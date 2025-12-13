Три дня — и всё кончено: привычные деликатесы становятся опасными

Праздничный стол часто готовят заранее — хозяйки стремятся сократить хлопоты в день торжества. Но не все продукты безопасно покупать заранее: гастроэнтерологи предупреждают, что некоторые блюда и ингредиенты быстро теряют свежесть и становятся потенциально опасными для здоровья.

Опасность фасованных нарезок

Врач отмечает, что мясные, рыбные, сырные и колбасные фасованные нарезки относятся к скоропортящимся продуктам. Они хранятся в запечатанном виде не более трёх суток. При более длительном хранении даже в холодильнике начинается активное размножение бактерий.

"Даже если продукт выглядит нормально, употреблять его становится небезопасно", — пояснила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она советует покупать такие нарезки не раньше, чем за пару дней до праздничного ужина, чтобы избежать пищевых отравлений.

Хрупкая свежесть овощей и зелени

К категории продуктов, которые не стоит заготавливать заранее, врач относит овощи, фрукты и зелень, особенно если их планируется подавать сырыми. При нарезке и контакте с воздухом они быстро теряют витамины, а влажная среда способствует росту микрофлоры.

Даже тщательно вымытые плоды могут стать источником бактерий, если пролежат несколько дней в открытой посуде. Лучше покупать такие продукты в последний момент и хранить их в холодильнике в герметичных контейнерах.

Сладости и десерты с риском

Отдельно эксперт упомянула десерты и пирожные с кремом. В их составе часто присутствуют молочные продукты, которые быстро портятся. При комнатной температуре сладости могут стать рассадником микроорганизмов уже через несколько часов.

Чтобы избежать неприятных последствий, специалисты рекомендуют покупать или готовить десерты накануне события, а хранить — исключительно в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

Рациональный подход к подготовке

Эксперты советуют планировать праздничное меню с учётом срока годности ингредиентов. Продукты длительного хранения — крупы, консервы, специи — можно приобрести заранее. Остальные лучше покупать ближе к дате праздника. Такой подход помогает не только сохранить качество блюд, но и избежать лишних расходов: испорченные продукты придётся выбрасывать.

Так что безопасный и вкусный праздничный стол начинается с правильного планирования и внимательного отношения к свежести каждого ингредиента.