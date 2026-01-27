Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в наушниках работает за ноутбуком
Девушка в наушниках работает за ноутбуком
© https://unsplash.com by Alexandr Podvalny is licensed under Free
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:49

Сбивает с толку или дает энергию: как фоновая музыка влияет на продуктивность работы

Фоновая музыка может как помогать сосредоточиться, так и мешать работе в зависимости от индивидуальных особенностей восприятия, отметила семейный системный психотерапевт Лариса Никитина. О влиянии музыки на рабочий процесс специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

По словам Никитиной, универсального ответа на вопрос о пользе фоновой музыки не существует, поскольку реакция на звук напрямую связана с типом восприятия человека и его привычками. Для одних тишина — обязательное условие концентрации, для других негромкий фон помогает успокоиться и удерживать внимание.

"Все зависит от предпочтений. Тихая фоновая музыка может человека успокаивать. У него выстраиваются альфа-ритмы головного мозга, он спокоен, более сосредоточен на чем-то, сфокусирован", — пояснила Никитина.

При этом специалист подчеркнула, что на работе музыка может отвлекать, особенно если человек не относится к аудиальному типу или занимается сложной умственной деятельностью. В таких случаях мозг вынужден распределять внимание между рабочими задачами и звуковым фоном.

"Мозг начинает отвлекаться на то, что он слышит. Часть мозга слушает музыку, а вторая часть мозга работает. Здесь очень все индивидуально", — отметила она.

Психотерапевт добавила, что музыка чаще помогает при работе, связанной с ручным трудом или творчеством, тогда как при расчетах или написании текстов она подходит далеко не всем.

"Резчик по дереву, художник, вышивальщица, когда человек делает руками что-то, это очень помогает. Художник берёт холст, краски подготовил, включает тихую музыку, настраивается и процесс пошёл. Если надо делать формулы или писать текст, здесь не всегда помогает", — пояснила психолог.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи - ТАСС 12.01.2026 в 16:30
Бесплатная медицина меняет правила: правительство утвердило программу с новыми акцентами на профилактику

Правительство России утвердило новую программу медицинских гарантий. Она включает профилактику заболеваний, раннее выявление рисков и генетические тесты для новорожденных.

Читать полностью » Семинары проекта 12.01.2026 в 15:25
Подростков учат держать удар, педагогов — видеть тревожные сигналы: "Я есть" выходит на новый масштаб

В 2026 году двухтысячный контингент школьников в Твери и Нижнем Новгороде пройдет уникальные семинары по психологической грамотности, чтобы совместно бороться с буллингом.

Читать полностью » Искусственный пруд на участке Долиной проверят из-за федерального статуса — Mash 12.01.2026 в 13:53
Прибрежная защитная полоса стала ловушкой: пруд Долиной рискует превратиться в обязательство на снос

Mash пишет о жалобе на пруд и постройки на участке Долиной в Подмосковье: заявитель говорит о федеральной зоне и ущербе. Чем закончится проверка?

Читать полностью » Универсальную индексацию признали экономически рискованной — депутат Бессараб 12.01.2026 в 12:36
Хотели защитить доходы, но рискуют разогнать цены: чем опасна жёсткая индексация

Идея обязательной индексации зарплат не ниже инфляции может дублировать нормы ТК и усилить нагрузку на бизнес, предупредили в Госдуме.

Читать полностью » Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Roblox 12.01.2026 в 12:35
Возрастные меры в игре не стали аргументом: Роскомнадзор оставил Roblox под ограничениями

Роскомнадзор ответил на слухи о шагах Roblox навстречу требованиям: регулятор заявил, что причин для разблокировки платформы в России нет.

Читать полностью » Ближайшие длинные выходные поставили на конец февраля - Известия 12.01.2026 в 11:07
Три дня свободы без отпуска: ближайшие длинные выходные уже записаны в календаре

В конец февраля россиян ждут три долгожданных выходных, которые позволят не только отдохнуть, но и перезагрузиться перед работой. Подробности в статье!

Читать полностью » Соцстипендию дают детям-сиротам и оставшимся без попечения — DEITA.RU 12.01.2026 в 10:28
Деньги приходят не только из вуза: профсоюзы добавляют поддержку, если знать входной билет

Студентам доступны доплаты и льготы — от соцстипендий без привязки к оценкам до учебного отпуска и вычетов для родителей.

Читать полностью » Пенсионный балл с января 2026 стоит 65 600 рублей — DEITA.RU 12.01.2026 в 8:26
Докупка пенсионных баллов выглядит как быстрый выход: ограничение на 7,5 года ломает иллюзию

В 2026 году изменились ориентиры для тех, кому не хватает стажа и баллов для страховой пенсии: сколько стоит ИПК и какие пределы действуют.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Стул в йоге добавляет устойчивость и снижает нагрузку на суставы — йога-терапевт Кёль
Авто и мото
Мороз вызывает парафинизацию солярки и срыв запуска дизеля — автоэксперт Ракитин
Питомцы
Кошки ориентируются по запахам, как по карте местности
Туризм
Направления для отдыха в 2026 году распределили по месяцам — туроператоры
Туризм
Турция заняла первое место по ранним продажам летних туров — автоэксперты
Питомцы
Совместная жизнь с кошкой поддерживает психическое здоровье — Le Mag du Chat
Туризм
Скидки на раннее бронирование туров достигли 62% – Ассоциация туроператоров России
Авто и мото
Старая машина начинает есть деньги ложками: момент, когда ремонт перестаёт быть выгодным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet