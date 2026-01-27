Сбивает с толку или дает энергию: как фоновая музыка влияет на продуктивность работы

Фоновая музыка может как помогать сосредоточиться, так и мешать работе в зависимости от индивидуальных особенностей восприятия, отметила семейный системный психотерапевт Лариса Никитина. О влиянии музыки на рабочий процесс специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

По словам Никитиной, универсального ответа на вопрос о пользе фоновой музыки не существует, поскольку реакция на звук напрямую связана с типом восприятия человека и его привычками. Для одних тишина — обязательное условие концентрации, для других негромкий фон помогает успокоиться и удерживать внимание.

"Все зависит от предпочтений. Тихая фоновая музыка может человека успокаивать. У него выстраиваются альфа-ритмы головного мозга, он спокоен, более сосредоточен на чем-то, сфокусирован", — пояснила Никитина.

При этом специалист подчеркнула, что на работе музыка может отвлекать, особенно если человек не относится к аудиальному типу или занимается сложной умственной деятельностью. В таких случаях мозг вынужден распределять внимание между рабочими задачами и звуковым фоном.

"Мозг начинает отвлекаться на то, что он слышит. Часть мозга слушает музыку, а вторая часть мозга работает. Здесь очень все индивидуально", — отметила она.

Психотерапевт добавила, что музыка чаще помогает при работе, связанной с ручным трудом или творчеством, тогда как при расчетах или написании текстов она подходит далеко не всем.