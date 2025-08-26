Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шаурма в кафе на улице
Шаурма в кафе на улице
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:39

Шаурма-убийца: что скрывается в начинке уличных лотков — врачи бьют тревогу

Елена Мескина предупреждает: сердечникам противопоказана уличная шаурма

Шаурма продолжает пользоваться популярностью в России, несмотря на массу конкурентов в виде другого фастфуда. Завёрнутые в лаваш мясо и овощи надолго утоляют голод и не наносят сильного вреда фигуре. Однако это блюдо может таить в себе большую опасность, если при его приготовлении использовались некачественные ингредиенты, которые хранились с нарушением санитарных правил.

При наихудшем сценарии не исключён даже летальный исход, рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. Предупреждение специалиста подчеркивает важность выбора проверенных мест для покупки шаурмы и соблюдения правил гигиены при ее приготовлении.

Фекально-оральный путь: шаурма и риск заражения инфекционными заболеваниями

Шаурма может вызывать любые инфекционные заболевания, которые передаются фекально-оральным путём, то есть через рот. Прежде всего, это кишечная инфекция, связанная с недоброкачественными продуктами, способами хранения и приготовления. Шаурма может быть источником заражения различными инфекционными заболеваниями, передающимися фекально-оральным путем.

По словам медика, при употреблении шаурмы в сомнительных местах легко подхватить сальмонеллёз, ротовирус, кишечную палочку и даже дизентерию. Если санитарные правила были нарушены очень грубо, некоторые из этих болезней могут протекать в тяжёлой форме. При употреблении шаурмы из непроверенных источников существует высокий риск заражения опасными инфекциями.

Оперативное обращение: риски для жизни и сердечно-сосудистые заболевания

Главное — не доводить недуг до глубокой стадии и оперативно обращаться за помощью. В этом случае риски для жизни становятся минимальными, но не нулевыми, предупредила Мескина.

"Теоретически летальный исход не исключён. Такой исход наблюдается у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этой ситуации сосуды повреждаются из-за потери жидкости и солей, что увеличивает нагрузку на сердце. Если у пациента есть заболевание сердца или кардиосклероз, его риски возрастают", — подытожила инфекционист.

Своевременное обращение за медицинской помощью является ключевым фактором для предотвращения серьезных последствий и летального исхода.

Врач-инфекционист Елена Мескина предупреждает об опасности употребления шаурмы из сомнительных мест и подчеркивает важность выбора проверенных точек питания.

Интересные факты о шаурме и пищевой безопасности

Шаурма является популярным блюдом быстрого питания во многих странах мира.
Соблюдение санитарных правил при приготовлении шаурмы является важным условием для предотвращения пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.
Выбор проверенных и надежных мест для покупки шаурмы снижает риск заражения опасными инфекциями.

В заключение, употребление шаурмы из сомнительных мест, приготовленной с нарушением санитарных правил, может быть опасным для здоровья и даже привести к летальному исходу, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Важно выбирать проверенные точки питания и соблюдать правила гигиены при приготовлении шаурмы в домашних условиях.

