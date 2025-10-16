Вместо звонка — карантин: в СК выясняют, чем отравились ученики школы в Арзамасе

В Арзамасе (Нижегородская область) возбуждено уголовное дело после массового ухудшения самочувствия учеников одной из школ. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, расследование ведётся по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Что известно на данный момент

По данным следствия, следователи уже начали опрос свидетелей, в том числе руководство и сотрудников школы, а также изъяли документацию, связанную с организацией питания в школьной столовой. Устанавливается точное число пострадавших.

Ранее глава администрации Арзамаса Александр Щелоков сообщил, что зарегистрировано восемь случаев заболевания среди учеников.

Четверо семиклассников в возрасте 12–13 лет были госпитализированы, один уже выписан.

На контроле остаются до 15 обращений родителей в Центральную городскую больницу.

У всех пострадавших взяты пробы для лабораторных исследований.

Введён карантин и дистанционное обучение

По словам мэра, у нескольких детей выявлены признаки острой кишечной инфекции.

«Все, что касается любых инфекций, требует особого внимания, поэтому решение регионального Роспотребнадзора однозначное и правильное — карантин для всей школы до отмены ограничительных мероприятий», — отметил Щелоков.

Ученики временно переведены на дистанционный формат обучения. Пробы направлены на анализ в местные лаборатории и в Нижний Новгород, где специалисты Роспотребнадзора сравнят результаты и определят источник инфекции.