На рынках неожиданное облегчение: цены на продукты пошли вниз
С 1 по 8 сентября в регионе зафиксировано заметное снижение цен на овощи и некоторые продукты питания. Об этом сообщили в Свердловскстате.
Лидеры снижения
Свекла - подешевела на 12,05%, до 35,52 руб. за кг.
Морковь - минус 7,87%, в среднем 43,76 руб. за кг.
Картофель - минус 7,67%, до 37,54 руб. за кг.
Другие продукты
Снижение цен также коснулось:
яблок - до 158,45 руб. за кг (-2,36%),
риса - до 160,98 руб. за кг (-1,34%),
мясных консервов для детского питания - до 1132,88 руб. за кг (-1,01%),
сливочного масла - до 1166,69 руб. за кг (-0,97%).
