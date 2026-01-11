Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Красное мясо
Красное мясо
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:46

Антибиотикам перекрыли путь к столу: продукты животноводства проверяют по новым нормам

Допустимое содержание амоксициллина в мясе снизили до 0,05 мг — ЕАЭС

С 11 января 2026 года требования к безопасности мяса и молочной продукции в странах Евразийского экономического союза стали заметно жёстче. Речь идёт о нормах, которые напрямую затрагивают производителей животноводческой продукции и усиливают контроль за применением ветеринарных препаратов. Об этом сообщает издание "Ветеринария и жизнь".

Новые нормы вместо переходного периода

До 10 января действовал переходный период, позволявший производителям адаптироваться к обновлённым требованиям. С 11 января нормы начали применяться в полном объёме и закреплены в технических регламентах ЕАЭС. Они устанавливают максимально допустимые уровни остаточного содержания для 75 ветеринарных препаратов и активных веществ в мясной и молочной продукции.

Цель изменений — повышение безопасности продуктов животного происхождения и унификация подходов внутри союза. Теперь контроль за остатками лекарственных средств становится более системным и формализованным.

Жёсткие ограничения для антибиотиков

Обновлённые нормы существенно ужесточают требования по ряду распространённых препаратов. Так, содержание амоксициллина — одного из наиболее часто применяемых в животноводстве антибиотиков — в мясе не должно превышать 0,05 мг на килограмм продукта.

Подобные ограничения распространяются и на другие вещества, что требует от производителей более строгого соблюдения сроков выведения препаратов и корректного планирования ветеринарных мероприятий на фермах.

Обязанности производителей

Новые правила затрагивают не только лабораторный контроль, но и документооборот. При выпуске продукции в оборот производители обязаны предоставлять информацию о ветеринарных препаратах, которые применялись в течение последних двух месяцев. Это повышает прозрачность цепочки производства и облегчает проверку соблюдения регламентов.

Регламентированный перечень максимально допустимых уровней призван устранить прежние противоречия в требованиях и дать чёткий ориентир как производителям ветпрепаратов, так и предприятиям пищевой промышленности.

Сравнение с международными стандартами

По оценкам экспертов, новые нормы ЕАЭС в ряде случаев оказываются строже действующих европейских стандартов. При этом единый перечень МДУ снижает правовую неопределённость и упрощает работу на общем рынке союза.

Ожидается, что ужесточение требований приведёт к росту ответственности производителей и станет дополнительным стимулом для внедрения более точных и безопасных практик в животноводстве.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Соцфонд пересчитал пенсии 400 тыс. матерей с пятью детьми — Социальный фонд России вчера в 6:12
Стаж за детей вернули в пенсию: ограничения отменили, перерасчёт уже прошёл у 400 тысяч женщин

Пенсии пересчитали уже 400 тысячам матерей с пятью и более детьми. Новые правила стажа действуют с 1 января — и прибавку получают без заявлений.

Читать полностью » Переводы за услуги на карту налоговая учитывает как доход — Юрий Мирзоев вчера в 6:12
Поступления от одной компании становятся сигналом: ФНС ищет незадекларированный доход

Переводы на карту — не нарушение, но регулярные поступления могут заинтересовать ФНС. Юрист объяснил, какие операции похожи на доход.

Читать полностью » Средняя страховая пенсия по старости в 2026 году составит 27 117 рублей — Каплан Панеш вчера в 6:12
Пенсионный ориентир уже прописан в бюджете: средняя пенсия в 2026 году превысит 27 тысяч

Средняя страховая пенсия по старости в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Какие расчёты уже заложены в бюджет Соцфонда.

Читать полностью » Лариса Долина отказывается покидать квартиру: судебные приставы приступают к делу 09.01.2026 в 15:36
Судебные приставы могут вступить в дело: почему Лариса Долина не передала квартиру вовремя

Представители Полины Лурье обратились к судебным приставам для выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, не состоялся акт приема-передачи.

Читать полностью » Ужесточены штрафы за навязывание товаров и услуг — пресс-служба Госдумы 09.01.2026 в 15:36
Покупатели больше не молчат: штрафы за навязывание товаров и услуг вырастут в несколько раз

С 9 января в России увеличены штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг. Новые меры защищают права потребителей от недобросовестных продавцов.

Читать полностью » МВД РФ назвало возрастные группы курьеров в мошеннических схемах 09.01.2026 в 15:36
Курьеры в преступных схемах: не те, кем они кажутся — кто на самом деле скрывается за этими ролями

МВД РФ выделило три возрастные группы, которые чаще всего становятся курьерами в мошеннических схемах. Как избежать участия в преступлении?

Читать полностью » Владимир и Татьяна стали самыми популярными именами у пенсионеров — Соцфонд 09.01.2026 в 13:56
По этим именам сегодня легко узнать пенсионера: данные Соцфонда удивили

Соцфонд опубликовал рейтинг самых распространённых имён среди пенсионеров — данные показали, какие имена оказались вне времени, а какие вышли из моды.

Читать полностью » Интерес к сладким винам в России снижается — руководитель Роскачества Протасов 09.01.2026 в 12:37
Минус градусы, минус сахар: как меняются винные привычки в России

Россияне всё чаще выбирают лёгкие вина с меньшим содержанием алкоголя и сахара. Роскачество зафиксировало ключевые изменения на рынке.

Читать полностью »

Новости
Мир
Японские военные расходы достигли рекорда за 12 лет — ЦТАК
Мир
Словакия подготовила изменения к договору о военном сотрудничестве — премьер Фицо
Красота и здоровье
Шведские учёные выявили ранние симптомы перед внезапной остановкой сердца — Actualno
Мир
В США заявили о недопустимости атаки на союзника по НАТО — конгрессмен Лью
Туризм
Аэропорт Лаппеенранты приостановил регулярные рейсы — сотрудник аэропорта
Наука
Мировой океан накопил рекордный объём тепла в 2025 году — учёные
Красота и здоровье
Новогодние каникулы создали условия для роста сезонных инфекций — эпидемиолог Онищенко
Красота и здоровье
Врачи диагностировали рак после жалоб на ночные пробуждения — Daily Mail
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet