Олег Белов Опубликована сегодня в 23:37

Цены на продукты в Югре упали на треть: что стало дешевле и как это повлияет на ваш кошелек

В Югре подешевели овощи и продукты борщевого набора — свекла стала дешевле на 42%

В Югре стоимость продуктов борщевого набора снизилась на треть, что подтверждается данными мониторинга Росстата. Снижение цен затронуло такие товары, как сливочное масло, мука и вермишель.

Цены на овощи и основные продукты питания

Наибольшее удешевление произошло с свеклой — её стоимость упала на 42%, с 57 до 33 рублей за килограмм. Морковь также подешевела на 36%, с 62 до 40 рублей за килограмм. Примерно на треть стали дешевле капуста, морковь и лук, а картофель подешевел на 25%.

Мука также подешевела — её цена снизилась на три рубля, составив чуть более 62 рублей за килограмм (в августе она стоила около 65 рублей). Стоимость вермишели уменьшилась на пять рублей, а сливочное масло потеряло около 30 рублей за килограмм.

Товары, которые подорожали

В то же время в списке социально значимых продуктов есть и те, что стали дороже. Так, цена на свинину выросла с 424 рублей до 440 рублей, а курица подорожала примерно на 4 рубля, достигнув 260 рублей за килограмм в ХМАО. Также подорожала замороженная рыба — на 10 рублей, теперь её цена составляет 391 рубль за килограмм.

Кроме того, подсолнечное масло стало дороже на 4 рубля, его стоимость составила 156 рублей, по сравнению с августовской ценой в 152 рубля. Молоко подорожало на 3 рубля, теперь его цена — около 112 рублей за литр. Яйца подорожали на 2 рубля за десяток, их стоимость составляет около 97 рублей. Сахар также немного подорожал — на 1 рубль, его цена сейчас составляет 82,5 рубля за килограмм.

