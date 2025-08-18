Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сон
Сон
© freepik.com by drobotdean is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:18

Хотели уснуть быстрее, а выбрали продукт, который крадёт сон: вечерняя еда решает всё

Молоко с мёдом усиливает выработку серотонина и помогает заснуть

Сон напрямую зависит от того, что мы едим вечером. Одни продукты помогают расслабиться, быстрее заснуть и делают отдых глубже, а другие — перегружают организм, вызывают тревожность и даже бессонницу.

Почему так происходит? Всё дело в том, что еда влияет на гормоны сна — мелатонин и серотонин, а также на уровень сахара и работу нервной системы. Лёгкий перекус с продуктами, богатыми триптофаном и магнием, мягко вводит организм в состояние отдыха. А вот кофе, сладости и жирные блюда нарушают этот процесс.

Продукты, которые улучшают сон

Ключевые вещества здесь — триптофан, магний и мелатонин. Они помогают нервной системе расслабиться, снижают стресс и запускают выработку «гормонов сна».

  • Молоко с мёдом — классический вечерний напиток, который усиливает выработку серотонина.

  • Орехи (миндаль, грецкие, кешью) — источник магния и мелатонина, снижают тревожность.

  • Бананы — содержат магний и калий, расслабляют мышцы и снимают напряжение.

  • Вишня — один из природных источников мелатонина.

  • Сложные углеводы — овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб стабилизируют уровень сахара в крови и предотвращают ночные пробуждения.

Что мешает заснуть

Есть продукты, которые лучше исключить из вечернего рациона.

  • Кофеин — задерживает выработку мелатонина и возбуждает нервную систему (кофе, чай, шоколад, энергетики).

  • Сладости — резкий скачок сахара в крови меняется его падением, из-за чего вы можете просыпаться ночью.

  • Жирная пища — перегружает пищеварение и мешает организму расслабиться.

  • Острое и солёное — повышают температуру тела и задерживают жидкость, что вызывает дискомфорт.

  • Алкоголь — даёт иллюзию расслабления, но делает сон поверхностным и прерывистым.

Лёгкие вечерние перекусы

Если перед сном хочется что-то перекусить, выбирайте продукты, которые поддержат организм, а не перегрузят его.

  • Чашка травяного чая (ромашка, мята) с ложкой мёда.

  • Небольшая порция творога с орехами.

  • Банановый смузи с молоком и щепоткой корицы.

  • Лёгкая овсяная каша на воде или молоке.

  • Тост из цельнозернового хлеба с авокадо или нежным сыром.

Оптимально ужинать за 2–3 часа до сна. Слишком плотный ужин мешает расслаблению, но и ложиться голодным тоже не стоит — это может вызвать беспокойный сон.

Правильное питание вечером напрямую влияет на качество отдыха. Лёгкие перекусы с продуктами, богатыми триптофаном, магнием и мелатонином, помогают быстрее заснуть и спать глубже. А вот кофе, сладости, жирные и тяжёлые блюда лучше оставить для другого времени суток.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Арбуз — ягода, которая обманывает: любимое лакомство скрывает неожиданные запреты сегодня в 11:45

Инна Пичугина: арбуз полезен для сердца, но противопоказан при гастрите и диабете

Узнайте, как арбуз могут укрепить ваше здоровье и кому его лучше не есть. Полезные свойства, рекомендации и интересные факты о ягоде.

Читать полностью » Врач Садулаева: после дождя возрастает риск инфекций и травм глаз сегодня в 11:03

Дождь может подарить не свежесть, а конъюнктивит

Офтальмолог рассказала, почему в сезон дождей возрастает риск глазных инфекций и какие ошибки после прогулки могут привести к воспалению и конъюнктивиту.

Читать полностью » Шашлык для здоровья: врач назвала идеальный вид мяса и гарнир сегодня в 10:45

Секрет стройности раскрыт: готовим шашлык без вреда для фигуры - совет врача

Эндокринолог Татьяна Кокорина советует готовить шашлык из индейки и дополнять овощами. Такой шашлык поможет пищеварению и фигуре, а также не навредит сосудам.

Читать полностью » Кардиолог Мярина объяснила рост числа инфарктов у людей 25–30 лет сегодня в 10:10

Симптомы инфаркта, которые легко принять за усталость

Кардиолог рассказала, почему инфаркты всё чаще случаются у 25–30-летних, какие сигналы подаёт сердце заранее и как вовремя предотвратить болезнь.

Читать полностью » Кошки – переносчики болезней: список опасных для человека инфекций от Роспотребнадзора сегодня в 9:45

Кошки под прицелом: Роспотребнадзор предупреждает о 5 опасных болезнях, передающихся от любимцев

Роспотребнадзор предупреждает: кошки могут быть переносчиками опасных болезней. Узнайте, какие инфекции угрожают здоровью, и как защитить себя и близких от заражения.

Читать полностью » Актёр Борис Щербаков попал в больницу после падения с балкона сегодня в 9:17

Несчастный случай и тяжёлое состояние: что известно о Борисе Щербакове

75-летний актёр Борис Щербаков попал в больницу после падения с балкона. Это уже второй серьёзный инцидент со здоровьем артиста за последнее время.

Читать полностью » Инфекционист Столярова предупредила об опасности немытых и испорченных ягод сегодня в 8:54

Эти ягоды могут подарить не витамины, а опасные болезни

Врач рассказала, какие опасные инфекции и паразиты можно подхватить через немытые ягоды, и почему их особенно опасно есть детям и беременным.

Читать полностью » Влияние гаджетов на сердце: кардиолог раскрыла связь с гипертонией у молодежи сегодня в 8:45

Убийца подкрался незаметно: как гаджеты и недосып разрушают ваше сердце – мнение кардиолога

Кардиолог назвала 4 ключевые причины развития гипертонии у молодежи: малоподвижный образ жизни, стресс, гаджеты и недосып. Важность профилактики и контроля давления.

Читать полностью »

Новости
Еда

Картофельное пюре становится нежным при использовании крахмалистых сортов
Туризм

Путешествие по Шёлковому пути: самые впечатляющие города и ландшафты Узбекистана
Туризм

Золотое кольцо, Карелия и Соловки — обзор паломнических туров по России
Наука и технологии

Эфиопия поражает: найдены останки гоминин возрастом 2,8 млн лет
Спорт и фитнес

Тренер Ника Шелби рассказала, какие мышцы задействует упражнение берпи
Садоводство

Агроном: розмарин отпугивает тлю, морковную муху и капустную моль
Садоводство

Британский садовод Джо Кларк размножает клубнику усами для увеличения урожаяс
Питомцы

Ветеринары назвали основные признаки боли у кошек: изменения поведения и аппетита
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru