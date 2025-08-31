Пищеварение под контролем: вот что ускоряет или тормозит этот процесс – гастроэнтеролог раскрыла все карты

Многие даже не задумываются, сколько времени уходит на переваривание пищи, хотя этот процесс напрямую влияет на самочувствие и здоровье. В среднем организму требуется от получаса до трёх суток, и длительность зависит от целого ряда факторов, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Федосьина.

Основные факторы пищеварения

По словам специалиста, на скорость переработки пищи влияют шесть ключевых моментов:

• тип еды,

• количество съеденного,

• возраст человека,

• уровень физической активности,

• состояние желудочно-кишечного тракта,

• степень обезвоживания организма.

"Например, у молодых людей метаболизм обычно быстрее, чем у пожилых. На скорость пищеварения влияет и уровень физической активности", — отметила врач-гастроэнтеролог Екатерина Федосьина.

При заболеваниях ЖКТ, таких как гастрит, язва или синдром раздражённого кишечника, процесс может как замедляться, так и ускоряться.

Почему важна вода

Отдельное значение имеет достаточное потребление жидкости. Недостаток воды мешает нормальному функционированию ЖКТ и заметно тормозит переваривание.

Влияние типа пищи

Скорость зависит и от состава рациона. Углеводы усваиваются быстрее всего — от 30 минут до двух часов. Белки требуют больше времени — до четырёх часов. Жиры же считаются самыми "долгими" для организма: на их переработку может уйти более шести часов.

Размер порции

Чем больше объём еды, тем дольше желудку и кишечнику нужно для её переваривания. Поэтому врачи рекомендуют избегать переедания, чтобы не перегружать систему и не замедлять обмен веществ.

В итоге скорость пищеварения — это не фиксированный показатель, а результат совокупного влияния образа жизни, здоровья и характера питания. Понимание этих процессов помогает корректировать рацион и избегать проблем с ЖКТ.