Россиян ждут перемены в питании: Минсельхоз обещает пересмотреть приоритеты

Министерство сельского хозяйства планирует в ближайшее время уделить больше внимания не только объёмам производства, но и качеству продуктов, которые попадают на столы россиян. Об этом на II всероссийском форуме селекционеров и семеноводов "Русское поле — 2025" заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.

От количества — к качеству

Сегодня, подчеркнула Лут, агропромышленный комплекс в первую очередь ориентирован на рост производства. Однако запрос общества изменился: люди хотят получать более здоровые и рациональные продукты питания.

"Запрос общества — это, конечно, вопрос качества рационального питания. Эта тематика только начинает набирать актуальность. Пока сельхозтоваропроизводители или переработчики не сильно вовлечены в неё, потому что наша основная задача — произвести больше", — отметила министр.

Новые приоритеты

По словам главы ведомства, в 2025 году Минсельхоз начнёт системно работать в этом направлении, делая ставку на улучшение качества рациона населения.