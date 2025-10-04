Сладкий обман с горьким финалом: как шоколад-суррогат выдаёт себя мгновенно

Фальсификация еды сегодня стала настоящей проблемой: покупатель хочет качественный продукт, но вместо него нередко получает красивую упаковку с дешевым суррогатом внутри. Производители идут на разные хитрости — от добавления крахмала и ароматизаторов до использования пальмового масла. Чтобы не стать жертвой обмана, нужно знать простые признаки, по которым можно отличить подделку от настоящего продукта.

Мед: сладкая иллюзия

Этот продукт чаще других подвергается подделке. Недобросовестные пчеловоды подкармливают насекомых сахарным сиропом, разбавляют мед фруктозой или патокой, нагревают старый, чтобы продать его как свежий. А иногда на прилавке встречаются и вовсе "фантазийные" сорта — "шоколадный", "вишневый", которые на деле оказываются обычным сиропом с красителями.

Как проверить мед? Настоящий — густой, ложится слоями и слегка першит в горле. Йод не окрасит его в синий цвет, а значит, крахмала в составе нет.

Сыр: дорогое удовольствие или подделка?

Чем выше цена сыра, тем выше вероятность подделки. Особенно это касается пармезана, который часто заменяют суррогатом с пальмовым маслом или даже с целлюлозой — переработкой древесины.

Оригинальный пармезан легко узнается: он крошится, внутри заметны кристаллы, а на срезе нет привычных дырочек.

Проверить сыр можно и дома:

йод выявит крахмал,

при нагреве настоящий сыр источает запах молока, а подделка просто плавится без аромата.

Оливковое масло: золото Средиземноморья

Оливковое масло ценится за вкус и пользу, но именно оно часто подделывается. Под видом "extra virgin" могут продавать рафинированное подсолнечное или кукурузное масло с красителями и ароматизаторами.

Выбирайте масло в стеклянной темной бутылке или жестяной банке, смотрите на маркировку. Проверить качество просто: в холодильнике настоящее масло густеет и дает осадок.

Шоколад: вкус настоящего какао

Настоящий шоколад обязан содержать какао-масло. Но на фабриках его часто заменяют дешевыми жирами — пальмовым или рапсовым. В результате плитка теряет вкус и пользу.

Признаки качественного шоколада:

блестящая поверхность,

ломкий звук при разломе,

быстро тает во рту и на пальцах.

А если в составе кроме какао-масла и какао-порошка указаны растительные жиры — это повод отказаться от покупки.

Сравнение