Ледяная вода, горячий суп и тревожность: как температура еды влияет на ваше настроение
В соцсетях активно обсуждают необычную теорию: якобы привычка есть холодные блюда или пить ледяные напитки может усиливать тревожность и даже приводить к депрессии. Так ли это? Разобраться в вопросе помогла врач-диетолог, нутрициолог и иммунолог Александра Гуськова, рассказавшая об этом в эфире "Радио 1".
Есть ли связь между температурой пищи и психикой
По словам эксперта, научных доказательств того, что холодная еда напрямую влияет на уровень тревожности, нет. Но влияние температуры на желудочно-кишечный тракт и общее самочувствие действительно существует.
"Не знаю, как это связали с психикой, но с точки зрения воздействия на кишечник, теплая еда лучше реагирует — открываются сфинктеры, нет спазмов", — пояснила Александра Гуськова.
Иными словами, теплая пища помогает ЖКТ работать спокойно и без излишнего напряжения. А поскольку кишечник напрямую связан с нервной системой, комфортное пищеварение действительно может способствовать лучшему эмоциональному состоянию — но косвенно, а не напрямую.
Что говорят исследования
Результаты эксперимента иранских учёных, опубликованные в Shiraz E-Medical Journal, подтверждают: температура пищи не оказывает прямого влияния на психическое состояние. Участники, питавшиеся холодными и горячими блюдами, не показали различий в уровне тревожности или настроения.
Однако исследователи заметили: у тех, кто часто ел очень холодные продукты, чаще возникали желудочные спазмы и вздутие, что опосредованно может ухудшать самочувствие и вызывать раздражительность.
Почему тёплая еда полезнее
Температура пищи играет важную роль в переваривании. Слишком холодная или горячая пища заставляет желудок работать с нагрузкой, а это может влиять на уровень энергии и ощущение комфорта после еды.
-
Холодная пища (0-15 °C) замедляет секрецию желудочного сока, вызывает сужение сосудов и может привести к спазмам.
-
Горячая пища (выше 60 °C) раздражает слизистую и повышает риск гастрита.
-
Тёплая пища (35-45 °C) поддерживает оптимальную работу ЖКТ, помогает ферментам эффективно расщеплять продукты и предотвращает вздутие.
"Тёплая еда физиологичнее — организм не тратит энергию на подогрев или охлаждение пищи", — отметила Гуськова.
Когда особенно важно есть тёплую пищу
Диетолог подчёркивает, что людям с хроническими заболеваниями ЖКТ лучше избегать резких температурных контрастов. Особенно это касается тех, кто страдает:
-
гастритом;
-
синдромом раздражённого кишечника;
-
метеоризмом или коликами;
-
частыми болями в животе после еды.
Тёплые блюда — каши, супы, тушёные овощи, запечённое мясо и рыба — позволяют снизить нагрузку на желудок и кишечник, а также уменьшить вероятность спазмов.
Влияние температуры на организм
|Температура пищи
|Воздействие на ЖКТ
|Рекомендации
|Сильно холодная (0-15 °C)
|Может вызвать спазмы и замедлить пищеварение
|Употреблять умеренно, не на голодный желудок
|Тёплая (35-45 °C)
|Оптимальна для пищеварения, снижает риск вздутия и боли
|Подходит для ежедневного рациона
|Сильно горячая (60 °C и выше)
|Раздражает слизистую, вызывает микроповреждения тканей
|Осторожно при гастрите и язвенной болезни
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: запивать еду ледяной водой.
Последствие: замедление переваривания и спазмы желудка.
Альтернатива: пить воду комнатной температуры через 10-15 минут после еды.
-
Ошибка: есть очень горячие супы или напитки.
Последствие: раздражение слизистой и повышенный риск воспалений.
Альтернатива: дать блюду немного остыть перед приёмом.
-
Ошибка: полностью избегать холодных продуктов.
Последствие: ограничение рациона и дисбаланс питательных веществ.
Альтернатива: включать умеренно охлаждённые блюда — салаты, фрукты, кефир.
Как температура влияет на общее самочувствие
Кишечник и мозг связаны через ось "кишечник — мозг": состояние пищеварительной системы напрямую влияет на настроение и уровень стресса. Когда ЖКТ работает без перебоев, выработка серотонина (гормона счастья) происходит стабильно.
Таким образом, комфортная температура пищи помогает поддерживать спокойное пищеварение, а значит — и эмоциональный баланс.
Практические советы от диетолога
-
Ешьте еду, близкую к температуре тела - около 36-40 °C.
-
Избегайте резких перепадов — не запивайте горячее кофе ледяной водой.
-
Если у вас чувствительный желудок, пейте напитки комнатной температуры.
-
В жаркую погоду выбирайте лёгкие охлаждённые блюда, но не ледяные.
-
Для ужина идеальны тёплые овощи и супы-пюре - они расслабляют ЖКТ и помогают лучше спать.
Плюсы и минусы разных температур
|Температура
|Плюсы
|Минусы
|Холодная
|Освежает, снижает аппетит
|Может вызвать спазмы и замедлить пищеварение
|Тёплая
|Оптимальна для ЖКТ, способствует спокойному пищеварению
|Не освежает в жару
|Горячая
|Стимулирует кровообращение
|Повышает риск раздражения слизистой
Три интересных факта
-
Около 80% серотонина, гормона хорошего настроения, вырабатывается именно в кишечнике, а не в мозге.
-
Слишком холодная еда требует дополнительных энергозатрат: организм тратит до 10% дневных калорий на подогрев пищи.
-
Регулярное употребление слишком горячих напитков (выше 65 °C) Всемирная организация здравоохранения связывает с повышенным риском рака пищевода.
