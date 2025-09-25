Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:18

Выпускной с приправой из суда: как весёлый вечер обернулся отравлением будущих прокуроров

В Екатеринбурге шеф-повар предстанет перед судом за массовое отравление выпускников УрГЮУ

39-летний шеф-повар пищеблока ООО "Ричмонд Рест" предстанет перед судом по делу о массовом отравлении выпускников и сотрудников УрГЮУ. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Подробности обвинения

В ведомстве отметили:

"Обвиняемый, находясь в помещении ООО "Ричмонд Рест" при подготовке к банкету, игнорируя многочисленные требования должностной инструкции, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, СанПиН, допустил массовые нарушения технологического процесса при приготовлении блюд, в том числе в части обеспечения безопасности пищевой продукции и соблюдения дезинфекционного режима".

Обвинительное заключение уже утверждено, дело передадут в Кировский районный суд.

Позиция обвиняемого

Шеф-повар полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Как произошло массовое отравление

Инцидент произошел 11 июля. В ресторане "Версаль" выпускники-юристы отмечали окончание учебы. После банкета у десятков участников резко ухудшилось самочувствие: поднималась температура, появлялись боли в животе, диарея и рвота. Несколько человек были госпитализированы.

Проверка Роспотребнадзора показала, что у одного из работников пищеблока и части заболевших выявлен сальмонеллез.

