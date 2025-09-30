Парижская арифметика: куда исчезают сотни евро на еду

Сэкономить в одном из самых дорогих городов Европы — задача с подвохом. История пары, отправившейся в свадебное путешествие в Париж и всё-таки потратившей на еду 617 € за восемь дней, показывает, где разумная экономия работает, а где — нет. Источником информации стал личный блог Кристины Назаровой, в котором она подробно описала свой эксперимент с бюджетным питанием.

Куда "утекают" деньги на еду в Париже

План был простой: квартира с кухней, домашние завтраки, днём — супермаркеты или недорогие кафе, вечером — либо ресторан, либо быстрое блюдо дома. Бюджет на двоих — до 200 € в день на всё (транспорт, музеи, сувениры и еду), при этом гастрономические удовольствия оставались важной частью путешествия. Париж встретил жарой в +30…35 °C — и это сразу скорректировало аппетиты: реже хотелось горячего и сложных сетов, чаще — выпечки, фруктов, йогуртов и лёгких закусок.

Что сработало лучше всего

Супермаркеты. Это главный способ сэкономить без жертв во вкусе. Пара чаще всего заходила в Carrefour, G20 и Intermarché. Удачная стратегия — собирать "холодные" завтраки и перекусы: багеты, ветчина, сыры (от нежного камамбера за 2-3 € до эмменталя), йогурты, хумус, сезонные фрукты. По ощущениям, качество фруктов — на уровне: дыня, клубника, абрикосы оказались сладкими и спелыми. На один из завтраков корзина продуктов вышла в 17,27 € — и хватило не на один приём пищи.

Готовая еда из магазинов. На ходу выручали салаты, сэндвичи и роллы по 2-7 € за порцию. Удобно, когда в наборе сразу есть вилка и соус, а состав сытный (макароны, яйца, тунец, курица). В гипермаркете нашлись даже курица-гриль и пицца по 3-6,5 €: не изысканно, но быстро и недорого.

Фудшеринг-сервисы. Приложение Too Good To Go дало редкий, но удачный улов — набор из трёх больших онигири за 4,5 €. Минусы: привязка к "окнам" выдачи, быстро разбирают интересные позиции, нужна карта иностранного банка. Зато это реальная экономия и вклад против пищевых отходов. По данным сервиса, в 2023 году благодаря ему по миру "спасли" более 121,6 млн порций еды — масштаб чувствуется.

А во Франции на проблему указывает и статистика: по оценке Too Good To Go, на каждого жителя приходится около 25 кг съедобных пищевых отходов в год.

Что оказалось сомнительным

Охота за уценкой. Полки с товарами на "оранжевых стикерах" попадаются часто, скидки доходят до 50%. Но это "лотерея": удаются не все покупки (например, салат за 1 € — неудачный опыт), плюс моральные ограничения на рыбу и мясо с истекающим сроком. Экономить можно, но силы и время на поиски нужны.

Ланчи-formule. Теоретически — выгодно: фиксированные наборы из закуски/супа, основного и десерта за 15-30 € (бывает и шире меню с вилкой цен до 40 €). На практике жара и график музеев помешали попасть в окно 12:00-15:00, а три блюда в такую погоду — перебор. При этом даже парижская пресса отмечает, что найти достойный сет-ланч за 20-30 € всё ещё реально — особенно если целиться на конкретные адреса, а не в случайные туристические места.

"У стойки дешевле". Местная традиция — пить кофе или брать закуску у барной стойки, чтобы сэкономить на обслуживании. Разница есть, но не всегда существенная (пример: сэндвич 5,5 € за столиком и 5 € навынос). В барах с крафтовым пивом заметнее: бутылка "с собой" может быть дешевле примерно на 1 €. Официальные рекомендации городского офиса туризма напоминают: в барах и кафе цены обязаны быть на виду, и они законно различаются для стойки, зала и террасы; сервис уже включён в цены.

Итоги эксперимента и финансы

За восемь дней на питание ушло 617 € на двоих, то есть ≈ 77 € в день. Структура расходов:

кафе и рестораны — 386 € ;

; супермаркеты (продукты, напитки, готовые блюда) — 226 € ;

; фудшеринг-сервисы — 4,49 €.

Самый памятный ужин — в легендарном бистро Au Pied de Cochon: чек составил 100 €, но впечатления того стоили. При этом базовая стратегия работала так: домашние завтраки + готовая еда днём + выборочные рестораны вечером. Именно так удалось удержать расходы на приемлемом уровне, не отказываясь от парижских гастровпечатлений.

Полезные наблюдения для тех, кто едет сейчас

Хлеб и выпечка. Средняя цена "обычной" багеты в стране в последние годы колебалась вокруг отметки 0,90-1,10 €; на фоне инфляции она выросла по сравнению с 2010-ми, хотя в крупных сетях встречаются и агрессивные промо-цены.

Отдельная тема — ажиотаж вокруг "супердешёвых" багет в дискаунтерах: ценники по 0,29 € вызывают протесты ремесленных булочных, которые говорят о рисках для качества и отрасли.

Средняя цена "обычной" багеты в стране в последние годы колебалась вокруг отметки 0,90-1,10 €; на фоне инфляции она выросла по сравнению с 2010-ми, хотя в крупных сетях встречаются и агрессивные промо-цены. Отдельная тема — ажиотаж вокруг "супердешёвых" багет в дискаунтерах: ценники по 0,29 € вызывают протесты ремесленных булочных, которые говорят о рисках для качества и отрасли. Frozen-лайфхак: Picard. Французская сеть замороженной еды остаётся заметным "спасательным кругом" для быстрых ужинов — ассортимент от лазаньи до десертов, магазины по всему городу. В 2024 году у Picard насчитывалось свыше 1 100-1 185 магазинов в Европе, а бренд перешёл под контроль предпринимателя Муаз-Александра Зуари.

Французская сеть замороженной еды остаётся заметным "спасательным кругом" для быстрых ужинов — ассортимент от лазаньи до десертов, магазины по всему городу. В 2024 году у Picard насчитывалось свыше 1 100-1 185 магазинов в Европе, а бренд перешёл под контроль предпринимателя Муаз-Александра Зуари. Где "комфортная" экономия. В супермаркетах рационально брать фрукты по сезону, местные сыры (камамбер, эмменталь, мини-сыры для перекуса), намазки и йогурты. Готовая еда с вилкой и соусом выручает на прогулках; пицца или курица-гриль — быстрый вечерний вариант.

Как повторить удачную схему

1) Делайте ставку на магазины. На 10-20 € можно собрать два-три сытных перекуса на двоих: багет, сыр/ветчина, хумус, ягоды, йогурты.

2) Держите "план Б". Скачайте Too Good To Go заранее и поставьте уведомления — вкусные находки исчезают быстро; не забудьте про банковскую карту и свои "окна" по времени.

3) Помните про ценовые зоны в кафе. Самая низкая цена — у стойки; дороже — столик в зале; максимально — терраса. Сервис включён, чаевые — на усмотрение.

4) Ланч-сеты — по погоде и расписанию. Если вы в музеях с полудня до трёх, ловите конкретные адреса с хорошими formule/menu заранее — и будет вкусно за 20-30 €.

Экономия в Париже возможна без ощущения "строгой диеты": супермаркеты и готовая еда покрывают большую часть потребностей, а точечные рестораны дарят эмоции, ради которых мы и приезжаем. Главное — планировать окна для ланчей, не бояться "магазинных" завтраков и использовать сервисы против фудвейста. Тогда даже в столице высокой кухни бюджет останется под контролем, а удовольствия — при вас.