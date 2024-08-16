Новичкам на заметку: как правильно выбрать лучший корм для собаки

Руководство для новых хозяев по выбору корма для собаки

Если вы решили завести собаку, одним из самых важных вопросов будет выбор корма. От качественного и сбалансированного питания во многом зависит здоровье и благополучие вашего четвероногого друга. Особенно важно это для новых владельцев, которые только учатся ухаживать за своим питомцем.

Натуральная или готовая еда?

Первое, что нужно решить - будете ли вы кормить собаку натуральными продуктами или промышленными кормами. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы.

Натуральная еда, приготовленная самостоятельно, дает возможность контролировать состав рациона и исключать вредные компоненты. Но она требует больше времени и усилий на подготовку. Промышленные корма, напротив, отличаются удобством и сбалансированностью, но в них могут содержаться консерванты и усилители вкуса.

Оптимальным решением будет сочетание натуральных и готовых кормов. Так вы обеспечите собаке полноценное, разнообразное питание.

Выбор сухого или влажного корма

Если вы остановились на покупных кормах, нужно решить, какой тип выбрать - сухой или влажный. Каждый из них имеет свои преимущества:

Сухие корма обычно дешевле, их удобнее хранить и транспортировать. Они также лучше очищают зубы.

Влажные корма более аппетитны для собак, содержат больше влаги, что важно для профилактики мочекаменной болезни. Однако они дороже и имеют меньший срок годности. Лучше всего разнообразить рацион, чередуя сухие и влажные корма. Это позволит собаке получать максимум пользы.

Премиум, супер-премиум или эконом?При выборе промышленного корма также нужно учитывать его класс.

Корма эконом-класса, как правило, содержат больше злаков, сои, субпродуктов. Они дешевле, но менее питательны.

Премиум и супер-премиум корма изготавливаются из более качественных ингредиентов, богаты животным белком и менее насыщены углеводами. Они лучше усваиваются и обеспечивают всестороннюю поддержку здоровья собаки, но стоят дороже.

Рекомендуется выбирать корма не ниже премиум-класса, а лучше супер-премиум. Это гарантирует, что ваш питомец получает сбалансированное и полноценное питание.

Учитывайте также возраст, размер и активность собаки при подборе корма. Следуйте рекомендациям производителя по суточной норме. И не забывайте постепенно вводить новый корм, чтобы избежать желудочно-кишечных расстройств.

Соблюдая эти простые советы, вы обязательно сможете подобрать для своего питомца идеальный корм, который обеспечит его всеми необходимыми питательными веществами.

Фото: flickr.com by Maja Dumat.