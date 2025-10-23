Огурцы, помидоры и картошка: почему цены на овощи в Свердловской области взлетели на 14%

За одну неделю в Свердловской области овощи подорожали так, что покупатели невольно пересчитывают килограммы в рубли. По данным Свердловскстата, больше всего выросли цены на огурцы, помидоры и картофель — именно они возглавили рейтинг подорожания среди всех продуктов.

Лидеры роста — свежие овощи

Огурцы буквально "улетели" в цене: с 13 по 20 октября их стоимость выросла на 14,73%, достигнув 120,32 рубля за килограмм.

Помидоры тоже не отстают — 206,95 рубля за килограмм, что на 7,27% дороже, чем неделей ранее.

Картофель прибавил скромнее — +5,29%, но и его средняя цена в 34,61 рубля ощутима для тех, кто покупает овощи килограммами, а не поштучно.

Подорожание продолжается

Следом за тройкой лидеров подтянулась капуста - теперь она стоит 26,99 рубля за килограмм, что на 3,92% выше прежней цены.

Из более дорогих продуктов прибавили в стоимости твердые сыры (+1,12%, до 1012,67 рубля) и полукопченая колбаса (+0,75%, до 737,14 рубля).

Есть и хорошие новости

Не всё дорожает — некоторые продукты, наоборот, стали доступнее.

Так, лук репчатый подешевел на 6,17%, и теперь килограмм стоит 35,10 рубля.

Вермишель потеряла в цене 3,04%, до 126,72 рубля, а морковь стала дешевле почти на 2%, её можно купить за 40,53 рубля.

Что дальше?

Эксперты пока не делают прогнозов, но осенние колебания цен на овощи уже стали привычными. На подорожание чаще всего влияют сезонность и сокращение поставок местных тепличных культур.