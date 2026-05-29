Цены в магазинах дрогнули: какие продукты реально станут доступнее в ближайшее время

Ожидания россиян относительно резкого удешевления продовольственной корзины могут не оправдаться, отметил экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. В разговоре с NewsInfo он пояснил, что существенное снижение стоимости товаров в магазинах маловероятно, а текущие тренды имеют под собой вполне конкретные сезонные основания.

Ранее издание Газета.ру сообщило, что некоторые продукты в ближайшее время могут подешеветь на 30-50 процентов, что будет являться результатом позитивных процессов в экономике. Об этом рассказал профессор Финансового университета Константин Лебедев.

Впрочем, текущая статистика замедления инфляции и конкуренции ритейлеров зачастую отражает лишь точечные изменения цен на отдельные товары из корзины покупок.

Эксперт подчеркнул, что массового снижения цен ждать не стоит, так как рыночная экономика работает по своим законам, учитывающим рентабельность сельхозпроизводителей. Рост площадей под урожай — важный фактор для стабильности продовольственного рынка, однако его эффект проявляется не сразу.

"Если говорим о плодоовощной продукции, понятно, что в летний период цены могут достаточно серьезно снижаться. То же самое касается всевозможных овощей и фруктов, что будут созревать. Если говорим о мясомолочной продукции, я бы не рассчитывал на то, что реально падение цен будет быстро", — пояснил экономист.

Специалист добавил, что текущее снижение цен на овощи обусловлено исключительно природными циклами созревания урожая. Если же допустить искусственное падение цен на базовые экспортные товары, например, зерно или семечки, это приведет лишь к сокращению посевных площадей в будущем, что обернется новым скачком стоимости через один-два года. При этом динамика цен на товары остается неоднородной в различных регионах страны.

"Последние два месяца в России вроде начались определенные процессы дефляции. Есть отдельные наименования продуктов, по которым происходит снижение, но о сколько-нибудь существенном фронтальном снижении цен на продукты я бы не говорил. Я вижу сколько стоят яйца, молоко, мясо, хлеб", — подчеркнул эксперт.

Стоит учитывать, что ситуация на продовольственных рынках в регионах продолжает оставаться крайне нестабильной.

Читайте также