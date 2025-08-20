Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:16

В упаковках популярной моцареллы нашли то, чего там быть не должно

Минздрав Италии отозвал моцареллу Granarolo, найден металл в пяти партиях сыра

В Италии сразу несколько популярных марок моцареллы оказались под угрозой: в пяти партиях сыра нашли посторонние металлические частицы. Все случаи связаны с одним и тем же производителем — Granarolo Spa.

Министерство здравоохранения выпустило официальное предупреждение и призвало покупателей проявить особую осторожность.

Какие партии оказались под отзывом

В список попали продукты под разными брендами, но с одинаковым происхождением. Вот данные, опубликованные ведомством:

  • MOZZARELLA VALBONTA' PENNY MARKET

Партия: N5205E, срок годности: 17.08.2025, упаковка 4x125 г

  • MOZZARELLA LATBRI GRANAROLO

Партия: N5205D, срок годности: 22.08.2025, упаковка 125 г

  • Conad 3 МОЦАРЕЛЬ

Партия: N5205D, срок годности: 15.08.2025, упаковка 3x125 г

  • Conad МОЦАРЕЛЛА

Партия: N5205D, срок годности: 15.08.2025, упаковка 125 г

  • CARREFOUR CLASSIC MOZZARELLA MAXI PACK X 3

Партия: N5205E, срок годности: 18.08.2025, упаковка 3x125 г

Рекомендации для покупателей

"Не употребляйте продукт и верните его в место покупки", — сообщили в Минздраве.

Это стандартная мера безопасности, направленная на то, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья. Даже небольшие металлические частицы могут быть опасны при употреблении.

Что важно помнить

Ситуация затронула сразу несколько торговых сетей, поэтому покупателям советуют внимательно проверять маркировку и даты на упаковках. Возврат продуктов производится в магазинах, где они были приобретены.

