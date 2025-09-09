Один банан против целой грядки: как фрукты тайно убивают овощи в холодильнике
Свежесть и безопасность продуктов напрямую зависят от того, как именно они расположены в холодильнике. Эксперт по питанию Алена Сычевская в беседе с Life.ru рассказала, какие ошибки мы совершаем чаще всего и как их избежать.
Главная ошибка — овощи и фрукты вместе
По словам Сычевской, овощи и фрукты нельзя хранить в одном отсеке. Дело в том, что фрукты выделяют этилен — фитогормон, ускоряющий порчу овощей. Именно поэтому яблоки или бананы рядом с морковью и огурцами — плохая идея.
Как хранить овощи
-
Морковь, свеклу, капусту - лучше убрать в ящик в нижней части холодильника.
-
Огурцы - тоже туда же, но только предварительно завернув их в бумажное полотенце или поместив в контейнер с вентиляцией.
-
Помидоры - хранить не в холодильнике, а при комнатной температуре, в тёмном и прохладном месте, подальше от других овощей и фруктов.
Мясо, рыба и зелень
-
Мясо и рыбу необходимо помещать в герметичные контейнеры или специальные пищевые пакеты и держать их на отдельной полке.
-
Зелень лучше хранить в хлопковых мешочках, в перфорированной пленке или в контейнере с крышкой. Это позволит дольше сохранить её свежесть и аромат.
Правильное хранение продуктов помогает не только продлить их свежесть, но и снизить риск пищевых отравлений. А ещё - экономит деньги, ведь меньше продуктов оказывается в мусорном ведре.
