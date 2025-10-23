Огурцы, помидоры и картошка: почему цены на овощи в Свердловской области взлетели на 14%
За одну неделю в Свердловской области овощи подорожали так, что покупатели невольно пересчитывают килограммы в рубли. По данным Свердловскстата, больше всего выросли цены на огурцы, помидоры и картофель — именно они возглавили рейтинг подорожания среди всех продуктов.
Лидеры роста — свежие овощи
Огурцы буквально "улетели" в цене: с 13 по 20 октября их стоимость выросла на 14,73%, достигнув 120,32 рубля за килограмм.
Помидоры тоже не отстают — 206,95 рубля за килограмм, что на 7,27% дороже, чем неделей ранее.
Картофель прибавил скромнее — +5,29%, но и его средняя цена в 34,61 рубля ощутима для тех, кто покупает овощи килограммами, а не поштучно.
Подорожание продолжается
Следом за тройкой лидеров подтянулась капуста - теперь она стоит 26,99 рубля за килограмм, что на 3,92% выше прежней цены.
Из более дорогих продуктов прибавили в стоимости твердые сыры (+1,12%, до 1012,67 рубля) и полукопченая колбаса (+0,75%, до 737,14 рубля).
Есть и хорошие новости
Не всё дорожает — некоторые продукты, наоборот, стали доступнее.
Так, лук репчатый подешевел на 6,17%, и теперь килограмм стоит 35,10 рубля.
Вермишель потеряла в цене 3,04%, до 126,72 рубля, а морковь стала дешевле почти на 2%, её можно купить за 40,53 рубля.
Что дальше?
Эксперты пока не делают прогнозов, но осенние колебания цен на овощи уже стали привычными. На подорожание чаще всего влияют сезонность и сокращение поставок местных тепличных культур.
