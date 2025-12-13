Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Магазин
Магазин
© commons.wikimedia.org by Биджи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Australia
Главная / Общество
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:29

Три дня — и всё кончено: привычные деликатесы становятся опасными

Рыбные нарезки становятся опасны через три дня хранения — гастроэнтеролог Кашух

Праздничный стол часто готовят заранее — хозяйки стремятся сократить хлопоты в день торжества. Но не все продукты безопасно покупать заранее: гастроэнтерологи предупреждают, что некоторые блюда и ингредиенты быстро теряют свежесть и становятся потенциально опасными для здоровья.

Опасность фасованных нарезок

Врач отмечает, что мясные, рыбные, сырные и колбасные фасованные нарезки относятся к скоропортящимся продуктам. Они хранятся в запечатанном виде не более трёх суток. При более длительном хранении даже в холодильнике начинается активное размножение бактерий.
"Даже если продукт выглядит нормально, употреблять его становится небезопасно", — пояснила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она советует покупать такие нарезки не раньше, чем за пару дней до праздничного ужина, чтобы избежать пищевых отравлений.

Хрупкая свежесть овощей и зелени

К категории продуктов, которые не стоит заготавливать заранее, врач относит овощи, фрукты и зелень, особенно если их планируется подавать сырыми. При нарезке и контакте с воздухом они быстро теряют витамины, а влажная среда способствует росту микрофлоры.
Даже тщательно вымытые плоды могут стать источником бактерий, если пролежат несколько дней в открытой посуде. Лучше покупать такие продукты в последний момент и хранить их в холодильнике в герметичных контейнерах.

Сладости и десерты с риском

Отдельно эксперт упомянула десерты и пирожные с кремом. В их составе часто присутствуют молочные продукты, которые быстро портятся. При комнатной температуре сладости могут стать рассадником микроорганизмов уже через несколько часов.
Чтобы избежать неприятных последствий, специалисты рекомендуют покупать или готовить десерты накануне события, а хранить — исключительно в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

Рациональный подход к подготовке

Эксперты советуют планировать праздничное меню с учётом срока годности ингредиентов. Продукты длительного хранения — крупы, консервы, специи — можно приобрести заранее. Остальные лучше покупать ближе к дате праздника. Такой подход помогает не только сохранить качество блюд, но и избежать лишних расходов: испорченные продукты придётся выбрасывать.
Так что безопасный и вкусный праздничный стол начинается с правильного планирования и внимательного отношения к свежести каждого ингредиента.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Более половины россиян планируют крупные покупки до конца года — Авито Услуги сегодня в 8:09
53% россиян решили не откладывать покупки: на что они готовы потратиться до конца года

Более половины россиян планируют крупные покупки до конца года. В приоритете техника, ремонт, образование и вложения в здоровье.

Читать полностью » В Пензенской области введён режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды сегодня в 8:09
Снег и ветер проверяют инфраструктуру на прочность: регион переведён в режим готовности

В Пензенской области из-за резкого ухудшения погоды введён режим повышенной готовности: фиксируются отключения света и ожидается сильный снег.

Читать полностью » Миронов заявил о перегрузке учителей из-за учебной программы — депутат Госдумы сегодня в 8:09
Детей хотят учить дольше, но не умнее: школьная система упёрлась в тупик

Сергей Миронов раскритиковал перегруженность школьной программы и заявил, что вместо увеличения сроков обучения нужно сократить лишние предметы.

Читать полностью » Жителям Подмосковья напомнили о наказании за вырубку ёлок — ТАСС сегодня в 7:06
Новогодняя традиция с уголовным финалом: власти напомнили о наказании за ёлки

В Подмосковье напомнили: самовольная рубка ёлок может закончиться не только штрафом, но и тюрьмой. Депутат объяснил, как встретить Новый год законно.

Читать полностью » СК установил хищение десятков миллионов при строительстве военного городка — ТАСС сегодня в 7:06
Контракт на 426 млн, работы — на 55: СК расследует хищения при стройке Росгвардии

Следствие выявило хищение почти 40 млн рублей при строительстве объектов Росгвардии — уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

Читать полностью » Штраф до 15 тысяч грозит за нарушение правил установки гирлянд — РИА Новости сегодня в 7:06
Новогодний декор может принести штраф: что важно знать россиянам

Новогодние гирлянды на фасадах и окнах могут привести к штрафу до 15 тысяч рублей, если их установка нарушает правила пожарной безопасности.

Читать полностью » Экс-главу Елизовского поселения арестовали до февраля 2026 года — PrimaMedia сегодня в 6:48
Муниципальная земля привела в СИЗО: громкое дело на Камчатке набирает обороты

Бывшего главу Елизовского поселения отправили под стражу до 2026 года по делу о взятке земельными участками на сумму более 14 млн рублей.

Читать полностью » Развитие зарядной инфраструктуры откроет путь электробусам в область — руководитель Асаул сегодня в 4:36
Подмосковье подключают к электробусам: единая транспортная система выходит на новый уровень

Электробусы готовятся выйти на пригородные маршруты Москвы и области, но для запуска потребуется расширение зарядной инфраструктуры и поэтапная интеграция направлений.

Читать полностью »

Новости
Общество
Положительное заключение выдано по этапам ветки Мыза — Кстово — пресс-служба ГЖД
Туризм
Острова Пхи-Пхи, Симиланы и Ко Самет входят в национальные парки Таиланда — О! Блог
Мир
Украина отклонила вывод ВСУ из Донбасса и запрет на вступление в НАТО в плане США — NYT
Мир
Еврокомиссия не смогла согласовать план по активам России — Politico
Российская армия нанесла удар возмездия по энергообъектам Украины — Минобороны РФ
Мир
Западные страны побегут восстанавливать связи с Россией — премьер Словакии Роберт Фицо
Общество
На трассах Самарской области ограничили проезд грузовиков — ГАИ
Авто и мото
Неправильный ток заряда вызывает газовыделение в аккумуляторе — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet