Фонд зарплат больше не разгоняют: в 2026 году вырастут доходы тех, без кого компании не выживут

Повышение зарплат в России в 2026 году перестает быть "общей историей" и все больше превращается в точечную меру для узкого круга специалистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз hh.ru. Рост доходов в этом году не станет массовым явлением и в основном затронет высококвалифицированных работников в дефицитных сферах.

Кому в 2026 году прибавят чаще всего

Аналитики hh. ru отмечают, что прежде всего рост продолжится в IT-секторе, особенно среди разработчиков программного обеспечения. По итогам 2025 года средний оклад опытных специалистов в этой отрасли достиг порядка 284 тысяч рублей в месяц. В 2026-м их зарплаты, как ожидается, будут увеличиваться дальше — на фоне сохраняющейся нехватки кадров.

В список профессий, где компании готовы поднимать оклады, также попали финансовые аналитики. В 2025 году их средние зарплаты составили около 117 тысяч рублей. Та же тенденция, по оценке экспертов, коснется дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению, специалистов по кибербезопасности, product-менеджеров и системных инженеров.

Почему общий рост зарплат может замедлиться

В целом 2026 год может стать периодом завершения так называемой "зарплатной гонки" на российском рынке труда. Ощутимое замедление реальных окладов начало отчетливо проявляться еще в 2025 году, отмечали в Центробанке. В регуляторе считают, что нынешний год способен закрепить эту тенденцию.

Причина, по оценке ЦБ, — изменение поведения работодателей. Руководителям компаний становится менее выгодно активно искать новых сотрудников и конкурировать за них зарплатой. На фоне заметного роста издержек все чаще делается ставка на удержание действующих работников, что меняет структуру мотивации и смещает акценты от "переманивания" к стабилизации кадров.

Что это означает для работников и компаний

По прогнозу hh. ru, ситуация на рынке труда будет все больше зависеть от дефицита компетенций. Те, кто работает в узких и востребованных областях, в 2026 году могут рассчитывать на продолжение роста доходов. Но массового увеличения зарплат, как отмечается в материале, ожидать не стоит.

Для компаний такой сценарий означает необходимость точнее выстраивать кадровую стратегию. В условиях, когда затраты растут, а возможности "разгонять" фонд оплаты труда ограничены, работодатели все чаще выбирают удержание ключевых сотрудников. На практике это может означать более адресные повышения и повышенное внимание к специалистам, от которых напрямую зависит устойчивость бизнеса.