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Мешки с картофелем в поле
Мешки с картофелем в поле
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Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:01

Овощи дорожают даже в сезон: причина роста цен оказалась серьезнее обычной инфляции

Рост стоимости продовольствия в России обусловлен системным кризисом в малом агробизнесе и неэффективной госполитикой, заявил NewsInfo агроэксперт, кандидат экономических наук Игорь Абакумов. По словам специалиста, официальные данные о росте цен не в полной мере отражают реальное положение дел в экономике домохозяйств.

Ранее сообщалось, что темпы подорожания базового набора продуктов в стране почти в два раза превысили официальный уровень инфляции. Минимальный перечень из 33 наименований с начала года прибавил в цене 8,5 процентов, в то время как общий индекс потребительских цен составил пояти пять процентов. Наиболее заметный скачок зафиксирован в сегменте овощной продукции и сахара.

Экономист подчеркнул, что методология подсчета инфляции вызывает вопросы, так как она не учитывает в полной мере динамику стоимости услуг ЖКХ и ресурсов. При этом цены на топливо оказывают прямое давление на себестоимость сельхозпродукции, но зачастую игнорируются при составлении лояльных отчетов. Основную причину подорожания еды эксперт видит в массовом сокращении числа личных подсобных и фермерских хозяйств, которые обеспечивают до половины объема продовольствия в стране.

"Что касается цен на продовольствие, я не вижу ни одного основания, чтобы они не росли. Сокращается число личных подсобных хозяйств, сокращается число фермерских хозяйств, а это от трети до половины продовольствия, которое производится в стране. То, что нас кормят агрохолдинги — это сказка", — полагает Абакумов.

Специалист отметил, что зависимость цен от объема предложения очевидна: деградация малых форм хозяйствования неизбежно ведет к дефициту и росту ценников. Для исправления ситуации необходимо радикально менять аграрную политику, ориентируясь на опыт стран, где приоритетом является рост доходом производителей.

Параллельно с этим важно учитывать, что инфляция в России формируется под влиянием множества факторов, включая недоступность специализированной малой техники для фермеров.

Проблема сбыта также остается острой, особенно в зерновом секторе, говорит эксперт. Несмотря на то, что качество российского зерна признано на международном уровне, внутренние закупочные цены зачастую оказываются вдвое ниже себестоимости производства. Это ставит многих аграриев на грань выживания. Ситуацию могли бы облегчить льготные кредиты, однако, по мнению эксперта, процедура их получения остается крайне бюрократизированной.

"Количество банкротств в этом году будет кратно больше, чем в предыдущие годы. Потому что нет возможности продать продукцию, которая произведена", — отметил специалист.

В завершение Абакумов добавил, что инфраструктурная нагрузка, которую раньше несли сельхозпредприятия, фактически исчезла, а современные агрохолдинги не спешат брать на себя социальные функции.

Даже если продуктовая корзина временно стабилизируется за счет ритейлеров, без поддержки частного фермерства и обеспечения хозяйств доступной техникой продовольственная инфляция продолжит опережать официальные прогнозы.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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