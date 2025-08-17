Августовские овощи и ягоды: последняя возможность сохранить вкус лета

Чем позже вы начнёте заготовки, тем выше риск потерять часть урожая. Август — пик овощного и ягодного сезона, когда рынки и дачные грядки ломятся от свежей продукции. Именно сейчас стоит наполнить кладовку вкусом и ароматом лета.

Помидоры — на пике вкуса

Августовские томаты плотные, сочные и пока ещё без следов фитофторы. Это время для:

заготовки томатов в собственном соку;

приготовления лечо, кетчупа и томатной пасты;

заморозки тёртых помидоров для супов и соусов.

Ягоды — последние дни сезона

Смородина, крыжовник, малина и даже поздняя клубника уже на исходе. Лучшие способы сохранить урожай:

заморозка (разложить на поддонах, затем пересыпать в пакеты);

густое варенье или джем;

ягода, протёртая с сахаром без варки.

Кабачки и баклажаны — пока нежные и сочные

В августе они ещё не переросли и не огрубели. Можно приготовить:

кабачковую икру;

рулетики из баклажанов;

аджику и овощные салаты.

Часть урожая удобно заморозить кубиками — зимой они подойдут для рагу и подлив.

Сладкий перец — до сентября не ждите

В начале осени он становится водянистым, а цены растут. Август хорош для:

заморозки половинок для фаршировки;

заморозки нарезки для жарки;

приготовления лечо или маринованного перца в масле.

Зелень — сохранить аромат лета

Укроп, петрушку, базилик в августе срезают в последний раз. Способы заготовки:

заморозка в масле (в формочках для льда);

сушка;

консервация с солью.

Что ещё успеть сделать до осени

Кукуруза — отварить и заморозить початки или зёрна;

Яблоки — сушить кольцами или делать пастилу;

Лук и чеснок — просушить, перебрать и сплести в косы;

Пряные травы — мята, чабрец, мелисса для чая и ароматических мешочков.

Заготовки — это не просто работа, а забота о себе и близких. Сделав всё вовремя, зимой вы будете наслаждаться вкусом августа, а не жалеть об упущенном.