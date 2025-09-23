Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Каждый третий живёт на 10 тысяч, а кто-то тратит больше 50: что происходит с корзиной россиян

Каждый пятый житель России тратит на еду свыше 40% семейного бюджета

Цены на продукты и структура расходов на питание остаются одной из самых обсуждаемых тем. Финансовые сервисы собрали данные о том, сколько россияне выделяют на еду ежемесячно, и выяснилось: различия очень существенные.

Основные результаты опроса

  • Около 10% респондентов признались, что их продуктовая корзина обходится дороже 50 тыс. рублей в месяц.

  • Ещё 25% тратят от 30 до 50 тыс.

  • По 15% опрошенных расходуют на еду от 20 до 30 тыс. и от 10 до 20 тыс. рублей.

  • Более 35% обходятся менее чем 10 тыс. рублей в месяц.

Сравнение расходов

Сумма расходов в месяц Доля респондентов
Более 50 тыс. ~10%
30-50 тыс. ~25%
20-30 тыс. ~15%
10-20 тыс. ~15%
До 10 тыс. ~35%

Доля еды в семейном бюджете

  • У каждого пятого продукты составляют более 40% бюджета.

  • У трети — до 30% дохода.

  • У 11% — от 30 до 40%.

Таким образом, для значительной части семей расходы на питание становятся главным фактором финансовой нагрузки.

Что раздувает траты

Главный драйвер лишних расходов — спонтанные покупки.

  • 54% россиян признались, что больше всего денег уходит на сладости, снеки, напитки, готовую еду и фастфуд.

  • Каждый десятый хотел бы заменить такие продукты на более полезные аналоги.

Психология покупок

Интересно, что у этих трат есть не только гастрономическая, но и эмоциональная составляющая. Большинство респондентов объясняют "лишние" покупки стремлением поднять себе настроение и отвлечься от стресса.

Советы шаг за шагом: как оптимизировать расходы на еду

  1. Составляйте список покупок перед походом в магазин и придерживайтесь его.

  2. Сравнивайте цены в разных магазинах или используйте онлайн-сервисы для экономии.

  3. Планируйте меню на неделю, чтобы снизить вероятность импульсивных трат.

  4. Готовьте дома: блюда обходятся дешевле, чем доставка или полуфабрикаты.

  5. Исключите соблазны - не ходите в магазин голодными.

  6. Заменяйте вредные перекусы полезными: орехами, фруктами, йогуртом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать сладости и фастфуд "для удовольствия".
    → Последствие: рост расходов и ухудшение здоровья.
    → Альтернатива: переключаться на полезные перекусы.

  • Ошибка: ходить за продуктами без списка.
    → Последствие: корзина наполняется лишним.
    → Альтернатива: планировать покупки заранее.

  • Ошибка: постоянно заказывать еду на дом.
    → Последствие: траты выше, чем при домашнем приготовлении.
    → Альтернатива: готовить хотя бы часть блюд самостоятельно.

А что если…

Что будет, если россияне массово сократят спонтанные траты? Вероятно, расходы на питание заметно снизятся, а освободившиеся средства можно будет направить на другие цели — например, отдых, образование или сбережения. Но с другой стороны, снизится и "эмоциональная подпитка", которую многие получают от быстрых радостей вроде шоколадки или кофе навынос.

Плюсы и минусы экономии на еде

Плюсы Минусы
Снижение расходов Не всегда легко отказаться от привычек
Больше контроля за качеством продуктов Требует времени на планирование
Укрепление здоровья при отказе от фастфуда Меньше "спонтанных радостей"
Возможность сэкономить на сбережения или отдых Необходимость самодисциплины
Рациональное питание Иногда кажется "скучным"

FAQ

Сколько в среднем россияне тратят на еду?
Большинство укладываются в 10-30 тыс. рублей в месяц.

Какая доля бюджета уходит на продукты?
У трети — до 30%, у каждого пятого — более 40%.

Как сократить расходы без ущерба качеству питания?
Планировать меню, готовить дома и сокращать спонтанные траты.

Мифы и правда

  • Миф: экономия на еде всегда означает отказ от качества.
    Правда: можно сократить траты, выбирая сезонные продукты и планируя покупки.

  • Миф: перекусы не влияют на бюджет.
    Правда: именно они "раздувают" расходы сильнее всего.

  • Миф: только богатые семьи тратят на еду больше 50 тыс.
    Правда: иногда такие расходы связаны с большими семьями и особым рационом.

3 интересных факта

  1. В среднем россияне тратят на еду больше половины всех расходов на товары первой необходимости.

  2. По данным исследований, в Европе продукты занимают около 15% бюджета семьи, в США — 10%, в России — до 40%.

  3. Психологи отмечают, что покупки сладостей и фастфуда чаще совершаются вечером, когда уровень стресса выше.

Исторический контекст

  • СССР: значительная часть бюджета уходила на еду, дефицит товаров ограничивал выбор.

  • 1990-е: расходы на продукты резко выросли из-за инфляции.

  • 2000-е: доля затрат на питание постепенно снижалась, но оставалась высокой.

  • 2020-е: новые исследования показывают, что еда по-прежнему "съедает" значительную часть бюджета россиян.

