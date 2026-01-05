Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молодая доставщица
Молодая доставщица
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:04

Фонд зарплат больше не разгоняют: в 2026 году вырастут доходы тех, без кого компании не выживут

ЦБ сообщил о замедлении роста реальных окладов в России в 2025 году — РИА Новости

Повышение зарплат в России в 2026 году перестает быть "общей историей" и все больше превращается в точечную меру для узкого круга специалистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз hh.ru. Рост доходов в этом году не станет массовым явлением и в основном затронет высококвалифицированных работников в дефицитных сферах.

Кому в 2026 году прибавят чаще всего

Аналитики hh. ru отмечают, что прежде всего рост продолжится в IT-секторе, особенно среди разработчиков программного обеспечения. По итогам 2025 года средний оклад опытных специалистов в этой отрасли достиг порядка 284 тысяч рублей в месяц. В 2026-м их зарплаты, как ожидается, будут увеличиваться дальше — на фоне сохраняющейся нехватки кадров.

В список профессий, где компании готовы поднимать оклады, также попали финансовые аналитики. В 2025 году их средние зарплаты составили около 117 тысяч рублей. Та же тенденция, по оценке экспертов, коснется дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению, специалистов по кибербезопасности, product-менеджеров и системных инженеров.

Почему общий рост зарплат может замедлиться

В целом 2026 год может стать периодом завершения так называемой "зарплатной гонки" на российском рынке труда. Ощутимое замедление реальных окладов начало отчетливо проявляться еще в 2025 году, отмечали в Центробанке. В регуляторе считают, что нынешний год способен закрепить эту тенденцию.

Причина, по оценке ЦБ, — изменение поведения работодателей. Руководителям компаний становится менее выгодно активно искать новых сотрудников и конкурировать за них зарплатой. На фоне заметного роста издержек все чаще делается ставка на удержание действующих работников, что меняет структуру мотивации и смещает акценты от "переманивания" к стабилизации кадров.

Что это означает для работников и компаний

По прогнозу hh. ru, ситуация на рынке труда будет все больше зависеть от дефицита компетенций. Те, кто работает в узких и востребованных областях, в 2026 году могут рассчитывать на продолжение роста доходов. Но массового увеличения зарплат, как отмечается в материале, ожидать не стоит.

Для компаний такой сценарий означает необходимость точнее выстраивать кадровую стратегию. В условиях, когда затраты растут, а возможности "разгонять" фонд оплаты труда ограничены, работодатели все чаще выбирают удержание ключевых сотрудников. На практике это может означать более адресные повышения и повышенное внимание к специалистам, от которых напрямую зависит устойчивость бизнеса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Соцфонд ежегодно направляет Минтруду доклад о перерасчёте пенсий — Правительство РФ вчера в 13:18
У пенсионеров есть скрытый механизм роста — перерасчёт по ИПК останется ежегодным до 2030 года

Перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам закрепили как меру до 2030 года. Когда пересчитают выплаты и что уже изменилось в 2026 году?

Читать полностью » В России сформировалась особая цивилизационная модель — патриарх Кирилл 03.01.2026 в 20:30
Наука и вера больше не противоречат: в России складывается новая формула развития

Патриарх Кирилл заявил, что в России формируется особая цивилизация, сочетающая науку, экономику и глубокую веру, способная привлечь другие страны.

Читать полностью » Свердловская область собрала 449 млн рублей выигрышей в Русском лото — Столото 03.01.2026 в 15:03
Регионы поделили новогоднюю удачу неравномерно: одни собрали 400 млн, другие остались в тени

Итоги новогоднего "Русского лото" показали, где удача принесла сотни миллионов. Какие регионы стали лидерами и кто разделил миллиард?

Читать полностью » Генпрокуратура зафиксировала рост преступлений подростков на 10,9% в 2025 году — ТАСС 03.01.2026 в 11:28
Первые месяцы дали тревожный сигнал — в первом полугодии всплеск подростковой преступности дошёл до 18 процентов

Подростковая преступность в России развернулась вверх после лет снижения: что показывает статистика и какие статьи чаще всего приводят к приговорам.

Читать полностью » Григорий Сергеев призвал ждать помощи только при уверенности, что идут поиски — ТАСС 03.01.2026 в 10:36
Телефон садится, фонарь гаснет — и лес забирает уверенность: набор вещей, который решает всё

Когда в лесу стоит ждать спасателей и почему ожидание — это костёр, укрытие и связь: рекомендации "ЛизаАлерт" без лишних слов.

Читать полностью » Правительство РФ поручило создать платформу данных о киберпреступлениях — Михаил Мишустин 03.01.2026 в 10:36
Схема повторяется — а наказания нет: единая база киберпреступлений должна закрыть эту дыру

В России до 2 марта 2026 года создадут единую платформу по цифровым преступлениям на базе "Антифрода" и сформируют федеральный штаб.

Читать полностью » Вице-премьер Патрушев исполнил мечту 15-летнего подростка о танках — ТАСС 03.01.2026 в 10:36
Новогодний подарок оказался не в коробке: поездка в Кубинку превратила мечту о танках в реальность

Мечта подростка из Таганрога привела его в танковые музеи Подмосковья — и показала, как желание может стать настоящим путешествием.

Читать полностью » МРОТ с 1 января установлен на уровне 27 093 рубля — Вячеслав Володин 03.01.2026 в 10:36
МРОТ звучит как сухая аббревиатура — но после его роста меняются зарплаты и пособия для миллионов

МРОТ с 1 января вырос более чем на 20% и превысил 27 тыс. рублей. Какие выплаты пересмотрены в 2026 году и кто ощутит изменения?

Читать полностью »

Новости
Туризм
Стамбул возглавил рейтинг зарубежных направлений у россиян на Новый год — OneTwoTrip
Красота и здоровье
Малинникова выделила беременных и детей как группы риска гонконгского гриппа — РИА Новости
ДФО
ДВФУ разработал тест для экспресс-диагностики рака на морских ферментах — ТАСС
Мир
Трамп назвал Маска хорошим парнем и отметил его лучшие побуждения — РИА Новости
Туризм
На пункте Маньчжурия возникли задержки по техническим причинам — Генконсульство РФ
Россия
В 2025 году суды РФ вынесли рекордные 100 пожизненных приговоров — ТАСС
Авто и мото
Новосибирская область стала лидером по стоимости ОСАГО в 2025 году — данные "Сравни"
Россия
В России планируют ввести льготные тарифы на такси для многодетных семей — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet