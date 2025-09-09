Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Холодильник
Холодильник
© freepik.com by fabrikasimf is licensed under public domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:37

Один банан против целой грядки: как фрукты тайно убивают овощи в холодильнике

Эксперт Алена Сычевская: овощи и фрукты нельзя хранить вместе в холодильнике

Свежесть и безопасность продуктов напрямую зависят от того, как именно они расположены в холодильнике. Эксперт по питанию Алена Сычевская в беседе с Life.ru рассказала, какие ошибки мы совершаем чаще всего и как их избежать.

Главная ошибка — овощи и фрукты вместе

По словам Сычевской, овощи и фрукты нельзя хранить в одном отсеке. Дело в том, что фрукты выделяют этилен — фитогормон, ускоряющий порчу овощей. Именно поэтому яблоки или бананы рядом с морковью и огурцами — плохая идея.

Как хранить овощи

  • Морковь, свеклу, капусту - лучше убрать в ящик в нижней части холодильника.

  • Огурцы - тоже туда же, но только предварительно завернув их в бумажное полотенце или поместив в контейнер с вентиляцией.

  • Помидоры - хранить не в холодильнике, а при комнатной температуре, в тёмном и прохладном месте, подальше от других овощей и фруктов.

Мясо, рыба и зелень

  • Мясо и рыбу необходимо помещать в герметичные контейнеры или специальные пищевые пакеты и держать их на отдельной полке.

  • Зелень лучше хранить в хлопковых мешочках, в перфорированной пленке или в контейнере с крышкой. Это позволит дольше сохранить её свежесть и аромат.

Правильное хранение продуктов помогает не только продлить их свежесть, но и снизить риск пищевых отравлений. А ещё - экономит деньги, ведь меньше продуктов оказывается в мусорном ведре.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Повара создают торт с халвой, сохраняющий форму благодаря крему сегодня в 14:40

Халва в торте: когда восточный сладость подрывает скуку домашней кухни

Узнайте, как приготовить нежный торт с халвой из простых продуктов. Пошаговый рецепт с советами поможет создать эффектный и вкусный десерт, который тает во рту.

Читать полностью » По рецепту куриные крылышки в кляре жарятся до золотистой корочки сегодня в 14:13

Риск остаться голодным: рецепт, без которого вечер потеряет смысл

Хрустящие куриные крылышки в кляре — идеальная закуска для любого ужина. Простой рецепт на сковороде удивит вкусом и скоростью!

Читать полностью » Кулинары рекомендуют мариновать индейку для шашлыка в смеси чеснока и трав сегодня в 13:37

Индейка на мангале: секрет, который знают только избранные, но раскрыт в одном рецепте

Откройте тайну сочного шашлыка из индейки с ароматным маринадом! Этот рецепт идеален для летнего пикника и удивит вкусом. Попробуйте и поделитесь секретом! 

Читать полностью » Домашний рецепт: бисквитный торт с клубникой сохраняет форму после охлаждения сегодня в 13:18

Торт, который таит в себе революцию: как обычный бисквит становится шедевром без лишних усилий

Захватывающий рецепт сочного бисквитного торта для семейного чаепития. Нежный, воздушный, с простыми шагами и вариациями начинки. Подойдёт новичкам в кулинарии!

Читать полностью » Кулинары жарят стейк кеты на сковороде с чесноком и маслом сегодня в 12:33

Стейк кеты — парадокс нежности: как минимум ингредиентов даёт максимум эмоций

Хотите нежный стейк кеты за 25 минут? Этот рецепт с простыми ингредиентами раскроет секрет сочной рыбы для ужина. Идеально для романтического вечера!

Читать полностью » Рецепт салата Обжорка с колбасой включает маринованные огурцы и лук сегодня в 12:15

Что скрывает простой рецепт с колбасой — шокирующая правда о вкусе, который нельзя упустить

Вкусный салат "Обжорка" с колбасой: овощи, аромат и сытность за 30 минут. Идеален для праздников и будней — попробуйте с копчёной колбасой!

Читать полностью » Кулинары готовят торт с бисквитом на кефире со сметаной сегодня в 11:29

Торт, который исчезает на языке: рецепт, скрытый от праздничных столов

Хотите торт, который тает во рту? Из простых ингредиентов, с бисквитом и кремом — идеально для праздника. Узнайте рецепт и секреты нежности.

Читать полностью » Выпечка шоколадного пирога с использованием пропитки сохраняет мягкость десерта сегодня в 11:11

Срочный лайфхак для кухни: шоколадный пирог за полчаса без лишних хлопот

Представьте пирог, тающий во рту из простых продуктов! Этот мокрый шоколадный десерт с пропиткой какао-пастой порадует всю семью. Легкий рецепт выпечки без шоколада — попробуйте!

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Генетический анализ изменил представления о миграции первых жителей Австралии
Садоводство

Сенатор Ольга Епифанова напомнила нормы посадки деревьев на границе участков
Питомцы

Перепады температуры опасны для аквариумных рыб и растений
Еда

Daily Mail: диетолог Пеллетье назвала опасные ошибки при употреблении воды
Туризм

Росавиация зафиксировала рост международных перелётов и снижение внутреннего трафика
Дом

Эксперты: хранение одеял в полиэтиленовых пакетах повышает риск плесени
Спорт и фитнес

Инструкторы назвали 7 распространённых ошибок на занятиях пилатесом
Красота и здоровье

У актрисы Саванны Марес-Седильо диагностировали паралич Белла после подозрения на инсульт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet