Один банан против целой грядки: как фрукты тайно убивают овощи в холодильнике

Свежесть и безопасность продуктов напрямую зависят от того, как именно они расположены в холодильнике. Эксперт по питанию Алена Сычевская в беседе с Life.ru рассказала, какие ошибки мы совершаем чаще всего и как их избежать.

Главная ошибка — овощи и фрукты вместе

По словам Сычевской, овощи и фрукты нельзя хранить в одном отсеке. Дело в том, что фрукты выделяют этилен — фитогормон, ускоряющий порчу овощей. Именно поэтому яблоки или бананы рядом с морковью и огурцами — плохая идея.

Как хранить овощи

Морковь, свеклу, капусту - лучше убрать в ящик в нижней части холодильника.

Огурцы - тоже туда же, но только предварительно завернув их в бумажное полотенце или поместив в контейнер с вентиляцией.

Помидоры - хранить не в холодильнике, а при комнатной температуре, в тёмном и прохладном месте, подальше от других овощей и фруктов.

Мясо, рыба и зелень

Мясо и рыбу необходимо помещать в герметичные контейнеры или специальные пищевые пакеты и держать их на отдельной полке.

Зелень лучше хранить в хлопковых мешочках, в перфорированной пленке или в контейнере с крышкой. Это позволит дольше сохранить её свежесть и аромат.

Правильное хранение продуктов помогает не только продлить их свежесть, но и снизить риск пищевых отравлений. А ещё - экономит деньги, ведь меньше продуктов оказывается в мусорном ведре.