Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:47

Еда сгнивает, а планета задыхается — почему отходы бьют сильнее, чем кажется

Программа ООН: ежегодно в мире выбрасывается 1,05 млрд тонн еды

Мир тонет в изобилии продуктов, но при этом миллионы людей по-прежнему ложатся спать голодными. Каждый год на свалки отправляются миллиарды тонн еды, а последствия такого расточительства оказываются разрушительными не только для общества, но и для планеты.

Масштабы глобального парадокса

По данным Программы ООН по окружающей среде, ежегодно выбрасывается 1,05 миллиарда тонн продовольствия — это почти пятая часть всех произведённых продуктов. Основная доля приходится на домохозяйства — 60%. Еще 28% приходится на предприятия общепита, а 12% — на торговые сети.

Но за этими цифрами скрывается куда больше: от разрушения экосистем до миллиардных экономических потерь. Около 10% всех глобальных выбросов парниковых газов связано именно с пищевыми отходами. И это при том, что более 783 миллионов человек во всём мире страдают от голода.

Экологический и экономический удар

Когда продукты гниют на свалке, они выделяют метан — газ, в десятки раз сильнее углекислого. На производство еды, которую в итоге выбрасывают, уходит четверть всей воды, используемой в сельском хозяйстве, огромные площади земли и энергия.

Финансовый ущерб не менее впечатляющий: 1 триллион долларов в год. Это деньги, которые могли бы пойти на борьбу с бедностью и улучшение продовольственной безопасности.

Европа: от стратегии к действиям

Европейский союз взял на себя амбициозные обязательства — сократить пищевые отходы на 50% к 2030 году. В рамках стратегии "От фермы до стола" приняты меры:

  • обязательный мониторинг и отчётность;
  • стимулирование пожертвования еды уязвимым группам;
  • финансирование технологий компостирования и биогаза;
  • поддержка использования "некрасивых", но безопасных продуктов.

Некоторые страны пошли дальше. Во Франции супермаркеты обязаны передавать несбытые продукты на благотворительность, а в Дании за пять лет уровень пищевых отходов снизился более чем на 20%.

Технологии и новые привычки

Сократить масштабы проблемы можно и в повседневной жизни: покупать меньше, хранить правильнее, готовить из остатков. Всё больше цифровых сервисов помогают в этом: например, приложение Too Good To Go позволяет покупать продукты с истекающим сроком годности по сниженным ценам.

Параллельно появляются бизнес-модели замкнутой экономики: отходы превращают в удобрения, корма для животных и даже биотопливо.

Греция — среди лидеров по пищевым отходам

Но не везде ситуация меняется. В Греции комплексной национальной стратегии пока нет, хотя страна входит в число "чемпионов" Европы по объёму пищевых отходов. В 2020 году здесь выбросили более 2 миллионов тонн еды — это 191 кг на человека в год.

Домохозяйства выбрасывают больше всего — почти половину от общего объёма. По этому показателю Греция занимает третье место в ЕС, уступая только Мальте и Португалии.

Проблема, требующая комплексного ответа

Эксперты подчёркивают: одних точечных мер недостаточно. Необходим системный, межсекторальный подход, объединяющий усилия науки, государства, бизнеса и общества.

Сокращение пищевых отходов — это не только вопрос экологии, но и вопрос социальной справедливости. Ведь выброшенная еда могла бы спасти миллионы жизней.

