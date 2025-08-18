Срок годности истёк сегодня: есть или выкинуть? Вот что решает всё

Стоите у холодильника, в руках йогурт, срок которого заканчивается сегодня. В голове вопрос: "Есть или выкинуть?". Знакомо? Рассказываем, что на самом деле означает последний день срока годности и когда продукт действительно может быть опасен.

Не все сроки годности одинаковы

Обратите внимание на формулировку на упаковке — она многое говорит:

"Годен до…" — строгий срок. После этой даты продукт может быть опасен для здоровья, особенно если он скоропортящийся: мясо, рыба, молочные изделия.

"Употребить до…" — более мягкий вариант. Продукт может потерять вкус или аромат, но не обязательно испортится (чаще встречается на крупах, хлебе, чаях, бакалее).

Сегодня — ещё можно?

Если на упаковке написано, что срок годности истекает, скажем, 15 апреля, это означает: продукт годен до конца этого дня, при условии правильного хранения.

Но есть нюансы — и всё зависит от категории:

Молочные продукты

Годны в последний день только при соблюдении температурного режима. Без запаха, без вздутия, нормальная текстура — можно есть. Есть хоть малейшие признаки скисания — в мусор.

Мясо и рыба

Даже в день окончания срока могут начать портиться. Рекомендуется термическая обработка. Хранились неправильно? Не рискуйте.

Заморозка и консервы

Более устойчивы. Если упаковка не вздута, банка целая, а хранились правильно — можно использовать.



Когда лучше не есть, даже если срок не вышел

Продукт пахнет странно, изменил цвет или текстуру.

Нарушена герметичность упаковки.

Пролежал вне холодильника дольше допустимого.

Если еда предназначена для детей, пожилых или людей с ослабленным иммунитетом — будьте особенно осторожны.

Даже самый "свежий" на бумаге продукт может быть испорчен — всё решает хранение и внимательность.

Итог