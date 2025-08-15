Они портятся прямо у вас на глазах: продукты, которые нельзя держать на кухонном столе

Фермерские рынки и супермаркеты — разные миры. Свежие яйца, овощи и фрукты с фермы обрабатываются иначе, чем в рознице, поэтому и хранить их нужно по-разному. Вот шесть продуктов, которые лучше убрать с красивой миски на столе и хранить правильно.

1. Яйца

Фермерские: имеют естественную защитную плёнку, поэтому могут стоять на столе.

Магазинные: всегда храните в холодильнике, иначе через 2 часа на скорлупе может развиться бактерия, способная испортить яйцо.

Холод продлевает срок хранения и уменьшает риск пищевых отходов.

2. Картофель

На свету быстро зеленеет и прорастает.

Идеально — тёмное и прохладное место: шкаф, кладовая, бумажный пакет.

Не используйте герметичные пакеты: они задерживают влагу и ускоряют порчу.

3. Лук

Храните в темноте и прохладе: кладовая, подвал, гараж.

Не держите вместе с картофелем — он выделяет этилен, вызывающий прорастание лука.

При правильных условиях лук сохраняется до месяца.

4. Огурцы

Не переносят влажность и конденсат на столе.

В холодильнике сохраняют хруст и свежесть несколько дней.

5. Спелые фрукты и овощи

На столе они быстро перезревают и привлекают плодовых мушек.

Бананы, персики, авокадо после созревания лучше убирать в холодильник — так они "проживут" ещё пару дней.

6. Нарезанные овощи и фрукты

После нарезки сразу в холодильник.

На воздухе быстро размножаются бактерии и начинается порча, что опасно для здоровья.

Для сохранения свежести и безопасности еду стоит хранить в подходящих условиях — темнота и прохлада для картофеля и лука, холодильник для скоропортящихся, и никакого длительного хранения на столе, если продукт уже спелый или нарезанный.