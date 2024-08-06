Революция на кухне: откройте новый способ приготовления шампиньонов

Некоторые люди считают, что перед приготовлением шампиньоны необходимо очищать. Однако специалисты говорят, что это лишь пустая трата времени.
Нужно ли очищать шампиньоны?
Эксперты единодушны во мнении, что это не требуется. Но мыть шампиньоны обязательно нужно, как и все другие грибы.
Шампиньоны рекомендуется мыть быстро, так как они очень гигроскопичны. После мытья достаточно удалить коричневые пятна со шляпок и обновить срез на ножке.
Что касается "юбочек" и темных пластинок под шляпкой, их удалять не следует, так как они придают шампиньонам характерный вкус.
Фото: commons.wikimedia.org/böhringer friedrich (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license).
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