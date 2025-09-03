Холодильник спасает жизни: что обязательно убирать с поверхности стола
Привычка оставлять еду на плите "остыть" или держать разрезанный арбуз на столе может закончиться не просто отравлением, а даже реанимацией.
Почему это опасно
Терапевт Надежда Чернышова в беседе с Pravda.Ru объяснила:
-
уже через 1-2 часа при комнатной температуре продукты становятся средой для активного размножения микробов,
-
при употреблении такой пищи возникает пищевая токсикоинфекция.
Что обязательно хранить в холодильнике
-
Разрезанные арбузы и дыни
-
только в холоде,
-
срок хранения — не более 12-24 часов.
-
-
Заправленные салаты
-
особенно с майонезом или сметаной.
-
-
Пирожные и торты с кремом
-
быстро портятся без холода.
-
-
Готовая еда и супы
-
хранить только в холодильнике,
-
перед употреблением обязательно прокипятить,
-
если появился кислый вкус, пена или резкий запах — выбросить.
-
-
Кисломолочные продукты (йогурт, кефир, простокваша)
-
несмотря на наличие "полезных" бактерий, вне холодильника они легко заражаются патогенными микробами.
-
Итог
Продукты, оставленные на столе, могут превратиться в источник серьёзного отравления. Чтобы избежать риска, все скоропортящееся нужно сразу убирать в холодильник и не хранить дольше положенного срока.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru