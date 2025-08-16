Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Супермаркет
Супермаркет
© www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

В США готовятся к скачку цен на мясо и кофе — ситуация близка к критической

Associated Press: 80% американцев называют стоимость еды главным источником стресса

Высокая стоимость продуктов питания в США стала одной из главных причин стресса для семей по всей стране. По данным Бюро статистики труда, в июле цены на еду для домашнего приготовления выросли на 2,2% по сравнению с прошлым годом. Согласно опросу Центра исследований общественных отношений Associated Press-NORC, более 80% взрослых американцев признают, что именно стоимость продуктов давит на их бюджет сильнее всего.

Рост цен на говядину, кофе и другие товары подогревается проблемами с поставками и таможенными пошлинами. Это вынуждает покупателей внимательнее подходить к выбору продуктов, отмечает президент и генеральный директор сети Stew Leonard's Grocery Stores Стью Леонард-младший.

"Люди больше не просто бросают товары в тележку. Им по-прежнему важны вкус, свежесть и качество еды… но цены сильно тревожат", — сказала Браун из CNN.

Рынок на грани изменений

Леонард подчеркивает, что пока в его магазинах не пришлось повышать цены — поставщики успели создать запас товаров в преддверии новых пошлин администрации Трампа. Но этот запас почти исчерпан.

"Мы приближаемся к критической точке. Уже в следующем месяце это может повлиять на цены к праздникам", — отметил он.

Как американцы сокращают расходы

Сеть Stew Leonard's предлагает клиентам несколько способов сэкономить:

  1. Покупайте на распродажах и замораживайте. Скидки на мясо и другие скоропортящиеся продукты недолговечны. Заморозка помогает продлить срок действия выгодных покупок. Особенно это касается стейков и других дорогих товаров.
  2. Используйте цифровые купоны. Многие магазины предлагают скидки в мобильных приложениях. В Stew Leonard's можно накапливать баллы и обменивать их на бесплатное мороженое или кофе.
  3. Отдавайте предпочтение собственным брендам. Частные марки зачастую дешевле национальных брендов, но не уступают им в качестве. По словам Леонарда, клиенты всё чаще выбирают фирменную продукцию сети.
  4. Готовьте сами. Нарезанные овощи и фрукты стоят дороже. Покупка целых плодов и их самостоятельная нарезка позволяют снизить расходы.
  5. Цены и перспективы. Данные показывают, что в июле свежие овощи даже немного подешевели, фрукты подорожали всего на 1,3%, а мясо — на 5,8% по сравнению с прошлым годом. Леонард признает: хотя сейчас удается сдерживать цены, ситуация может быстро измениться.

Он напоминает, что розничная торговля продуктами работает с минимальной прибылью: людям всегда будет нужна еда, но значительных заработков такие магазины не приносят. Поэтому бизнесу приходится балансировать между ценами, спросом и лояльностью клиентов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно запекать говядину в рукаве для духовки — рекомендации шеф-поваров сегодня в 1:10

Мясо нежнее облака: как добиться идеальной текстуры за 3 часа

Откройте для себя удивительный рецепт запечённой говядины в рукаве! Это блюдо порадует вас своей нежностью и вкусом, идеально подойдёт для семейного ужина.

Читать полностью » Диетологи рекомендуют куриный салат как источник белка и витаминов сегодня в 0:59

Этот салат едят все, но готовят неправильно: секрет идеального сочетания

Простой, но эффектный салат с курицей, огурцом и сыром — идеальное блюдо для любого случая. Узнайте, как сделать его по-настоящему вкусным!

Читать полностью » Мелисса Томпсон рассказала, как использовать тамаринд в соусах и салатных заправках сегодня в 0:15

Не апельсин и не киви: вот что придаёт блюдам кислинку и карамельную сладость

Тамаринд — тропический фрукт, который может изменить вкус любого блюда. Узнайте, как шефы используют его от десертов до острых соусов.

Читать полностью » Клюквенная настойка: как приготовить алкогольный напиток на самогоне сегодня в 0:04

Жёсткий самогон или бархатный напиток? Всё решает один ингредиент

Настойка на клюкве и самогоне — идеальный баланс сладости и кислинки. Узнайте, как приготовить этот ароматный напиток всего из трёх ингредиентов!

Читать полностью » Исследование: бобовые помогают вывести лишний холестерин и укрепляют здоровье сердца вчера в 23:14

Нут и фасоль против аптек: как дешёвый гарнир заменяет дорогие препараты

Фасоль и нут — не просто гарнир. Учёные доказали: всего одна чашка в день может снизить холестерин и защитить от инфаркта. Рассказываем, как это работает.

Читать полностью » Диетологи предупредили о рисках искусственных добавок в белковых батончиках вчера в 22:09

Ешь батончик, пей воду, молись на ферменты: почему белок из него не работает

Протеиновый батончик — полезный перекус или сладкая ловушка с яркой обёрткой? Рассказываем, есть ли в нём белок и какую опасность скрывает состав.

Читать полностью » Эксперты: китайцы любят российские сладости, но игнорируют русские блюда вчера в 21:03

Русский ресторан в Пекине закрылся. И вот почему его борщ никто не ел

Почему борщ оказался «на помойке», и при чём тут таджикский повар в китайском ресторане? Всё о провале русской кухни в Поднебесной — и шансах на реванш.

Читать полностью » С 1 сентября экомаркировка будет выдаваться только после сертификации — закон № 297-ФЗ вчера в 20:34

Биомаркировка не при чём: как продукты без ярлыков могут быть чище сертифицированных

Маркировка "ЭКО" не всегда означает, что перед вами натуральный и безопасный продукт. Разбираемся, что скрывается за зелёным ярлыком на упаковке.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные из международной группы нашли в "мусорной" ДНК механизмы управления генами
Дом

Простой способ уборки потолка с телескопической шваброй
Спорт и фитнес

Полный комплекс упражнений в постели от персональных тренеров из США
Еда

Салат с курицей и овощами: рецепт от шеф-повара ресторана
Туризм

Где проходят винные туры на Черноморском побережье
Спорт и фитнес

Барбара Джиссер: тренировки помогают замедлить прогрессирование рассеянного склероза
Садоводство

Специалисты назвали состав удобрения для орхидей из никотиновой кислоты и глицина
Наука и технологии

Флорентийский университет сообщил о древней модификации черепа в пещере Арена-Кандид
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru