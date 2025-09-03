Холодильник спасает жизни: что обязательно убирать с поверхности стола

Привычка оставлять еду на плите "остыть" или держать разрезанный арбуз на столе может закончиться не просто отравлением, а даже реанимацией.

Почему это опасно

Терапевт Надежда Чернышова в беседе с Pravda.Ru объяснила:

уже через 1-2 часа при комнатной температуре продукты становятся средой для активного размножения микробов,

при употреблении такой пищи возникает пищевая токсикоинфекция.

Что обязательно хранить в холодильнике

Разрезанные арбузы и дыни только в холоде,

срок хранения — не более 12-24 часов. Заправленные салаты особенно с майонезом или сметаной. Пирожные и торты с кремом быстро портятся без холода. Готовая еда и супы хранить только в холодильнике,

перед употреблением обязательно прокипятить,

если появился кислый вкус, пена или резкий запах — выбросить. Кисломолочные продукты (йогурт, кефир, простокваша) несмотря на наличие "полезных" бактерий, вне холодильника они легко заражаются патогенными микробами.

Итог

Продукты, оставленные на столе, могут превратиться в источник серьёзного отравления. Чтобы избежать риска, все скоропортящееся нужно сразу убирать в холодильник и не хранить дольше положенного срока.