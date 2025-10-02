Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 15:19

Просрочка, грязь и отсутствие перчаток: как школьная кухня довела детей до больниц

В Екатеринбурге заведующую производством будут судить за массовое отравление школьников

История с массовым отравлением школьников в Екатеринбурге получила продолжение. Заведующая производством компании "ГлобусРесурс", которая обеспечивала питанием школу №178, предстанет перед судом.

В чем обвиняют

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили:

"Женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей)".

Уголовное дело уже утверждено и направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Как развивалась ситуация

О вспышке норовируса в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Сначала речь шла о 43 заболевших, но позже диагноз подтвердился у 20 человек.

Сразу после этого работу "ГлобусРесурса" в школе приостановили на 85 суток. Ученики временно перешли на дистанционное обучение. Проверки выявили серьезные нарушения: на кухне находили просроченные продукты, а персонал трудился без масок, перчаток и медицинских книжек.

Шире, чем одна школа

Как оказалось, речь шла не только о школе №178. Компания "ГлобусРесурс" поставляла небезопасное мясо еще в 12 учебных заведений.

Гендиректор фирмы Марина Коршенко в разговоре с агентством заявила, что версия с зараженными продуктами не единственная:

"Дети могли отравиться из-за воды, немытых рук или домашнего питания".

