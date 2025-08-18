Срок годности истёк сегодня: есть или выкинуть? Вот что решает всё
Стоите у холодильника, в руках йогурт, срок которого заканчивается сегодня. В голове вопрос: "Есть или выкинуть?". Знакомо? Рассказываем, что на самом деле означает последний день срока годности и когда продукт действительно может быть опасен.
Не все сроки годности одинаковы
Обратите внимание на формулировку на упаковке — она многое говорит:
- "Годен до…" — строгий срок. После этой даты продукт может быть опасен для здоровья, особенно если он скоропортящийся: мясо, рыба, молочные изделия.
- "Употребить до…" — более мягкий вариант. Продукт может потерять вкус или аромат, но не обязательно испортится (чаще встречается на крупах, хлебе, чаях, бакалее).
Сегодня — ещё можно?
Если на упаковке написано, что срок годности истекает, скажем, 15 апреля, это означает: продукт годен до конца этого дня, при условии правильного хранения.
Но есть нюансы — и всё зависит от категории:
- Молочные продукты
- Годны в последний день только при соблюдении температурного режима.
- Без запаха, без вздутия, нормальная текстура — можно есть.
- Есть хоть малейшие признаки скисания — в мусор.
- Мясо и рыба
- Даже в день окончания срока могут начать портиться.
- Рекомендуется термическая обработка.
- Хранились неправильно? Не рискуйте.
- Заморозка и консервы
- Более устойчивы.
- Если упаковка не вздута, банка целая, а хранились правильно — можно использовать.
Когда лучше не есть, даже если срок не вышел
- Продукт пахнет странно, изменил цвет или текстуру.
- Нарушена герметичность упаковки.
- Пролежал вне холодильника дольше допустимого.
- Если еда предназначена для детей, пожилых или людей с ослабленным иммунитетом — будьте особенно осторожны.
Даже самый "свежий" на бумаге продукт может быть испорчен — всё решает хранение и внимательность.
Итог
- В последний день продукт ещё годен, но внимательно оценивайте внешний вид, запах и условия хранения.
- Лучше съесть утром, чем откладывать на вечер.
- Если сомневаетесь — не ешьте. Риск здоровьем не стоит нескольких рублей.
- И помните: грамотное планирование покупок помогает избежать пищевых "лотерей" у холодильника.
