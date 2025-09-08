Мясо и торт вместе: мифы и правда о "несочетаемых" продуктах

Система раздельного питания сегодня имеет много сторонников. Одни уверяют, что это путь к здоровью, другие считают её лишними ограничениями. Так стоит ли здоровому человеку переходить на такой режим?

Что такое раздельное питание

Эта схема основана на идее: разные продукты нельзя есть вместе, потому что для их переваривания нужны разные ферменты и условия.

белки (например, мясо) не сочетаются с углеводами;

фрукты и молочные продукты подаются отдельно от основного приёма пищи.

Действительно, ЖКТ устроен так, что белки дольше задерживаются в желудке и перевариваются кислотой, а углеводы почти сразу попадают в тонкий кишечник. Если смешать несочетаемое, например мясо и торт, возможны брожение, вздутие и дискомфорт.

Что говорят врачи

Диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik отметила:

строгий отказ от смешивания продуктов может навредить ;

организм человека эволюционно приспособлен к смешанному питанию ;

пищевой комок, состоящий из разных нутриентов, стимулирует выработку ферментов и поддерживает нормальную работу организма.

Гарвардская тарелка вместо ограничений

Вместо жёстких правил Соломатина советует ориентироваться на принцип "гарвардской тарелки":

четверть порции — овощи и зелень,

четверть — сложные углеводы (каши, цельнозерновой хлеб, картофель),

четверть — белки (рыба, мясо, бобовые, яйца).

Такой подход позволяет получить все необходимые вещества и избежать проблем с пищеварением.

Когда раздельное питание может помочь

Эта система может быть полезна людям с заболеваниями ЖКТ, но для большинства здоровых людей она не нужна. Гораздо полезнее придерживаться сбалансированного рациона с разнообразием продуктов и умеренными порциями.