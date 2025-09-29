Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
рябина
рябина
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:28

Рябина в огне, а зима будет в лютом холоде: природа шепчет о морозах

Краевед Ольга Голова: зима в Свердловской области будет суровой и долгой

Жители Свердловской области этой зимой могут столкнуться с холодами и затяжными морозами. К такому выводу приходят краеведы, наблюдая за народными приметами, которые формировались веками и передавались из поколения в поколение. Об этом рассказала уральский краевед Ольга Голова.

Крестьянская мудрость

Ольга Михайловна выросла в деревне в Курганской области и с детства училась у крестьян замечать малейшие подсказки природы.

"Наши предки связывали воедино землю, растения, животных, птиц и погоду. По этим признакам они определяли и будущую зиму, и урожай", — объяснила Голова.

Какие знаки указывают на погоду

Лето и осень

  • Сырое лето и тёплая осень — к долгой зиме.

  • Много снега ранней осенью — весна придёт рано.

  • Осенний иней — к солнечной и сухой погоде.

Звёзды

  • Яркие — к хорошей погоде.

  • Тусклые — к дождям.

  • Много падающих звёзд осенью — к неурожаю.

Насекомые и паутина

  • Много паутины — к холодной и суровой зиме.

  • Множество комаров поздней осенью — к мягкой зиме.

Птицы

  • Птицы летят низко — зима будет тёплой.

  • Домашняя птица прячет голову под крыло — к скорым холодам.

  • Возвращение гусей и лебедей — к скорому снегу.

Деревья и ягоды

  • Много рябины — к дождливой осени и снежной зиме.

  • Раннее созревание ягод (рябина, калина, бузина) — к суровым морозам.

  • Берёзы желтеют сверху вниз — весна будет ранняя, снизу вверх — поздняя.

  • Множество шишек на хвойных — к холодной зиме.

  • Урожай лесного ореха — к морозам и снегам.

Языковые следы

Древние славяне давали названия месяцам по приметам:

  • Август - "серпень", время жатвы серпом.

  • Сентябрь - "вересень", месяц цветения вереска.

  • Октябрь - "грязник", пора распутицы и дождей.

  • Ноябрь - "листопад", когда деревья сбрасывали листву.

Также с уборкой урожая были связаны народные праздники: "Дожинки", "Луков день", "Картофельник", "Рябинник".

Какая будет зима

Сразу несколько примет этой осени совпали: обильный урожай рябины и дождливое лето. Это, по словам Головой, указывает на то, что предстоящая зима в Свердловской области будет суровой и долгой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт: перебои с топливом на АЗС связаны с паникой водителей, а не дефицитом вчера в 5:23

Паника на пустом баке: как водители сами устроили топливный коллапс

Эксперт объяснил, что перебои с бензином на АЗС вызвал искусственный ажиотаж: водители начали скупать топливо впрок после сообщений о закрытии заправок.

Читать полностью » Екатеринбург за 7 месяцев 2025 года посетили 1,3 млн туристов — мэр Орлов вчера в 4:18

От "визитки Урала" к туристическому хиту: Екатеринбург набирает обороты

В Екатеринбурге туристический поток вырос на 18% за семь месяцев 2025 года. Чем город привлекает гостей и как власти развивают инфраструктуру?

Читать полностью » Пермский институт ФСИН передал немецкую овчарку для службы в Свердловскую область вчера в 3:28

Щенок по протоколу: как служебную собаку оформляют как спецагента

Пермский институт ФСИН передал щенка немецкой овчарки в Свердловскую область. Как готовят будущих служебных псов для работы в пенитенциарной системе?

Читать полностью » Губернатор Паслер выделил ещё 10 млн рублей многодетным семьям в Свердловской области вчера в 2:28

Вместо лопаты — ключи от дома: многодетным выплатят миллионы вместо земли

Губернатор Денис Паслер выделил ещё 10 млн рублей на выплаты многодетным семьям вместо участков. Как изменится поддержка в 2025–2026 годах?

Читать полностью » вчера в 1:17

Без столицы по пути: "Аэрофлот" связывает города напрямую — и пассажиры довольны

«Аэрофлот» возобновил перелёты Екатеринбург — Краснодар после трёх с половиной лет паузы. Какие ещё новые рейсы открыла компания?

Читать полностью » Более 8 млн туристических поездок совершено в Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области вчера в 0:12

Урал в топе: Свердловская область вошла в число самых посещаемых регионов России

Свердловская, Челябинская и Тюменская области за 2024 год собрали более 8 млн туристических поездок. Как УрФО укрепляет позиции в туризме?

Читать полностью » Паслер расширил практику «двойных должностей» в свердловском правительстве 25.09.2025 в 23:29

Две должности — один оклад: власти легализовали чиновничий "мультиформат"

В Свердловской области официально расширили практику «двойных должностей» в правительстве. Новые правила не касаются только самого губернатора.

Читать полностью » В России готовят предложения по изменению правил проверки русского языка у переселенцев 25.09.2025 в 22:43

Русский с акцентом на несправедливость: в школах требуют тест даже от тех, кто говорит без ошибок

В России обсуждают смягчение экзамена по русскому для детей репатриантов. История школьницы из Казахстана стала поводом для корректировок правил.

Читать полностью »

Новости
Дом

Зонирование квартиры: приёмы разделения спальни и гостиной
Культура и шоу-бизнес

Кей-поп-композиция "Golden" удерживает лидерство в мировых чартах Spotify 72 дня
Технологии

Китайские ноутбуки захватывают российский рынок — эксперт Александр Побыванец
Туризм

Национальное блюдо Ямайки — аки с солёной рыбой едят на завтрак по всей стране
Дом

Запах кошачьей мочи на диване: эффективные способы устранения
Садоводство

Дупло небольшое можно обработать медным купоросом и закрыть садовым варом для защиты
Наука

Содержание озона в атмосфере достигло максимальных показателей за последние 20 лет
Авто и мото

Ульяновский автозавод модернизирует УАЗ Хантер без глобальных изменений конструкции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet