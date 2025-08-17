Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:10

Августовские овощи и ягоды: последняя возможность сохранить вкус лета

Август назвали лучшим временем для заготовок овощей, ягод и зелени

Чем позже вы начнёте заготовки, тем выше риск потерять часть урожая. Август — пик овощного и ягодного сезона, когда рынки и дачные грядки ломятся от свежей продукции. Именно сейчас стоит наполнить кладовку вкусом и ароматом лета.

Помидоры — на пике вкуса

Августовские томаты плотные, сочные и пока ещё без следов фитофторы. Это время для:

  • заготовки томатов в собственном соку;
  • приготовления лечо, кетчупа и томатной пасты;
  • заморозки тёртых помидоров для супов и соусов.

Ягоды — последние дни сезона

Смородина, крыжовник, малина и даже поздняя клубника уже на исходе. Лучшие способы сохранить урожай:

  • заморозка (разложить на поддонах, затем пересыпать в пакеты);
  • густое варенье или джем;
  • ягода, протёртая с сахаром без варки.

Кабачки и баклажаны — пока нежные и сочные

В августе они ещё не переросли и не огрубели. Можно приготовить:

  • кабачковую икру;
  • рулетики из баклажанов;
  • аджику и овощные салаты.

Часть урожая удобно заморозить кубиками — зимой они подойдут для рагу и подлив.

Сладкий перец — до сентября не ждите

В начале осени он становится водянистым, а цены растут. Август хорош для:

  • заморозки половинок для фаршировки;
  • заморозки нарезки для жарки;
  • приготовления лечо или маринованного перца в масле.

Зелень — сохранить аромат лета

Укроп, петрушку, базилик в августе срезают в последний раз. Способы заготовки:

  • заморозка в масле (в формочках для льда);
  • сушка;
  • консервация с солью.

Что ещё успеть сделать до осени

  • Кукуруза — отварить и заморозить початки или зёрна;
  • Яблоки — сушить кольцами или делать пастилу;
  • Лук и чеснок — просушить, перебрать и сплести в косы;
  • Пряные травы — мята, чабрец, мелисса для чая и ароматических мешочков.

Заготовки — это не просто работа, а забота о себе и близких. Сделав всё вовремя, зимой вы будете наслаждаться вкусом августа, а не жалеть об упущенном.

