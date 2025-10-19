Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вредные и полезные продукты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:18

Опасность на витрине: Роспотребнадзор назвал самые проблемные продукты

Роспотребнадзор Югры выявил больше всего нарушений в кулинарных изделиях и БАДах

Санитарные врачи Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подвели итоги работы за девять месяцев 2025 года и сообщили о шести категориях товаров, которые вызывают наибольшие опасения с точки зрения качества и безопасности. Как сообщает издание "Ямал 1" со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, наиболее проблемной оказалась сфера кулинарного производства, где нарушения технологии составили 26% от всех выявленных.

Продукты, вызывающие беспокойство

Согласно итогам проверок, наибольшее количество несоответствий санитарным требованиям выявлено в следующих товарных категориях:

  1. Кулинарные изделия - 26% всех нарушений. Основные проблемы связаны с отклонениями от технологических процессов, нарушением температурных режимов хранения и использованием некачественных ингредиентов.

  2. Биологически активные добавки (БАДы) - 21,1%. Специалисты отметили несоответствие маркировки и состава заявленным данным.

  3. Молочная продукция - 17,2%. Нарушения касались фальсификации жирового состава и несоблюдения условий транспортировки.

  4. Рыбные товары - 7,1%. В некоторых образцах обнаружены следы несвежего сырья и превышение микробиологических показателей.

  5. Кондитерские изделия - 6%. Проблемы связаны с превышением содержания консервантов и нарушением санитарных норм при производстве.

  6. Безалкогольные напитки - 5,8%. В отдельных партиях выявлены отклонения по уровню сахара и несоответствие упаковки требованиям безопасности.

Масштабы проверок

За отчётный период специалисты Роспотребнадзора провели 110 проверок и 295 профилактических визитов. В результате из оборота изъято 80 партий некачественной продукции общим весом более 5 тонн.

Кроме того, по итогам контрольных мероприятий возбуждено 105 дел об административных правонарушениях в отношении предприятий, допустивших нарушения санитарных и технологических требований.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупать продукты в непроверенных торговых точках или онлайн.
    Последствие: Риск отравления и получения подделки.
    Альтернатива: Покупать только сертифицированную продукцию с маркировкой и проверенным составом.

  • Ошибка: Игнорировать сроки годности и условия хранения.
    Последствие: Развитие бактерий и токсинов в продуктах.
    Альтернатива: Проверять маркировку и хранить продукты при рекомендуемой температуре.

  • Ошибка: Употреблять БАДы без консультации врача.
    Последствие: Возможные аллергические реакции и вред для печени и почек.
    Альтернатива: Принимать добавки только по назначению специалиста.

Что делают санитарные службы

Роспотребнадзор продолжает мониторинг качества продовольственных товаров и усиливает профилактическую работу с производителями. Ведомство регулярно проводит лабораторные исследования, рейды и разъяснительные мероприятия, направленные на снижение числа нарушений.

Особое внимание уделяется контролю за молочной и кулинарной продукцией, поскольку эти категории наиболее часто становятся источником пищевых инфекций.

"Мы видим положительную динамику по снижению грубых нарушений, однако сохраняются случаи несоблюдения технологий и подмены ингредиентов. Работа по контролю качества продолжается", — отметили в Управлении Роспотребнадзора ХМАО-Югры.

Таблица: категории товаров с наибольшим количеством нарушений

Категория Доля нарушений Основные проблемы
Кулинарные продукты 26% Нарушение технологии, хранения и санитарных норм
БАДы 21,1% Несоответствие состава, ложная маркировка
Молочная продукция 17,2% Фальсификация, нарушение температурного режима
Рыбные товары 7,1% Несвежесть, превышение микробиологических норм
Кондитерские изделия 6% Избыток консервантов, несоблюдение санитарии
Безалкогольные напитки 5,8% Несоответствие состава и упаковки требованиям

Почему это важно

Нарушения при производстве продуктов питания напрямую влияют на здоровье населения. Как отмечают эксперты, отклонения в технологии приготовления или несоблюдение условий хранения могут привести к пищевым отравлениям, аллергическим реакциям и инфекционным заболеваниям.

Особое беспокойство санитарных врачей вызывает неконтролируемый рынок БАДов: многие добавки не проходят должных испытаний, а их производители вводят покупателей в заблуждение относительно состава и свойств продукции.

