Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Маринованные огурцы с овощами
Маринованные огурцы с овощами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:14

Ошибка, из-за которой заготовки портятся раньше времени

Хранение овощей в бумажных мешках сохраняет свежесть до двух лет

Хранение домашних заготовок и овощей в квартире требует особого подхода. Садоводы подчеркивают: правильные условия помогут сохранить продукты свежими не только в течение зимы, но и на протяжении нескольких лет. Одним из лучших решений считается использование бумажных мешков и хранение на застекленном балконе или в погребе.

Почему именно бумажные мешки

Главная ошибка многих хозяек — складывать овощи в полиэтиленовые или тканевые мешки. В них образуется конденсат, который создает влажную среду, провоцирующую плесень и гниль. Бумага же "дышит", поддерживая естественный воздухообмен. При температуре около +2…+3 градусов такие условия позволяют сохранить свеклу, картофель и морковь без потерь вкуса и качества.

Балкон и погреб — оптимальные места

Хорошо в бумажных мешках хранить овощи на застекленном балконе. Здесь поддерживается прохлада, а при дополнительной защите от прямых солнечных лучей овощи могут оставаться свежими до двух лет. Еще один вариант — погреб. Стабильная температура и отсутствие резких перепадов создают идеальные условия для хранения заготовок и корнеплодов.

Что еще можно хранить на балконе

Некоторые продукты прекрасно чувствуют себя в холодное время года именно на балконе. Арбузы, например, можно держать прямо на полу, прикрыв тканью. Такой способ помогает сохранить их сочность. А вот кабачки, тыкву, лук и чеснок лучше разместить в кладовой или в другом сухом и прохладном помещении.

Как поступать с ягодами и зеленью

Не все продукты подходят для хранения в естественных условиях. Ягоды и свежая зелень быстро портятся, поэтому лучший выход — заморозка. Современные морозильные камеры позволяют сохранить не только вкус, но и большую часть витаминов. Такой запас пригодится для приготовления компотов, соусов и витаминных напитков в холодное время года.

Простые правила для сохранности

Чтобы овощи и заготовки дольше радовали свежестью, стоит придерживаться нескольких правил:
• проверять продукты перед хранением и убирать подпорченные экземпляры;
• не допускать перепадов температуры;
• хранить разные виды овощей отдельно, чтобы они не влияли друг на друга;
• следить за влажностью и при необходимости проветривать кладовое помещение или балкон.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать преждевременной порчи и позволит круглый год использовать собственные запасы без потери качества.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Седум буррито зацветает розовыми цветками в домашних условиях сегодня в 16:15

"Ослиный хвост" в горшке: растение, которое путают с экзотическим украшением

Удивительное растение с мексиканскими корнями способно украсить ваш дом, не требуя сложного ухода. Узнайте, как правильно растить "ослиный хвост".

Читать полностью » Эксперты рассказали, как обработать почву осенью, чтобы защитить урожай от фитофторы сегодня в 15:57

Фитофтора не спит зимой: если оставить ботву, весной грядка превратится в смертельную ловушку

Почему фитофтора не умирает с урожаем и как правильно обработать землю осенью, чтобы в новом сезоне овощи были под надёжной защитой.

Читать полностью » Биолог Юлия Кондратенок рассказала о трёхэтапной схеме осенней обработки сада сегодня в 14:21

Не только медный купорос: что добавить в осенний коктейль для идеальной защиты деревьев

Биолог Юлия Кондратенок раскрыла трёхэтапный метод осенней обработки сада: системные фунгициды до листопада, медьсодержащие препараты во время листопада и зольный настой после. Комплекс защитит деревья от грибков, вредителей и зимних повреждений.

Читать полностью » Селекционеры: сорта гелениума продлевают цветение сада до поздней осени сегодня в 14:15

Один куст — десятки бутонов: секрет долгого цветения в саду без усилий

Яркие и огненные цветы гелениума делают осенний сад живым и тёплым. Узнайте его историю, особенности и секреты выращивания.

Читать полностью » Агроном Ксения Давыдова: молочай прутьевидный помогает бороться с тлёй и гусеницами сегодня в 13:21

Токсичный защитник грядок: почему к этому растению боятся подойти даже гусеницы

Узнайте, как приготовить натуральный инсектицид из молочая прутьевидного против тли и гусениц. Безопасные методы использования, меры предосторожности и секреты эффективности от экспертов.

Читать полностью » В Кемеровской области садоводы должны завершить работы до середины октября из-за ранних заморозков сегодня в 13:04

Пропустите осень — весной на участке ждёт беда: главные ошибки садоводов в Кемеровской области

Что нужно сделать в саду в Кемеровской области осенью: 10 шагов, которые помогут растениям пережить зиму и дадут богатый урожай весной.

Читать полностью » Сентябрьская обрезка гортензий предотвращает болезни и стимулирует рост побегов сегодня в 12:48

Гортензия — не медведь, но тоже уходит в спячку: помогите ей правильно перезимовать

Сентябрь — время, когда гортензии требуют особого внимания. Узнайте, почему обрезка именно в этот период становится залогом будущего цветения.

Читать полностью » Биолог Юлия Кондратенок рассказала, как безопасно избавиться от кротов на огороде сегодня в 12:20

Огород в осаде кротов: как остановить нашествие без яда и химии — экспертный совет

Кроты наносят вред вашему огороду? Биолог раскрыла эффективные и экологичные методы борьбы с кротами: сетки, отпугиватели, натуральные средства с резким запахом.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

People: Шейлин Вудли и Лукас Браво расстались после года отношений
Авто и мото

Цены на такси в России вырастут в 4 раза из-за закона о локализации — эксперт Рябков
Еда

Эксперты объяснили, что клетчатку можно получать не только из овощей и фруктов
Технологии

Mechanism представила универсальное крепление для гаджетов в самолёте
Туризм

Эксперт Кукаевский: новые слухи о запрете шенгенских виз для россиян пока не подтверждены
Дом

Чистка батарей повышает теплоотдачу на 10–15%
Красота и здоровье

В ДР Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола — более 80 случаев и 28 смертей
Питомцы

Власти Норвегии ограничили ввоз кошек на Шпицберген для защиты популяции птиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet