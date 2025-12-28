Цены переписали меню: каждый второй житель Германии урезает покупки еды

Рост цен на продукты в Германии всё чаще отражается не в статистике, а в повседневных решениях домохозяйств. Почти каждый второй житель страны признаёт, что вынужден пересматривать привычную корзину покупок и экономить на еде. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на данные опроса, проведённого для Федерального союза общества защиты потребителей.

Массовая экономия на базовых товарах

Согласно результатам исследования, 45% респондентов заявили, что им приходится ограничивать расходы на продукты питания. За год этот показатель вырос на шесть процентных пунктов, что указывает на устойчивую тенденцию, а не краткосрочные колебания. Таким образом, проблема затрагивает уже порядка половины населения страны.

Опрос проводился с 12 по 14 ноября и охватил 1002 человека. Полученные данные, по оценке организаторов, отражают общее состояние потребительских настроений в условиях продолжающегося роста стоимости жизни и инфляционного давления.

Наиболее уязвимые группы

Особенно остро подорожание продуктов ощущают граждане с низким уровнем дохода. Именно в этой группе необходимость экономии на еде носит вынужденный и системный характер, влияя не только на структуру потребления, но и на качество питания.

В Федеральном союзе общества защиты потребителей подчёркивают, что речь идёт не о сокращении избыточных расходов, а о базовых продуктах. Это усиливает социальное неравенство и повышает риски для уязвимых слоёв населения.

Скепсис вокруг налоговых послаблений

Ассоциация также критически оценивает планы властей снизить НДС на продукты питания в ресторанах с 1 января 2026 года. По мнению экспертов, эта мера не способна заметно облегчить финансовое положение большинства домохозяйств и не решает проблему высоких цен в розничной торговле.

В организации считают, что основными бенефициарами снижения налога станут сети быстрого питания, тогда как потребители, вынужденные экономить на покупках в магазинах, ощутимого эффекта не почувствуют. Это ставит под сомнение социальную направленность инициативы.