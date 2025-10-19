Опасность на витрине: Роспотребнадзор назвал самые проблемные продукты

Санитарные врачи Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подвели итоги работы за девять месяцев 2025 года и сообщили о шести категориях товаров, которые вызывают наибольшие опасения с точки зрения качества и безопасности. Как сообщает издание "Ямал 1" со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, наиболее проблемной оказалась сфера кулинарного производства, где нарушения технологии составили 26% от всех выявленных.

Продукты, вызывающие беспокойство

Согласно итогам проверок, наибольшее количество несоответствий санитарным требованиям выявлено в следующих товарных категориях:

Кулинарные изделия - 26% всех нарушений. Основные проблемы связаны с отклонениями от технологических процессов, нарушением температурных режимов хранения и использованием некачественных ингредиентов. Биологически активные добавки (БАДы) - 21,1%. Специалисты отметили несоответствие маркировки и состава заявленным данным. Молочная продукция - 17,2%. Нарушения касались фальсификации жирового состава и несоблюдения условий транспортировки. Рыбные товары - 7,1%. В некоторых образцах обнаружены следы несвежего сырья и превышение микробиологических показателей. Кондитерские изделия - 6%. Проблемы связаны с превышением содержания консервантов и нарушением санитарных норм при производстве. Безалкогольные напитки - 5,8%. В отдельных партиях выявлены отклонения по уровню сахара и несоответствие упаковки требованиям безопасности.

Масштабы проверок

За отчётный период специалисты Роспотребнадзора провели 110 проверок и 295 профилактических визитов. В результате из оборота изъято 80 партий некачественной продукции общим весом более 5 тонн.

Кроме того, по итогам контрольных мероприятий возбуждено 105 дел об административных правонарушениях в отношении предприятий, допустивших нарушения санитарных и технологических требований.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупать продукты в непроверенных торговых точках или онлайн.

Последствие: Риск отравления и получения подделки.

Альтернатива: Покупать только сертифицированную продукцию с маркировкой и проверенным составом.

Ошибка: Игнорировать сроки годности и условия хранения.

Последствие: Развитие бактерий и токсинов в продуктах.

Альтернатива: Проверять маркировку и хранить продукты при рекомендуемой температуре.

Ошибка: Употреблять БАДы без консультации врача.

Последствие: Возможные аллергические реакции и вред для печени и почек.

Альтернатива: Принимать добавки только по назначению специалиста.

Что делают санитарные службы

Роспотребнадзор продолжает мониторинг качества продовольственных товаров и усиливает профилактическую работу с производителями. Ведомство регулярно проводит лабораторные исследования, рейды и разъяснительные мероприятия, направленные на снижение числа нарушений.

Особое внимание уделяется контролю за молочной и кулинарной продукцией, поскольку эти категории наиболее часто становятся источником пищевых инфекций.

"Мы видим положительную динамику по снижению грубых нарушений, однако сохраняются случаи несоблюдения технологий и подмены ингредиентов. Работа по контролю качества продолжается", — отметили в Управлении Роспотребнадзора ХМАО-Югры.

Таблица: категории товаров с наибольшим количеством нарушений