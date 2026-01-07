Забудьте про мелкий шрифт: скоро вред сахара и соли будет виден за три метра — вот как это работает

Избыточное содержание сахара и соли в привычных продуктах все чаще рассматривается властями как фактор риска для здоровья нации. В ответ на это государство готовит новый инструмент регулирования, который должен сделать состав еды более наглядным для покупателей и стимулировать производителей пересматривать рецептуры. Об этом, в частности, сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на правительственные документы.

Что предлагает правительство

В России планируют ввести специальную маркировку продуктов питания, в которой будет указываться уровень содержания сахара и соли, а также присутствовать предупреждение об их избытке. Соответствующее поручение уже дано профильным ведомствам.

"Согласно документу, Роспотребнадзору, Минздраву и Минэкономразвития России поручено в 2026 году подготовить предложения по введению соответствующей маркировки", — передают РИА Новости со ссылкой на правительство.

Предполагается, что такая маркировка станет дополнительным ориентиром для потребителей и позволит быстрее оценивать потенциальную пользу или вред продукта еще до покупки.

Зачем вводят новые обозначения

Инициатива направлена не только на информирование граждан, но и на изменение поведения производителей и поставщиков. Власти рассчитывают, что наглядные предупреждения будут побуждать компании снижать содержание сахара и соли в рецептурах, чтобы избежать негативного восприятия своей продукции.

Подобные меры уже применяются в ряде стран и рассматриваются как элемент профилактики хронических заболеваний, связанных с питанием. В российском правительстве подчеркивают, что маркировка не носит запретительного характера, но должна повлиять на рынок через осознанный выбор покупателей.

Проблема избыточного потребления

Актуальность инициативы подтверждается статистикой Минздрава. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко указывал, что уровень потребления сахара в России превышает рекомендуемые нормы примерно в четыре раза, а соли — почти в 2,5 раза. Такие показатели напрямую связаны с ростом сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других хронических состояний.

Ожидается, что обсуждение параметров новой маркировки продолжится в течение 2026 года, после чего будут сформулированы конкретные требования и возможные сроки их внедрения.