Хотели уснуть быстрее, а выбрали продукт, который крадёт сон: вечерняя еда решает всё

Сон напрямую зависит от того, что мы едим вечером. Одни продукты помогают расслабиться, быстрее заснуть и делают отдых глубже, а другие — перегружают организм, вызывают тревожность и даже бессонницу.

Почему так происходит? Всё дело в том, что еда влияет на гормоны сна — мелатонин и серотонин, а также на уровень сахара и работу нервной системы. Лёгкий перекус с продуктами, богатыми триптофаном и магнием, мягко вводит организм в состояние отдыха. А вот кофе, сладости и жирные блюда нарушают этот процесс.

Продукты, которые улучшают сон

Ключевые вещества здесь — триптофан, магний и мелатонин. Они помогают нервной системе расслабиться, снижают стресс и запускают выработку «гормонов сна».

Молоко с мёдом — классический вечерний напиток, который усиливает выработку серотонина.

Орехи (миндаль, грецкие, кешью) — источник магния и мелатонина, снижают тревожность.

Бананы — содержат магний и калий, расслабляют мышцы и снимают напряжение.

Вишня — один из природных источников мелатонина.

Сложные углеводы — овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб стабилизируют уровень сахара в крови и предотвращают ночные пробуждения.

Что мешает заснуть

Есть продукты, которые лучше исключить из вечернего рациона.

Кофеин — задерживает выработку мелатонина и возбуждает нервную систему (кофе, чай, шоколад, энергетики).

Сладости — резкий скачок сахара в крови меняется его падением, из-за чего вы можете просыпаться ночью.

Жирная пища — перегружает пищеварение и мешает организму расслабиться.

Острое и солёное — повышают температуру тела и задерживают жидкость, что вызывает дискомфорт.

Алкоголь — даёт иллюзию расслабления, но делает сон поверхностным и прерывистым.

Лёгкие вечерние перекусы

Если перед сном хочется что-то перекусить, выбирайте продукты, которые поддержат организм, а не перегрузят его.

Чашка травяного чая (ромашка, мята) с ложкой мёда.

Небольшая порция творога с орехами.

Банановый смузи с молоком и щепоткой корицы.

Лёгкая овсяная каша на воде или молоке.

Тост из цельнозернового хлеба с авокадо или нежным сыром.

Оптимально ужинать за 2–3 часа до сна. Слишком плотный ужин мешает расслаблению, но и ложиться голодным тоже не стоит — это может вызвать беспокойный сон.

Правильное питание вечером напрямую влияет на качество отдыха. Лёгкие перекусы с продуктами, богатыми триптофаном, магнием и мелатонином, помогают быстрее заснуть и спать глубже. А вот кофе, сладости, жирные и тяжёлые блюда лучше оставить для другого времени суток.