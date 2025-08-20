Упал кусок на пол: когда достаточно протереть, а когда лучше выбросить

Многие привыкли просто сполоснуть продукт водой, если он случайно упал на пол. Однако терапевт Никита Харлов предупреждает: в большинстве случаев одной воды недостаточно, чтобы удалить все болезнетворные бактерии.

Чем обработать продукт

Врач рекомендует использовать яблочный уксус — он обладает лёгким антисептическим действием. Но, по его словам, полностью погружать продукт не нужно.

Достаточно:

смочить салфетку в уксусе,

аккуратно протереть поверхность сыра, овоща или другого упавшего продукта.

Когда лучше сразу выбросить

Харлов подчёркивает: если продукт упал на сильно загрязнённый пол, который давно не мыли, количество микробов будет таким, что никакая обработка уже не поможет. В этом случае лучше не рисковать и просто выбросить еду.