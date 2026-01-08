Забудьте про полку для яиц в дверце: санитарные врачи требуют её срочно освободить

Холодильник воспринимается как универсальное место для хранения любых продуктов, но внутри него существуют зоны с разной температурой и уровнем безопасности. Ошибки в размещении еды могут свести на нет саму идею охлаждения и привести к размножению опасных бактерий. Об этом сообщает Роспотребнадзор, напоминая о правилах, которые напрямую связаны с профилактикой пищевых отравлений.

Почему дверца — не лучшее место

Дверца холодильника считается самой тёплой зоной, поскольку именно она чаще всего подвергается перепадам температуры. Каждый раз при открывании холодный воздух выходит, а тёплый поступает внутрь, из-за чего условия хранения становятся нестабильными. По этой причине в дверце допустимо держать только продукты, менее чувствительные к температуре.

Специалисты подчёркивают, что яйца и молоко хранить в дверце нельзя. Для них такие колебания температуры создают благоприятную среду для роста бактерий. Эти продукты рекомендуется размещать на средних полках и обязательно оставлять в оригинальной упаковке, которая дополнительно защищает от загрязнений.

Где хранить готовую еду и молочные продукты

Верхние и средние полки холодильника относятся к зоне так называемых "чистых" продуктов. Здесь оптимально хранить готовые блюда, молочные изделия, напитки и колбасы. Температура в этой части холодильника более стабильна, что снижает риск бактериального роста.

При этом Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость использования закрытых контейнеров. Даже готовая еда может стать источником заражения, если на неё попадут микробы с других продуктов. Герметичная упаковка помогает избежать перекрёстного загрязнения и продлевает срок хранения.

Самое холодное место — для сырого мяса

Нижняя полка холодильника является самой холодной зоной и предназначена для хранения сырого мяса, птицы, рыбы, фарша и морепродуктов. Эти продукты представляют наибольшую санитарную опасность, поскольку могут содержать патогенные микроорганизмы.

Чтобы сок не попадал на другие продукты, их следует держать в плотных контейнерах или как минимум в двух пакетах. Такой подход снижает риск распространения бактерий и помогает сохранить безопасность остальной пищи.

Овощи, фрукты и отдельное хранение

Овощи, фрукты, ягоды и зелень рекомендуется хранить в специальных ящиках холодильника. Именно там создаются условия, подходящие для растительной продукции, без переохлаждения и излишней влаги.

Перед употреблением такие продукты необходимо тщательно мыть. Роспотребнадзор напоминает, что на кожуре могут находиться опасные бактерии и даже яйца гельминтов. Немытые овощи и зелень следует держать отдельно от готовых блюд, чтобы избежать заражения.