Они портятся прямо у вас на глазах: продукты, которые нельзя держать на кухонном столе
Фермерские рынки и супермаркеты — разные миры. Свежие яйца, овощи и фрукты с фермы обрабатываются иначе, чем в рознице, поэтому и хранить их нужно по-разному. Вот шесть продуктов, которые лучше убрать с красивой миски на столе и хранить правильно.
1. Яйца
-
Фермерские: имеют естественную защитную плёнку, поэтому могут стоять на столе.
-
Магазинные: всегда храните в холодильнике, иначе через 2 часа на скорлупе может развиться бактерия, способная испортить яйцо.
-
Холод продлевает срок хранения и уменьшает риск пищевых отходов.
2. Картофель
-
На свету быстро зеленеет и прорастает.
-
Идеально — тёмное и прохладное место: шкаф, кладовая, бумажный пакет.
-
Не используйте герметичные пакеты: они задерживают влагу и ускоряют порчу.
3. Лук
-
Храните в темноте и прохладе: кладовая, подвал, гараж.
-
Не держите вместе с картофелем — он выделяет этилен, вызывающий прорастание лука.
-
При правильных условиях лук сохраняется до месяца.
4. Огурцы
-
Не переносят влажность и конденсат на столе.
-
В холодильнике сохраняют хруст и свежесть несколько дней.
5. Спелые фрукты и овощи
-
На столе они быстро перезревают и привлекают плодовых мушек.
-
Бананы, персики, авокадо после созревания лучше убирать в холодильник — так они "проживут" ещё пару дней.
6. Нарезанные овощи и фрукты
-
После нарезки сразу в холодильник.
-
На воздухе быстро размножаются бактерии и начинается порча, что опасно для здоровья.
Для сохранения свежести и безопасности еду стоит хранить в подходящих условиях — темнота и прохлада для картофеля и лука, холодильник для скоропортящихся, и никакого длительного хранения на столе, если продукт уже спелый или нарезанный.
