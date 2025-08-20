Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:23

Упал кусок на пол: когда достаточно протереть, а когда лучше выбросить

Терапевт Никита Харлов: споласкивания водой мало для упавшего на пол продукта

Многие привыкли просто сполоснуть продукт водой, если он случайно упал на пол. Однако терапевт Никита Харлов предупреждает: в большинстве случаев одной воды недостаточно, чтобы удалить все болезнетворные бактерии.

Чем обработать продукт

Врач рекомендует использовать яблочный уксус — он обладает лёгким антисептическим действием. Но, по его словам, полностью погружать продукт не нужно.

Достаточно:

  • смочить салфетку в уксусе,
  • аккуратно протереть поверхность сыра, овоща или другого упавшего продукта.

Когда лучше сразу выбросить

Харлов подчёркивает: если продукт упал на сильно загрязнённый пол, который давно не мыли, количество микробов будет таким, что никакая обработка уже не поможет. В этом случае лучше не рисковать и просто выбросить еду.

Читайте также

Врач Надежда Чернышева: к сезону простуд стоит пополнить аптечку витаминами D и C сегодня в 6:10

Почему именно конец лета — лучшее время готовить аптечку к простудам

Скоро начнётся сезон простуд — врачи советуют заранее обновить домашнюю аптечку. Какие витамины действительно работают и что должно быть под рукой в начале осени — подробный список в одном материале.

Читать полностью » Врач Людмила Лапа: медленное восстановление Киркорова после ожога может быть связано с диабетом сегодня в 5:15

Почему ожог Киркорова заживает так долго: врачи назвали возможные причины

Врач предположила, что продолжительное заживление ожога у Филиппа Киркорова может быть связано с сахарным диабетом и сниженным иммунитетом. Какие факторы мешают регенерации и почему лечение затянулось — в кратком разборе.

Читать полностью » Фельдшеры и врачи Первой Градской оказали помощь рабочему после падения с высоты сегодня в 4:13

Падение с высоты закончилось чудом: в Москве спасли рабочего-маляра

Фельдшерам скорой и врачам Первой Градской в Москве удалось спасти маляра, сорвавшегося со строительных лесов. Мужчина получил глубокую рану, но избежал внутренних повреждений и через четыре дня уже был дома.

Читать полностью » Терапевт Мелешина: овощи и фрукты летом не заменят регулярного поступления витаминов сегодня в 3:10

Летние ягоды не спасут до весны: какие витамины быстро заканчиваются

Терапевт развеяла миф о том, что летом можно “накопить” витамины на весь год. Какие витамины действительно запасаются в организме, а какие нужно восполнять ежедневно — и как поддержать себя в конце сезона.

Читать полностью » Врач Сергей Вялов: поздний ужин может быть полезным при правильном выборе продуктов сегодня в 2:16

Поздний ужин может помочь уснуть: какие продукты работают на сон

Гастроэнтеролог рассказал, какие продукты лучше всего подходят для вечернего приёма пищи. Цельнозерновые продукты в сочетании с белком помогают выработке мелатонина и способствуют спокойному сну без лишнего веса.

Читать полностью » Врач Елена Павлова: курение снижает концентрацию и работоспособность сегодня в 1:14

Сигареты и тревожность: неожиданный эффект для нервной системы

Врач объяснила, почему курение ухудшает продуктивность. Никотин нарушает выработку дофамина, снижает концентрацию и выносливость, а также усиливает тревожность — всё это делает работу менее эффективной.

Читать полностью » Гематолог Евгения Томова: усталость у школьников может быть признаком анемии сегодня в 0:10

Почему школьник устаёт даже после каникул: скрытая причина слабости

Детская усталость после каникул может быть связана не с ленью, а с железодефицитной анемией. Гематолог объясняет, какие симптомы должны насторожить родителей и как предупредить дефицит железа.

Читать полностью » Психотерапевт посоветовала жертвам сталкинга фиксировать угрозы и обращаться в полицию вчера в 23:23

От подарков до угроз: как шаг за шагом формируется ловушка сталкера

Психотерапевт назвала признаки сталкинга и объяснила, как реагировать на угрозы и преследование, чтобы сохранить безопасность и обратиться за помощью.

Читать полностью »

