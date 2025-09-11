Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Супермаркет
Супермаркет
© www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:11

На рынках неожиданное облегчение: цены на продукты пошли вниз

В Свердловской области свекла подешевела на 12%, морковь — почти на 8%

С 1 по 8 сентября в регионе зафиксировано заметное снижение цен на овощи и некоторые продукты питания. Об этом сообщили в Свердловскстате.

Лидеры снижения

  • Свекла - подешевела на 12,05%, до 35,52 руб. за кг.

  • Морковь - минус 7,87%, в среднем 43,76 руб. за кг.

  • Картофель - минус 7,67%, до 37,54 руб. за кг.

Другие продукты

Снижение цен также коснулось:

  • яблок - до 158,45 руб. за кг (-2,36%),

  • риса - до 160,98 руб. за кг (-1,34%),

  • мясных консервов для детского питания - до 1132,88 руб. за кг (-1,01%),

  • сливочного масла - до 1166,69 руб. за кг (-0,97%).

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Прикамье зарплаты превысили ожидания соискателей на 7,8 тыс. рублей 08.09.2025 в 21:16

67,8 тысячи в Перми и 80 тысяч по стране: где зарабатывают больше

В Пермском крае медианная зарплата достигла 67,8 тыс. рублей и превысила ожидания соискателей. Работодатели стали реже открывать вакансии, а конкуренция выросла.

Читать полностью » ФССП: в Прикамье задолженность по штрафам за парковку превысила 35,5 млн рублей 08.09.2025 в 20:37

35 миллионов за парковку: приставы пермяков завалили штрафами

В Прикамье приставы взыскали 24 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку. Неплательщикам начисляли сборы и арестовывали счета.

Читать полностью » Тюменская область потеряла позиции в рейтинге рынка труда, уступив Новосибирской 08.09.2025 в 20:16

Урал теряет лидерство: рынок труда Тюмени оказался слабее, чем у соседей

Тюменская область опустилась на 12-е место в рейтинге рынка труда, уступив Новосибирску. При этом её показатели по баллам даже улучшились.

Читать полностью » Каменский тракт и Каменск-Уральский стали лидерами по сбору опят 08.09.2025 в 19:12

В некоторых районах пусто, в других — ковры опят: как делится Урал

Свердловчане открыли сезон опят. На Каменском тракте и под Каменском-Уральским собирают ведрами, а в Режe находят целые «ковры» грибов.

Читать полностью » Эксперты напомнили: активность клещей в России сохраняется до выпадения снега 08.09.2025 в 18:16

Свердловская область и Сибирь в лидерах: где клещи атакуют чаще всего

С начала сезона более 509 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей. Опасность сохраняется и осенью, особенно в грибных лесах.

Читать полностью » Миллиардер Игорь Рыбаков поступил в аспирантуру УрФУ по направлению 08.09.2025 в 17:16

Forbes в списке, УрФУ в расписании: уральский миллиардер удивил выбором будущего

Миллиардер Игорь Рыбаков поступил в аспирантуру УрФУ по философии. Предприниматель заявил, что планирует защитить диссертацию и получить докторскую степень.

Читать полностью » Свердловская область вошла в топ-5 регионов по состоянию рынка труда 08.09.2025 в 16:11

Екатеринбург проиграл только Москве и Питеру: рейтинг рынка труда показал расстановку сил

Свердловская область заняла 5-е место в рейтинге рынка труда России, уступив лишь Москве, Петербургу, Татарстану и Подмосковью.

Читать полностью » Губернатор Махонин: 60% свердловской молодёжи допускают переезд в Пермский край 08.09.2025 в 15:11

Что делает Пермь местом, куда хотят переехать молодые уральцы

Около 60% свердловской молодежи готовы рассмотреть переезд в Пермь. В регионе создают комфортную среду и фестивали, чтобы удержать и привлечь молодых.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кошкам нельзя давать оливки с косточками из-за риска удушья
Спорт и фитнес

Тренер Холли Перкинс объяснила, зачем сочетать кардио и силовые тренировки
Авто и мото

Автостат: почти половина россиян считает китайские автомобили завышенными по цене
Красота и здоровье

Врачи предупредили о риске диабета и ожирения при избытке сахара в рационе
Дом

Эксперт Ильдар Ахтямов рассказал, как защитить частный дом от молний
Наука

Исследование Медицинского университета Лодзи выявило связь пальцев с алкоголизмом
ПФО

Эксперты: массовые увольнения в конце года затронут строительство, ретейл и машиностроение
Туризм

Центр механотерапии в Ессентуках продолжает использовать аппараты Цандера 1902 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet