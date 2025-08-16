В США готовятся к скачку цен на мясо и кофе — ситуация близка к критической

Высокая стоимость продуктов питания в США стала одной из главных причин стресса для семей по всей стране. По данным Бюро статистики труда, в июле цены на еду для домашнего приготовления выросли на 2,2% по сравнению с прошлым годом. Согласно опросу Центра исследований общественных отношений Associated Press-NORC, более 80% взрослых американцев признают, что именно стоимость продуктов давит на их бюджет сильнее всего.

Рост цен на говядину, кофе и другие товары подогревается проблемами с поставками и таможенными пошлинами. Это вынуждает покупателей внимательнее подходить к выбору продуктов, отмечает президент и генеральный директор сети Stew Leonard's Grocery Stores Стью Леонард-младший.

"Люди больше не просто бросают товары в тележку. Им по-прежнему важны вкус, свежесть и качество еды… но цены сильно тревожат", — сказала Браун из CNN.

Рынок на грани изменений

Леонард подчеркивает, что пока в его магазинах не пришлось повышать цены — поставщики успели создать запас товаров в преддверии новых пошлин администрации Трампа. Но этот запас почти исчерпан.

"Мы приближаемся к критической точке. Уже в следующем месяце это может повлиять на цены к праздникам", — отметил он.

Как американцы сокращают расходы

Сеть Stew Leonard's предлагает клиентам несколько способов сэкономить:

Покупайте на распродажах и замораживайте. Скидки на мясо и другие скоропортящиеся продукты недолговечны. Заморозка помогает продлить срок действия выгодных покупок. Особенно это касается стейков и других дорогих товаров. Используйте цифровые купоны. Многие магазины предлагают скидки в мобильных приложениях. В Stew Leonard's можно накапливать баллы и обменивать их на бесплатное мороженое или кофе. Отдавайте предпочтение собственным брендам. Частные марки зачастую дешевле национальных брендов, но не уступают им в качестве. По словам Леонарда, клиенты всё чаще выбирают фирменную продукцию сети. Готовьте сами. Нарезанные овощи и фрукты стоят дороже. Покупка целых плодов и их самостоятельная нарезка позволяют снизить расходы. Цены и перспективы. Данные показывают, что в июле свежие овощи даже немного подешевели, фрукты подорожали всего на 1,3%, а мясо — на 5,8% по сравнению с прошлым годом. Леонард признает: хотя сейчас удается сдерживать цены, ситуация может быстро измениться.

Он напоминает, что розничная торговля продуктами работает с минимальной прибылью: людям всегда будет нужна еда, но значительных заработков такие магазины не приносят. Поэтому бизнесу приходится балансировать между ценами, спросом и лояльностью клиентов.