Августовские овощи и ягоды: последняя возможность сохранить вкус лета
Чем позже вы начнёте заготовки, тем выше риск потерять часть урожая. Август — пик овощного и ягодного сезона, когда рынки и дачные грядки ломятся от свежей продукции. Именно сейчас стоит наполнить кладовку вкусом и ароматом лета.
Помидоры — на пике вкуса
Августовские томаты плотные, сочные и пока ещё без следов фитофторы. Это время для:
- заготовки томатов в собственном соку;
- приготовления лечо, кетчупа и томатной пасты;
- заморозки тёртых помидоров для супов и соусов.
Ягоды — последние дни сезона
Смородина, крыжовник, малина и даже поздняя клубника уже на исходе. Лучшие способы сохранить урожай:
- заморозка (разложить на поддонах, затем пересыпать в пакеты);
- густое варенье или джем;
- ягода, протёртая с сахаром без варки.
Кабачки и баклажаны — пока нежные и сочные
В августе они ещё не переросли и не огрубели. Можно приготовить:
- кабачковую икру;
- рулетики из баклажанов;
- аджику и овощные салаты.
Часть урожая удобно заморозить кубиками — зимой они подойдут для рагу и подлив.
Сладкий перец — до сентября не ждите
В начале осени он становится водянистым, а цены растут. Август хорош для:
- заморозки половинок для фаршировки;
- заморозки нарезки для жарки;
- приготовления лечо или маринованного перца в масле.
Зелень — сохранить аромат лета
Укроп, петрушку, базилик в августе срезают в последний раз. Способы заготовки:
- заморозка в масле (в формочках для льда);
- сушка;
- консервация с солью.
Что ещё успеть сделать до осени
- Кукуруза — отварить и заморозить початки или зёрна;
- Яблоки — сушить кольцами или делать пастилу;
- Лук и чеснок — просушить, перебрать и сплести в косы;
- Пряные травы — мята, чабрец, мелисса для чая и ароматических мешочков.
Заготовки — это не просто работа, а забота о себе и близких. Сделав всё вовремя, зимой вы будете наслаждаться вкусом августа, а не жалеть об упущенном.
