только прохладу, но и активность пауков в домах. Узнайте, как кухонный продукт может стать простым оружием против них.

Читать полностью » Лавровый лист используют для устранения запаха в доме вчера в 20:49

Влажность и сырость — враги дома: помогает самая простая специя

Обычный ингредиент с кухни способен за ночь преобразить воздух в доме. Узнайте, как использовать его необычным способом для свежести и уюта.

Читать полностью » Эксперт Анастасия Анохина рассказала, как правильно ухаживать за подушками и одеялами вчера в 19:52

Аллергия и кашель ночью — виновата постель, о которой вы забываете

Подушки и одеяла требуют регулярного ухода: от просушивания и вакуума до стирки и химчистки. Узнайте, как продлить их срок службы.

Читать полностью » Специалисты назвали главные причины помутнения стекла и керамики в посудомоечной машине вчера в 18:54

Хотели идеальную чистоту — получили мутное стекло: подвох посудомоечной машины

Белый налёт и мутное стекло после посудомойки — проблема воды, средств и режима мойки. Эксперты рассказали, как вернуть блеск посуде.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Джулия Стивенс: прирост мышц более 6 фунтов за три месяца маловероятен
Садоводство

Осенний уход за смородиной: садоводы советуют использовать известь и диатомит
Туризм

Кавказские ущелья и перевалы: самые красивые маршруты
Садоводство

В Республике Коми пересадку плодово-ягодных культур завершают к середине октября
Еда

Приготовьте кексы с изюмом на кефире по рецепту от кулинарного блога
Садоводство

В Ленинградской области летом 2025 года вырастили дыню Подарок дедушки Хо Ши Мина
Еда

Рецепт салата Мимоза с яйцами и сыром обновили на основе советов шеф-поваров
Спорт и фитнес

Недосып снижает эффективность похудения: исследование Sleep
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet