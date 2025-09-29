Рябина в огне, а зима будет в лютом холоде: природа шепчет о морозах
Жители Свердловской области этой зимой могут столкнуться с холодами и затяжными морозами. К такому выводу приходят краеведы, наблюдая за народными приметами, которые формировались веками и передавались из поколения в поколение. Об этом рассказала уральский краевед Ольга Голова.
Крестьянская мудрость
Ольга Михайловна выросла в деревне в Курганской области и с детства училась у крестьян замечать малейшие подсказки природы.
"Наши предки связывали воедино землю, растения, животных, птиц и погоду. По этим признакам они определяли и будущую зиму, и урожай", — объяснила Голова.
Какие знаки указывают на погоду
Лето и осень
-
Сырое лето и тёплая осень — к долгой зиме.
-
Много снега ранней осенью — весна придёт рано.
-
Осенний иней — к солнечной и сухой погоде.
Звёзды
-
Яркие — к хорошей погоде.
-
Тусклые — к дождям.
-
Много падающих звёзд осенью — к неурожаю.
Насекомые и паутина
-
Много паутины — к холодной и суровой зиме.
-
Множество комаров поздней осенью — к мягкой зиме.
Птицы
-
Птицы летят низко — зима будет тёплой.
-
Домашняя птица прячет голову под крыло — к скорым холодам.
-
Возвращение гусей и лебедей — к скорому снегу.
Деревья и ягоды
-
Много рябины — к дождливой осени и снежной зиме.
-
Раннее созревание ягод (рябина, калина, бузина) — к суровым морозам.
-
Берёзы желтеют сверху вниз — весна будет ранняя, снизу вверх — поздняя.
-
Множество шишек на хвойных — к холодной зиме.
-
Урожай лесного ореха — к морозам и снегам.
Языковые следы
Древние славяне давали названия месяцам по приметам:
-
Август - "серпень", время жатвы серпом.
-
Сентябрь - "вересень", месяц цветения вереска.
-
Октябрь - "грязник", пора распутицы и дождей.
-
Ноябрь - "листопад", когда деревья сбрасывали листву.
Также с уборкой урожая были связаны народные праздники: "Дожинки", "Луков день", "Картофельник", "Рябинник".
Какая будет зима
Сразу несколько примет этой осени совпали: обильный урожай рябины и дождливое лето. Это, по словам Головой, указывает на то, что предстоящая зима в Свердловской области будет суровой и долгой.
