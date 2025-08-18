Хотели уснуть быстрее, а выбрали продукт, который крадёт сон: вечерняя еда решает всё
Сон напрямую зависит от того, что мы едим вечером. Одни продукты помогают расслабиться, быстрее заснуть и делают отдых глубже, а другие — перегружают организм, вызывают тревожность и даже бессонницу.
Почему так происходит? Всё дело в том, что еда влияет на гормоны сна — мелатонин и серотонин, а также на уровень сахара и работу нервной системы. Лёгкий перекус с продуктами, богатыми триптофаном и магнием, мягко вводит организм в состояние отдыха. А вот кофе, сладости и жирные блюда нарушают этот процесс.
Продукты, которые улучшают сон
Ключевые вещества здесь — триптофан, магний и мелатонин. Они помогают нервной системе расслабиться, снижают стресс и запускают выработку «гормонов сна».
Молоко с мёдом — классический вечерний напиток, который усиливает выработку серотонина.
Орехи (миндаль, грецкие, кешью) — источник магния и мелатонина, снижают тревожность.
Бананы — содержат магний и калий, расслабляют мышцы и снимают напряжение.
Вишня — один из природных источников мелатонина.
Сложные углеводы — овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб стабилизируют уровень сахара в крови и предотвращают ночные пробуждения.
Что мешает заснуть
Есть продукты, которые лучше исключить из вечернего рациона.
Кофеин — задерживает выработку мелатонина и возбуждает нервную систему (кофе, чай, шоколад, энергетики).
Сладости — резкий скачок сахара в крови меняется его падением, из-за чего вы можете просыпаться ночью.
Жирная пища — перегружает пищеварение и мешает организму расслабиться.
Острое и солёное — повышают температуру тела и задерживают жидкость, что вызывает дискомфорт.
Алкоголь — даёт иллюзию расслабления, но делает сон поверхностным и прерывистым.
Лёгкие вечерние перекусы
Если перед сном хочется что-то перекусить, выбирайте продукты, которые поддержат организм, а не перегрузят его.
Чашка травяного чая (ромашка, мята) с ложкой мёда.
Небольшая порция творога с орехами.
Банановый смузи с молоком и щепоткой корицы.
Лёгкая овсяная каша на воде или молоке.
Тост из цельнозернового хлеба с авокадо или нежным сыром.
Оптимально ужинать за 2–3 часа до сна. Слишком плотный ужин мешает расслаблению, но и ложиться голодным тоже не стоит — это может вызвать беспокойный сон.
Правильное питание вечером напрямую влияет на качество отдыха. Лёгкие перекусы с продуктами, богатыми триптофаном, магнием и мелатонином, помогают быстрее заснуть и спать глубже. А вот кофе, сладости, жирные и тяжёлые блюда лучше оставить для другого времени суток.
