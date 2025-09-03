Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Холодильник
© freepik.com by fabrikasimf is licensed under public domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Холодильник спасает жизни: что обязательно убирать с поверхности стола

Врач Чернышова предупредила о риске тяжёлого отравления при хранении еды без холода

Привычка оставлять еду на плите "остыть" или держать разрезанный арбуз на столе может закончиться не просто отравлением, а даже реанимацией.

Почему это опасно

Терапевт Надежда Чернышова в беседе с Pravda.Ru объяснила:

  • уже через 1-2 часа при комнатной температуре продукты становятся средой для активного размножения микробов,

  • при употреблении такой пищи возникает пищевая токсикоинфекция.

Что обязательно хранить в холодильнике

  1. Разрезанные арбузы и дыни

    • только в холоде,

    • срок хранения — не более 12-24 часов.

  2. Заправленные салаты

    • особенно с майонезом или сметаной.

  3. Пирожные и торты с кремом

    • быстро портятся без холода.

  4. Готовая еда и супы

    • хранить только в холодильнике,

    • перед употреблением обязательно прокипятить,

    • если появился кислый вкус, пена или резкий запах — выбросить.

  5. Кисломолочные продукты (йогурт, кефир, простокваша)

    • несмотря на наличие "полезных" бактерий, вне холодильника они легко заражаются патогенными микробами.

Итог

Продукты, оставленные на столе, могут превратиться в источник серьёзного отравления. Чтобы избежать риска, все скоропортящееся нужно сразу убирать в холодильник и не хранить дольше положенного срока.

