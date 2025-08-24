Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака лает дома
Собака лает дома
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:15

Хозяева заметили перемены: собака стала спокойнее из-за этой игры

Ветеринары: поиск еды снижает стресс и тревожность у собак

Даже самые домашние и ухоженные собаки не забыли о своём древнем инстинкте — добывать пищу. Поиск еды для них не просто игра, а важная часть природного поведения, которое напрямую влияет на эмоциональное состояние питомца.

От дикой природы к уютному дому

Когда-то собакам приходилось тратить большую часть дня на поиски пищи, и именно это помогало им выживать. Сегодня миска с кормом полностью покрывает их потребности, но сам инстинкт остался. Именно поэтому многие питомцы продолжают проявлять интерес к "охоте" — будь то выпрашивание у стола или нахождение спрятанных кусочков еды.

Однако неконтролируемое стремление найти что-то съедобное может быть опасным. В доме всегда найдутся продукты, которые способны вызвать у животного сильное отравление. Здесь важно не подавлять инстинкт, а направить его в безопасное русло.

Почему собакам нужен "поиск пищи"

Ветеринары отмечают: обогащение среды обитания помогает не только поддерживать природное поведение, но и избавляет собаку от стресса и скуки. Игры, связанные с поиском еды, развивают ум, снижают тревожность и дают питомцу возможность тратить энергию с пользой.

Практические способы обогатить жизнь питомца

Вот несколько проверенных идей, которые помогут включить добычу еды в повседневную жизнь собаки:

  • используйте специальные медленные кормушки;
  • прячьте лакомства по дому, превращая процесс в "поиск сокровищ";
  • предлагайте шарики, внутри которых спрятан корм;
  • применяйте коврики и интерактивные пазлы для собак.

Подходить к выбору угощений тоже стоит осознанно: лучше всего использовать готовые лакомства для собак или разрешённые натуральные продукты. Если возникают сомнения, всегда стоит проконсультироваться с ветеринаром.

