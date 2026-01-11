Антибиотикам перекрыли путь к столу: продукты животноводства проверяют по новым нормам

С 11 января 2026 года требования к безопасности мяса и молочной продукции в странах Евразийского экономического союза стали заметно жёстче. Речь идёт о нормах, которые напрямую затрагивают производителей животноводческой продукции и усиливают контроль за применением ветеринарных препаратов. Об этом сообщает издание "Ветеринария и жизнь".

Новые нормы вместо переходного периода

До 10 января действовал переходный период, позволявший производителям адаптироваться к обновлённым требованиям. С 11 января нормы начали применяться в полном объёме и закреплены в технических регламентах ЕАЭС. Они устанавливают максимально допустимые уровни остаточного содержания для 75 ветеринарных препаратов и активных веществ в мясной и молочной продукции.

Цель изменений — повышение безопасности продуктов животного происхождения и унификация подходов внутри союза. Теперь контроль за остатками лекарственных средств становится более системным и формализованным.

Жёсткие ограничения для антибиотиков

Обновлённые нормы существенно ужесточают требования по ряду распространённых препаратов. Так, содержание амоксициллина — одного из наиболее часто применяемых в животноводстве антибиотиков — в мясе не должно превышать 0,05 мг на килограмм продукта.

Подобные ограничения распространяются и на другие вещества, что требует от производителей более строгого соблюдения сроков выведения препаратов и корректного планирования ветеринарных мероприятий на фермах.

Обязанности производителей

Новые правила затрагивают не только лабораторный контроль, но и документооборот. При выпуске продукции в оборот производители обязаны предоставлять информацию о ветеринарных препаратах, которые применялись в течение последних двух месяцев. Это повышает прозрачность цепочки производства и облегчает проверку соблюдения регламентов.

Регламентированный перечень максимально допустимых уровней призван устранить прежние противоречия в требованиях и дать чёткий ориентир как производителям ветпрепаратов, так и предприятиям пищевой промышленности.

Сравнение с международными стандартами

По оценкам экспертов, новые нормы ЕАЭС в ряде случаев оказываются строже действующих европейских стандартов. При этом единый перечень МДУ снижает правовую неопределённость и упрощает работу на общем рынке союза.

Ожидается, что ужесточение требований приведёт к росту ответственности производителей и станет дополнительным стимулом для внедрения более точных и безопасных практик в животноводстве.