© Own work by Петр Ермилин is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:59

Сети объявили ценовую войну: как рис и картошка подешевели сразу на треть и кто за это заплатил

Минимальные цены на социальные продукты упали на 9,3% — АКОРТ

В 2025 году на российском продовольственном рынке одновременно подорожали десятки товаров и заметно подешевели базовые овощи, а некоторые позиции потеряли в цене сразу десятки процентов. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на оперативные данные Росстата и расчёты профильных аналитических центров. По оценкам, рост цен затронул большую часть товаров из выборки, но при этом отдельные продукты стали доступнее сильнее обычного — прежде всего в овощной группе. В результате картина года оказалась контрастной: потребители увидели и ощутимый рост по ряду привычных позиций, и выраженное снижение по другим категориям.

Аналитики отмечают, что ценовые движения в 2025 году были неравномерными. Сильнее всего подорожали отдельные виды рыбы и алкоголь, а среди продуктов "ежедневного спроса" заметный прирост показали разные виды хлеба, мясо и молочные товары. Одновременно с этим часть социально значимых позиций в сетях демонстрировала снижение минимальных цен, причём в ряде случаев — более чем на треть. Данные приводятся по состоянию на 15 декабря и опираются на расчёты "АБ-Центра" и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Что подорожало сильнее всего: рыба, водка и хлеб

По оценке "АБ-Центра", самым заметным ростом за год (по данным на 15 декабря) отметилась мороженая неразделанная рыба — плюс 19,4%. Существенно прибавила в цене и водка — рост составил 15,3%. Далее в списке оказались говядина на кости (+14%), хлеб из ржаной или смешанной муки (+13,1%) и маргарин (+13%). Эти позиции стали лидерами по темпам подорожания среди изученных товаров.

Рост цен затронул и другие категории повседневного спроса. Увеличилась стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов (+11,1%), соли (+9,9%), пастеризованного молока (+8,7%), свинины на кости (+8,7%), а также твёрдых, полутвёрдых и мягких сыров (+8,5%). В сумме, как пишет "Российская газета", рост цен за год затронул 27 товарных позиций из 42 изученных, что подчёркивает общий характер инфляционного давления в продовольственной корзине.

Что подешевело: капуста, картофель и яйца

При этом по ряду продуктов зафиксировано ощутимое снижение стоимости. Сильнее всего, по данным на 15 декабря, подешевела свежая белокочанная капуста — на 28,3%. Также заметно снизились цены на картофель (-23,7%), огурцы (-19,9%), яйца (-18,1%), репчатый лук (-17,5%), свежие помидоры (-16,4%) и столовую свёклу (-16%). В список вошли и другие продукты, но именно эта группа стала основным драйвером снижения.

Динамика особенно заметна в контексте того, что овощи и яйца традиционно считаются "базовыми" для повседневного питания и часто определяют воспринимаемую стоимость продуктовой корзины. На фоне роста цен на мясо, хлеб и молочную продукцию удешевление овощей стало одним из самых заметных трендов года. Именно поэтому в публичных обсуждениях показатели по капусте и картофелю чаще всего воспринимались как ключевые маркеры доступности.

Данные торговых сетей: минимальные цены упали на 9,3%

АКОРТ сообщает, что средние минимальные цены на социально значимые продукты "первой цены" в торговых сетях за год снизились на 9,3%. Подешевели 17 из 25 базовых позиций. В числе лидеров по снижению оказались сразу несколько товаров, которые входят в ежедневные покупки. По данным ассоциации, рис подешевел на 41% — с 88 до 52 рублей за килограмм. Белокочанная капуста снизилась на 38% — с 44 до 27 рублей за килограмм, картофель — на 32,9% (с 48,4 до 32,5 рубля), репчатый лук — на 26% (с 47 до 34 рублей), а поваренная соль — на 24% (с 16 до 12 рублей).

Эти данные показывают, что в части категорий торговые сети фиксировали существенное снижение именно минимального ценового сегмента. Такой показатель отражает динамику товаров "первой цены", которые воспринимаются как ориентир доступности в массовых покупках. Снижение по 17 позициям также демонстрирует, что рынок в 2025 году не был полностью однонаправленным — в ряде случаев по базовым товарам наблюдалась обратная тенденция.

Почему дорожала рыба и как сети сдерживали рост

Отдельно в материале отмечается динамика по замороженной рыбе "первой цены". По данным АКОРТ, закупочные цены на минтай, навагу и тилапию выросли на 19,6%, при этом розничные цены индексировались чуть медленнее — на 19,1%. Ассоциация подчёркивает, что торговые сети сдерживали рост: средняя наценка на базовые позиции рыбы в 2025 году составила 3,2%. Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов объяснил влияние на общую динамику ростом издержек производителей и дистрибьюторов, а также инфляцией.

Таким образом, по итогам 2025 года рынок продовольствия показал разнонаправленное движение цен. На одном полюсе оказались товары, где рост сформировался из-за удорожания закупок и общих издержек, на другом — позиции "первой цены", по которым сети фиксировали снижение и удерживали наценки. В результате потребительская инфляционная картина складывалась из нескольких трендов одновременно, а итоговое восприятие зависело от структуры покупок конкретной семьи.

