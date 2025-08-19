Незаметная ловушка на кухне: один кусочек может обернуться инфекцией

Вы когда-нибудь поднимали упавший кусочек еды со словами "ничего, всего на пару секунд"? Оказывается, даже несколько секунд достаточно, чтобы продукт стал опасным для здоровья.

Реальный эксперимент

Испанский врач Тереза Арнандис решила проверить "правило пяти секунд" на практике. Для этого она:

взяла два одинаковых кусочка одного продукта;

один из них поместила на пол на 3 секунды;

второй оставила чистым, как контрольный образец.

Оба образца были затем размещены в чашках Петри, чтобы оценить рост бактерий.

Что показали результаты

Эксперимент не оставил сомнений:

контрольный образец почти не содержал бактерий, тогда как кусочек, упавший на пол даже на пару секунд, быстро покрылся микроорганизмами.

Арнандис подчеркнула, что пренебрегать этим нельзя, даже если еда лежала буквально несколько секунд.

"Пренебрежение этим правилом может стать причиной кишечной инфекции, вызванной сальмонеллой, кишечной палочкой, кампилобактериями и стафилококками".

Чем это реально грозит

Употребление еды, пролежавшей на полу, может привести к:

кишечной инфекции;

пищевому отравлению;

заражению сальмонеллой или кишечной палочкой;

серьёзному нарушению работы ЖКТ.

Вывод

"Правило пяти секунд" — не больше чем миф. Даже самый чистый на вид пол содержит бактерии, которые моментально попадают на еду. А значит, безопаснее выбросить — чем лечиться потом.