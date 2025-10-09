Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Ледяная вода, горячий суп и тревожность: как температура еды влияет на ваше настроение

Диетолог Гуськова: холодная пища не вызывает депрессию, но может раздражать желудок

В соцсетях активно обсуждают необычную теорию: якобы привычка есть холодные блюда или пить ледяные напитки может усиливать тревожность и даже приводить к депрессии. Так ли это? Разобраться в вопросе помогла врач-диетолог, нутрициолог и иммунолог Александра Гуськова, рассказавшая об этом в эфире "Радио 1".

Есть ли связь между температурой пищи и психикой

По словам эксперта, научных доказательств того, что холодная еда напрямую влияет на уровень тревожности, нет. Но влияние температуры на желудочно-кишечный тракт и общее самочувствие действительно существует.

"Не знаю, как это связали с психикой, но с точки зрения воздействия на кишечник, теплая еда лучше реагирует — открываются сфинктеры, нет спазмов", — пояснила Александра Гуськова.

Иными словами, теплая пища помогает ЖКТ работать спокойно и без излишнего напряжения. А поскольку кишечник напрямую связан с нервной системой, комфортное пищеварение действительно может способствовать лучшему эмоциональному состоянию — но косвенно, а не напрямую.

Что говорят исследования

Результаты эксперимента иранских учёных, опубликованные в Shiraz E-Medical Journal, подтверждают: температура пищи не оказывает прямого влияния на психическое состояние. Участники, питавшиеся холодными и горячими блюдами, не показали различий в уровне тревожности или настроения.

Однако исследователи заметили: у тех, кто часто ел очень холодные продукты, чаще возникали желудочные спазмы и вздутие, что опосредованно может ухудшать самочувствие и вызывать раздражительность.

Почему тёплая еда полезнее

Температура пищи играет важную роль в переваривании. Слишком холодная или горячая пища заставляет желудок работать с нагрузкой, а это может влиять на уровень энергии и ощущение комфорта после еды.

  • Холодная пища (0-15 °C) замедляет секрецию желудочного сока, вызывает сужение сосудов и может привести к спазмам.

  • Горячая пища (выше 60 °C) раздражает слизистую и повышает риск гастрита.

  • Тёплая пища (35-45 °C) поддерживает оптимальную работу ЖКТ, помогает ферментам эффективно расщеплять продукты и предотвращает вздутие.

"Тёплая еда физиологичнее — организм не тратит энергию на подогрев или охлаждение пищи", — отметила Гуськова.

Когда особенно важно есть тёплую пищу

Диетолог подчёркивает, что людям с хроническими заболеваниями ЖКТ лучше избегать резких температурных контрастов. Особенно это касается тех, кто страдает:

  • гастритом;

  • синдромом раздражённого кишечника;

  • метеоризмом или коликами;

  • частыми болями в животе после еды.

Тёплые блюда — каши, супы, тушёные овощи, запечённое мясо и рыба — позволяют снизить нагрузку на желудок и кишечник, а также уменьшить вероятность спазмов.

Влияние температуры на организм

Температура пищи Воздействие на ЖКТ Рекомендации
Сильно холодная (0-15 °C) Может вызвать спазмы и замедлить пищеварение Употреблять умеренно, не на голодный желудок
Тёплая (35-45 °C) Оптимальна для пищеварения, снижает риск вздутия и боли Подходит для ежедневного рациона
Сильно горячая (60 °C и выше) Раздражает слизистую, вызывает микроповреждения тканей Осторожно при гастрите и язвенной болезни

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: запивать еду ледяной водой.
    Последствие: замедление переваривания и спазмы желудка.
    Альтернатива: пить воду комнатной температуры через 10-15 минут после еды.

  • Ошибка: есть очень горячие супы или напитки.
    Последствие: раздражение слизистой и повышенный риск воспалений.
    Альтернатива: дать блюду немного остыть перед приёмом.

  • Ошибка: полностью избегать холодных продуктов.
    Последствие: ограничение рациона и дисбаланс питательных веществ.
    Альтернатива: включать умеренно охлаждённые блюда — салаты, фрукты, кефир.

Как температура влияет на общее самочувствие

Кишечник и мозг связаны через ось "кишечник — мозг": состояние пищеварительной системы напрямую влияет на настроение и уровень стресса. Когда ЖКТ работает без перебоев, выработка серотонина (гормона счастья) происходит стабильно.

Таким образом, комфортная температура пищи помогает поддерживать спокойное пищеварение, а значит — и эмоциональный баланс.

Практические советы от диетолога

  1. Ешьте еду, близкую к температуре тела - около 36-40 °C.

  2. Избегайте резких перепадов — не запивайте горячее кофе ледяной водой.

  3. Если у вас чувствительный желудок, пейте напитки комнатной температуры.

  4. В жаркую погоду выбирайте лёгкие охлаждённые блюда, но не ледяные.

  5. Для ужина идеальны тёплые овощи и супы-пюре - они расслабляют ЖКТ и помогают лучше спать.

Плюсы и минусы разных температур

Температура Плюсы Минусы
Холодная Освежает, снижает аппетит Может вызвать спазмы и замедлить пищеварение
Тёплая Оптимальна для ЖКТ, способствует спокойному пищеварению Не освежает в жару
Горячая Стимулирует кровообращение Повышает риск раздражения слизистой

Три интересных факта

  1. Около 80% серотонина, гормона хорошего настроения, вырабатывается именно в кишечнике, а не в мозге.

  2. Слишком холодная еда требует дополнительных энергозатрат: организм тратит до 10% дневных калорий на подогрев пищи.

  3. Регулярное употребление слишком горячих напитков (выше 65 °C) Всемирная организация здравоохранения связывает с повышенным риском рака пищевода.

