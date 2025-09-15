Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Девушка в пижаме перед открытым холодильником
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:32

Почему порядок в холодильнике решает больше, чем вы думаете

Эксперты объясняют, как распределение полок влияет на свежесть продуктов

Каждый день мы открываем холодильник десятки раз, даже не задумываясь о том, насколько от его организации зависит наше здоровье и семейный бюджет. Но неправильное расположение продуктов на полках и несоблюдение элементарных правил хранения приводят к тому, что срок их годности сокращается, а вкус заметно теряется.

Почему важна температура

Основной принцип — продукты должны находиться в условиях, которые соответствуют их потребностям. Средняя температура в холодильнике колеблется от +2 до +6 градусов, но равномерной она быть не может. На верхних полках воздух теплее, на нижних — холоднее. Если пренебречь этим знанием, молочные продукты испортятся быстрее, а свежие овощи потеряют сочность.

Распределение по зонам

Чтобы продукты дольше сохраняли свои свойства, используйте простое правило:

  • Верхние полки — готовые блюда, молочные продукты, консервы.
  • Средние полки — мясо и рыба в герметичных контейнерах.
  • Нижние полки — молоко, йогурты, свежие соки.
  • Ящики для овощей и фруктов — зелень, корнеплоды, фрукты, которые не боятся влаги.
  • Дверца — соусы, напитки, яйца, продукты с длительным сроком годности.

Ошибки, которые совершают чаще всего

Многие хозяйки ставят молоко на дверцу, не подозревая, что именно здесь самые нестабильные условия из-за постоянных перепадов температуры. Другие оставляют мясо в открытых упаковках, что не только ускоряет его порчу, но и вызывает неприятные запахи.

Как уменьшить пищевые отходы

По данным исследователей, правильное хранение позволяет сократить количество выбрасываемой еды до 30%. Это не только забота о собственном кошельке, но и вклад в экологию. Чтобы продукты не забывались в дальних углах холодильника, используйте прозрачные контейнеры и подписывайте даты приготовления.

Здоровье и комфорт

Грамотная организация холодильника — это не мелочь. Она напрямую влияет на то, насколько безопасной будет еда и насколько комфортно хозяйке управляться с запасами. Порядок на полках экономит время, силы и помогает сохранить семейное здоровье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Просроченные продукты становятся главным источником неприятного запаха в холодильнике сегодня в 5:28

Пять ошибок, которые делают холодильник источником вони

Запах в холодильнике появляется из-за открытых продуктов, просрочки, переполненности, грязного дренажа и отсутствия регулярной уборки.

Читать полностью » Хлорофитум и папоротники помогают бороться с формальдегидом и сухостью воздуха сегодня в 4:18

Пять растений, которые очищают воздух лучше техники

Какие комнатные растения лучше всего очищают и увлажняют воздух? Топ-5 зелёных помощников, которые создадут в доме здоровый микроклимат.

Читать полностью » Лимонный сок размягчает нагар в духовке и устраняет запах — специалисты по уборке сегодня в 3:15

Копеечное средство против нагара: духовка снова как новая

Хотите, чтобы духовка сияла чистотой без агрессивной химии? Лимон и другие простые средства помогут легко избавиться от жира и нагара.

Читать полностью » Садоводы назвали пользу тыквенной воды как удобрения для комнатных растений сегодня в 2:12

Вода после варки овощей заменяет магазинные подкормки

Вода после варки тыквы может стать ценным удобрением для домашних растений. Какие цветы оценят подкормку и как правильно её использовать?

Читать полностью » Девелоперы предлагают скидки на квартиры перед запуском проектов и в праздники сегодня в 1:17

Пять стратегий, которые помогут купить жильё выгоднее

Как приобрести квартиру в новостройке с выгодой? Несколько стратегий помогут сэкономить и выбрать жильё на лучших условиях.

Читать полностью » Наносить моющее средство на ткань, а не на стекло, советуют эксперты по уборке сегодня в 0:14

Круговые движения — враг чистоты: как тряпка оставляет разводы на стекле

Чистые окна без разводов — задача непростая. Почему не стоит мыть их на солнце, чем опасны "народные методы" и какие приёмы работают лучше всего?

Читать полностью » Астрологи назвали подходящие стили интерьера для 12 знаков зодиака: от барокко у Львов до минимализма у Дев вчера в 23:12

Одна ошибка в интерьере — и ваш знак зодиака теряет удачу навсегда

Знаки зодиака помогают понять, какие цвета и стили сделают дом уютным, а какие разрушат гармонию. Узнайте, чего стоит избегать каждому знаку.

Читать полностью » Жёсткая вода и сушка на батарее делают полотенца твёрдыми вчера в 22:21

Полотенца становятся жёсткими быстрее, чем вы думаете: главные враги скрываются в ванной

Узнайте, почему полотенца теряют мягкость после стирки и как простыми приёмами вернуть им свежесть и пушистость.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Почему в разных странах лючок бензобака располагается с разных сторон: объяснение экспертов
Красота и здоровье

Власти Ассама расследуют несоблюдение протоколов при операциях кесарева сечения
Авто и мото

При замене тормозной жидкости в систему может попасть воздух — эксперты
Туризм

Подберезовики могут синеть при разрезе, тогда как мякоть белого гриба цвет не меняет
Спорт и фитнес

Кардиолог Владимир Сыровнев назвал риски фибрилляции предсердий у спортсменов
Культура и шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям отложили момент рассказа принцу Джорджу о его будущем королевском статусе
Наука

Редчайшая находка в Смоленске: археологи обнаружили древний каменный терем
Еда

Салат из печени минтая с морковью и яйцами получается питательным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet