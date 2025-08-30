Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
омлет со шпинатом
© freepik by KamranAydinov is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Популярные блюда, которые вредят организму: неожиданные сочетания продуктов, которые вредят хуже яда

Эксперты рассказали, какие сочетания продуктов могут быть вредны для здоровья

Разнообразный рацион — основа здоровья. Но не все комбинации продуктов одинаково полезны: некоторые могут снижать ценность блюд, а другие — даже повышать риски для организма.

Рыба на гриле + маринованные овощи
Почему это вредно: амины в рыбе и нитраты в овощах при взаимодействии образуют нитрозамины — вещества, связанные с развитием рака.
Что делать:

  • чаще включать в рацион продукты с антиоксидантами (цитрусовые, болгарский перец, зелень);
  • выбирать свежие овощи вместо маринованных;
  • отдавать предпочтение минимально обработанной пище.

Шпинат + тофу
Риск: сочетание оксалатов (в шпинате) и кальция (в тофу) может провоцировать образование камней в почках.
Противоречие: некоторые исследования, напротив, утверждают, что кальций мешает усвоению оксалатов. Вопрос пока остаётся открытым.

Советы:

  • пить больше воды — это помогает выводить оксалаты;
  • избегать избытка витамина C, так как он повышает их выработку в организме.

Огурец + помидор
Минус: ферменты в огурце разрушают витамин C в томатах.
Хорошая новость: в реальной жизни этот эффект почти незначителен — кислота желудка быстро нейтрализует ферменты. Так что любимый салат "огурцы с помидорами" по-прежнему безопасен.

Итог
Не все сочетания продуктов одинаково полезны, но далеко не каждое "опасное" сочетание стоит исключать полностью. Главное — разумная умеренность, разнообразие и внимание к свежести и качеству продуктов.

