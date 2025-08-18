Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Срок годности на банке
Срок годности на банке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:31

Срок годности истёк сегодня: есть или выкинуть? Вот что решает всё

В последний день сроков: что можно есть, а что лучше выкинуть — по категориям

Стоите у холодильника, в руках йогурт, срок которого заканчивается сегодня. В голове вопрос: "Есть или выкинуть?". Знакомо? Рассказываем, что на самом деле означает последний день срока годности и когда продукт действительно может быть опасен.

Не все сроки годности одинаковы

Обратите внимание на формулировку на упаковке — она многое говорит:

  • "Годен до…" — строгий срок. После этой даты продукт может быть опасен для здоровья, особенно если он скоропортящийся: мясо, рыба, молочные изделия.
  • "Употребить до…" — более мягкий вариант. Продукт может потерять вкус или аромат, но не обязательно испортится (чаще встречается на крупах, хлебе, чаях, бакалее).

Сегодня — ещё можно?

Если на упаковке написано, что срок годности истекает, скажем, 15 апреля, это означает: продукт годен до конца этого дня, при условии правильного хранения.

Но есть нюансы — и всё зависит от категории:

  • Молочные продукты
    • Годны в последний день только при соблюдении температурного режима.
    • Без запаха, без вздутия, нормальная текстура — можно есть.
    • Есть хоть малейшие признаки скисания — в мусор.
  • Мясо и рыба
    • Даже в день окончания срока могут начать портиться.
    • Рекомендуется термическая обработка.
    • Хранились неправильно? Не рискуйте.
  • Заморозка и консервы
    • Более устойчивы.
    • Если упаковка не вздута, банка целая, а хранились правильно — можно использовать.

Когда лучше не есть, даже если срок не вышел

  • Продукт пахнет странно, изменил цвет или текстуру.
  • Нарушена герметичность упаковки.
  • Пролежал вне холодильника дольше допустимого.
  • Если еда предназначена для детей, пожилых или людей с ослабленным иммунитетом — будьте особенно осторожны.

Даже самый "свежий" на бумаге продукт может быть испорчен — всё решает хранение и внимательность.

Итог

  • В последний день продукт ещё годен, но внимательно оценивайте внешний вид, запах и условия хранения.
  • Лучше съесть утром, чем откладывать на вечер.
  • Если сомневаетесь — не ешьте. Риск здоровьем не стоит нескольких рублей.
  • И помните: грамотное планирование покупок помогает избежать пищевых "лотерей" у холодильника.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рыба сухой заморозки или в ледяной глазури: в чём разница и что выгоднее сегодня в 21:55

Сухая заморозка или глазурь — как выбрать рыбу и не переплатить за воду

Сухая заморозка — это не просто модный термин. Рассказываем, как она работает, почему такая рыба вкуснее и как не испортить её при разморозке.

Читать полностью » Быстрая закуска из свежих огурцов с укропом и чесноком готовится за 15 минут сегодня в 14:18

Малосольные огурцы становятся вкуснее с каждым днём: секрет в одной ложке заправки

Хрустящие огурцы с ароматной заправкой готовятся всего за 5 минут, а с каждым днём становятся вкуснее. Простая закуска, которая удивит ваших гостей.

Читать полностью » Как производят финики в шоколаде в ОАЭ: технология и ингредиенты сегодня в 14:03

Финики в шоколаде: десерт, который может стать вашим любимым, но не без последствий

Финики в шоколаде с фисташковой начинкой — восточный десерт, который покорит любого. Простой рецепт, изысканный вкус и минимум ингредиентов. Попробуйте!

Читать полностью » Печенье с желе: ингредиенты и технология приготовления по данным школы кондитеров сегодня в 13:49

Хрустящее снаружи, нежное внутри: как простое печенье превратить в праздничный десерт

Яркое печенье с желе — простой, но эффектный десерт! Миндальное тесто и ягодная начинка создают идеальный вкус. Готовьте с детьми и удивляйте гостей.

Читать полностью » Приготовление куриных тарталеток: советы по выбору ингредиентов и подаче сегодня в 13:01

Лайфхак для незабываемого ужина: куриные тарталетки, которые сделают вас звездой вечера

Ищете простую, но эффектную закуску? Курица в тарталетках — идеальный вариант! Готовится быстро, а результат впечатлит даже самых требовательных гостей.

Читать полностью » Почему куриная грудка получается сухой и как этого избежать сегодня в 12:58

Быстро, дёшево, полезно: универсальный рецепт куриного филе на все случаи жизни

Хрустящая корочка снаружи, нежная мякоть внутри! Узнай, как легко запечь куриное филе в духовке, сохранив его сочность и аромат. Идеально для ужина, салатов и бутербродов.

Читать полностью » Как правильно приготовить свиной стейк в духовке — рекомендации шеф-повара сегодня в 12:43

30 минут и 5 ингредиентов: как приготовить идеальный ужин без хлопот

Как приготовить идеальный свиной стейк в духовке? Простой рецепт с сочным результатом — маринад, тонкости запекания и секрет мягкости.

Читать полностью » Как сделать лимонный крем из яиц без сливок — пошаговая инструкция сегодня в 11:52

Лимонный крем, который взорвет ваши вкусовые рецепторы

Узнайте, как легко и быстро приготовить освежающий лимонный десерт с яйцом. Этот крем станет прекрасным дополнением к вашему столу!

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Садоводам объяснили, почему нельзя копать картофель в дождливую погоду
Дом

Танины в чае удаляют пятна и заменяют химические средства для стёкол
Красота и здоровье

Диетолог Фэй Джеймс назвала шесть распространённых ошибок в питании
Питомцы

В Кузбассе владельцы животных могут бесплатно зарегистрировать питомцев и установить микрочип
Красота и здоровье

Врач назвал скрытые признаки заболеваний почек и рекомендации по диагностике
Культура и шоу-бизнес

Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту Лукас в новой экранизации "Гордости и предубеждения" от Netflix
Авто и мото

Как правильно настроить фары автомобиля для ночной езды — рекомендации МВД
Культура и шоу-бизнес

Создатель "Это мы" Дэн Фогельман работает над новым сериалом с Мэнди Мур
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru