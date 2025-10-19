Опасность на витрине: Роспотребнадзор назвал самые проблемные продукты
Санитарные врачи Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подвели итоги работы за девять месяцев 2025 года и сообщили о шести категориях товаров, которые вызывают наибольшие опасения с точки зрения качества и безопасности. Как сообщает издание "Ямал 1" со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, наиболее проблемной оказалась сфера кулинарного производства, где нарушения технологии составили 26% от всех выявленных.
Продукты, вызывающие беспокойство
Согласно итогам проверок, наибольшее количество несоответствий санитарным требованиям выявлено в следующих товарных категориях:
Кулинарные изделия - 26% всех нарушений. Основные проблемы связаны с отклонениями от технологических процессов, нарушением температурных режимов хранения и использованием некачественных ингредиентов.
Биологически активные добавки (БАДы) - 21,1%. Специалисты отметили несоответствие маркировки и состава заявленным данным.
Молочная продукция - 17,2%. Нарушения касались фальсификации жирового состава и несоблюдения условий транспортировки.
Рыбные товары - 7,1%. В некоторых образцах обнаружены следы несвежего сырья и превышение микробиологических показателей.
Кондитерские изделия - 6%. Проблемы связаны с превышением содержания консервантов и нарушением санитарных норм при производстве.
Безалкогольные напитки - 5,8%. В отдельных партиях выявлены отклонения по уровню сахара и несоответствие упаковки требованиям безопасности.
Масштабы проверок
За отчётный период специалисты Роспотребнадзора провели 110 проверок и 295 профилактических визитов. В результате из оборота изъято 80 партий некачественной продукции общим весом более 5 тонн.
Кроме того, по итогам контрольных мероприятий возбуждено 105 дел об административных правонарушениях в отношении предприятий, допустивших нарушения санитарных и технологических требований.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: Покупать продукты в непроверенных торговых точках или онлайн.
Последствие: Риск отравления и получения подделки.
Альтернатива: Покупать только сертифицированную продукцию с маркировкой и проверенным составом.
Ошибка: Игнорировать сроки годности и условия хранения.
Последствие: Развитие бактерий и токсинов в продуктах.
Альтернатива: Проверять маркировку и хранить продукты при рекомендуемой температуре.
Ошибка: Употреблять БАДы без консультации врача.
Последствие: Возможные аллергические реакции и вред для печени и почек.
Альтернатива: Принимать добавки только по назначению специалиста.
Что делают санитарные службы
Роспотребнадзор продолжает мониторинг качества продовольственных товаров и усиливает профилактическую работу с производителями. Ведомство регулярно проводит лабораторные исследования, рейды и разъяснительные мероприятия, направленные на снижение числа нарушений.
Особое внимание уделяется контролю за молочной и кулинарной продукцией, поскольку эти категории наиболее часто становятся источником пищевых инфекций.
"Мы видим положительную динамику по снижению грубых нарушений, однако сохраняются случаи несоблюдения технологий и подмены ингредиентов. Работа по контролю качества продолжается", — отметили в Управлении Роспотребнадзора ХМАО-Югры.
Таблица: категории товаров с наибольшим количеством нарушений
|Категория
|Доля нарушений
|Основные проблемы
|Кулинарные продукты
|26%
|Нарушение технологии, хранения и санитарных норм
|БАДы
|21,1%
|Несоответствие состава, ложная маркировка
|Молочная продукция
|17,2%
|Фальсификация, нарушение температурного режима
|Рыбные товары
|7,1%
|Несвежесть, превышение микробиологических норм
|Кондитерские изделия
|6%
|Избыток консервантов, несоблюдение санитарии
|Безалкогольные напитки
|5,8%
|Несоответствие состава и упаковки требованиям
Почему это важно
Нарушения при производстве продуктов питания напрямую влияют на здоровье населения. Как отмечают эксперты, отклонения в технологии приготовления или несоблюдение условий хранения могут привести к пищевым отравлениям, аллергическим реакциям и инфекционным заболеваниям.
Особое беспокойство санитарных врачей вызывает неконтролируемый рынок БАДов: многие добавки не проходят должных испытаний, а их производители вводят покупателей в заблуждение относительно состава и свойств продукции.
