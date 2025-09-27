Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:45

Ошибка в питании, которая тихо крадёт радость из жизни

Исследование British Journal of Health Psychology: фрукты и овощи повышают удовлетворённость жизнью

Рацион питания влияет не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние. В последние годы учёные всё чаще изучают, как продукты питания могут поддерживать позитивное психологическое благополучие. Недавнее исследование, опубликованное в British Journal of Health Psychology, сосредоточилось именно на этом: какие продукты помогают чувствовать радость, находить смысл и быть более удовлетворёнными жизнью.

Что именно проверяли учёные

В исследовании приняли участие более трёх тысяч жителей Англии среднего и пожилого возраста. Их питание сравнивали с тремя сферами позитивного благополучия: эвдемоническим (ощущение смысла и целей), аффективным (счастье и эмоции) и оценочным (общая удовлетворённость жизнью).

Особое внимание уделили четырём видам продуктов: фруктам, овощам, рыбе и полиненасыщенным жирным кислотам (ПНЖК).

"Как видно из результатов нашего исследования, разные виды пищи по-разному связаны с благополучием", — отметил автор исследования Пеппер Тираоат.

Сравнение продуктов и эффектов

Продукт

Сфера благополучия

Особенности влияния

Фрукты и овощи

Эвдемоническое и оценочное

Поддерживают чувство смысла и положительно сказываются на удовлетворённости жизнью

Рыба

Аффективное

Связана с более высоким уровнем счастья

ПНЖК (омега-3 и омега-6)

Частично эвдемоническое

Связь менее устойчива, зависит от других факторов

Советы шаг за шагом: как включить продукты в рацион

  1. Начинайте утро с фруктов или смузи, приготовленного в блендере.
  2. Добавляйте овощи в каждый приём пищи, включая перекусы.
  3. Дважды в неделю включайте рыбу в меню: запечённый лосось, сардины или скумбрию.
  4. Используйте оливковое масло или льняное масло как источник ПНЖК.

Такой подход делает питание не только полезным, но и разнообразным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать рыбу в рационе.
    Последствие: снижение уровня омега-3, ухудшение когнитивных функций.
    Альтернатива: добавки с рыбьим жиром или капсулы с водорослевым маслом.
  • Ошибка: ограничиваться только мясом и углеводами.
    Последствие: риск дефицита клетчатки, снижение настроения.
    Альтернатива: свежие фрукты, овощные супы, зелёные салаты.

А что если…

Что, если человек не любит рыбу? Существуют другие источники омега-3: грецкие орехи, семена чиа и льна. Их можно добавлять в кашу, йогурт или выпечку.

Что, если пожилой человек испытывает трудности с жеванием овощей? Тогда помогут овощные пюре, супы-кремы и смузи.

Плюсы и минусы продуктов для психического здоровья

Продукт

Плюсы

Минусы

Фрукты и овощи

Доступность, богатый состав витаминов

Требуют регулярных покупок и быстрой переработки

Рыба

Омега-3, белок, поддержка сердца и мозга

Может быть дорогой, у некоторых — аллергия

ПНЖК (масла, орехи)

Легко включить в блюда

Высокая калорийность, важно контролировать количество

FAQ

Как выбрать рыбу для улучшения настроения?
Лучше отдавать предпочтение жирным сортам: лосось, скумбрия, сельдь.

Сколько стоит включение ПНЖК в рацион?
Бутылка льняного или оливкового масла стоит недорого и хватает на несколько недель, что делает источник омега-3 доступным.

Что лучше: фрукты или рыба для счастья?
Фрукты и овощи больше связаны с чувством смысла и удовлетворённостью жизнью, а рыба — с моментальным ощущением радости.

Мифы и правда

  • Миф: достаточно витаминов в таблетках, чтобы быть счастливым.
    Правда: синтетические витамины не заменяют полноценного питания, так как не содержат клетчатку и антиоксиданты.
  • Миф: сладости поднимают настроение лучше фруктов.
    Правда: быстрые углеводы дают лишь кратковременный эффект, после которого наступает упадок сил.

Исторический контекст

Ещё в античных текстах можно встретить рекомендации по питанию для хорошего самочувствия. Гиппократ говорил: "Пусть пища будет вашим лекарством". В XIX веке врачи начали связывать рыбий жир с профилактикой болезней, а в XXI веке учёные обратили внимание на его влияние на психику.

3 интересных факта

  • В среднем британцы едят только две порции овощей и фруктов в день — вдвое меньше рекомендованного уровня.
  • Омега-3 из рыбы активно участвуют в выработке серотонина — "гормона счастья".
  • Пожилые люди, которые регулярно едят овощи, в два раза реже сообщают о чувстве одиночества.

