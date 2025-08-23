Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Столовые приборы
Столовые приборы
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:28

Россиян ждут перемены в питании: Минсельхоз обещает пересмотреть приоритеты

Минсельхоз обозначил приоритет: переход от роста производства к здоровому питанию

Министерство сельского хозяйства планирует в ближайшее время уделить больше внимания не только объёмам производства, но и качеству продуктов, которые попадают на столы россиян. Об этом на II всероссийском форуме селекционеров и семеноводов "Русское поле — 2025" заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.

От количества — к качеству
Сегодня, подчеркнула Лут, агропромышленный комплекс в первую очередь ориентирован на рост производства. Однако запрос общества изменился: люди хотят получать более здоровые и рациональные продукты питания.

"Запрос общества — это, конечно, вопрос качества рационального питания. Эта тематика только начинает набирать актуальность. Пока сельхозтоваропроизводители или переработчики не сильно вовлечены в неё, потому что наша основная задача — произвести больше", — отметила министр.

Новые приоритеты
По словам главы ведомства, в 2025 году Минсельхоз начнёт системно работать в этом направлении, делая ставку на улучшение качества рациона населения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нутрициолог предупредил об опасности апельсиновой диеты для желудка и сердца сегодня в 17:01

Желудок страдает, вес возвращается: чем опасна мода на монодиеты

Апельсиновая диета обещает быстрый результат, но может привести к проблемам с желудком, сосудами и набору веса. Почему её называют «бомбой замедленного действия»?

Читать полностью » Исследования: даже безопасная доза корня солодки влияет на давление вчера в 16:45

Сладость с горьким последствием: что прячет в себе солодка

Корень солодки: полезная добавка или опасный враг для здоровья? Узнайте, что говорят врачи об этом растении и его активном веществе глицирризине.

Читать полностью » Тренировки 5+2: эффективная схема только при грамотной программе и достаточном отдыхе сегодня в 16:43

Тренируетесь много, а результата нет — вот в чём вы допускаете ошибку

Правильное распределение нагрузок и отдых — ключ к прогрессу в спорте. Узнайте от эксперта, сколько раз в неделю нужно заниматься, чтобы избежать перетренированности.

Читать полностью » Роспотребнадзор предупредил о высокой заразности нового штамма COVID-19 сегодня в 16:04

Роспотребнадзор бьёт тревогу: новый коронавирус оказался заразнее прежних штаммов

Новый штамм коронавируса «Стратус» стремительно распространяется в России. Чем он отличается от предыдущих и какие риски несёт для здоровья?

Читать полностью » Эндокринолог: отёки и лишний вес могут быть признаком гипотиреоза сегодня в 16:01

Лицо отекает, память подводит: как выявить гипотиреоз до осложнений

Отёки и лишний вес не всегда связаны с образом жизни. Эндокринолог объяснила, что это может быть признаком гипотиреоза и требует лечения.

Читать полностью » Стоматолог Ахмурзаев: гигиена важнее диеты для защиты от кариозных полостей сегодня в 15:51

Названы три неожиданных продукта, которые разрушают зубы быстрее шоколада — проверьте свой рацион

Стоматолог Юнус Ахмурзаев развеял миф о связи сладостей с кариесом. Главные враги эмали — плохая гигиена и кислоты из фруктов. Узнайте, как остатки пищи превращаются в «оружие» против зубов и какой рацион опаснее сахара.

Читать полностью » Учёные UBC Okanagan: эффективность интервального голодания зависит от типа телосложения сегодня в 15:31

Интервальное голодание работает не для всех: новый эксперимент поставил точку

Интервальное голодание может не подойти всем: как тип телосложения влияет на результаты? Узнайте детали из нового исследования UBC Okanagan.

Читать полностью » Эксперты: форма сегодня в 15:01

Как ногти выдают рак лёгких: простой тест для самопроверки

Врачи назвали неожиданный симптом рака лёгких: пальцы могут приобретать форму «барабанных палочек». Как распознать болезнь на раннем этапе?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Журнал JMIR Serious Games: просмотр мультфильмов Ghibli улучшает настроение студентов
Спорт и фитнес

Исследование JAMA: максимальный эффект для здоровья достигается при 7500 шагах в день
Еда

Рецепт быстрого картофеля: микроволновка и пищевая плёнка сокращают готовку до 10 минут
ЮФО

В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Наука и технологии

Учёные обнаружили следы древних воздушных космических взрывов в отложениях позднего дриаса
Дом

Как правильно расхламить дом: пошаговая инструкция и ошибки, которых нужно избегать
Авто и мото

В России втрое выросло число объявлений о продаже премиальных китайских машин
Садоводство

Осенью садоводы могут нанести решающий удар по сорнякам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru