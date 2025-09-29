Рябина в огне, а зима будет в лютом холоде: природа шепчет о морозах

Жители Свердловской области этой зимой могут столкнуться с холодами и затяжными морозами. К такому выводу приходят краеведы, наблюдая за народными приметами, которые формировались веками и передавались из поколения в поколение. Об этом рассказала уральский краевед Ольга Голова.

Крестьянская мудрость

Ольга Михайловна выросла в деревне в Курганской области и с детства училась у крестьян замечать малейшие подсказки природы.

"Наши предки связывали воедино землю, растения, животных, птиц и погоду. По этим признакам они определяли и будущую зиму, и урожай", — объяснила Голова.

Какие знаки указывают на погоду

Лето и осень

Сырое лето и тёплая осень — к долгой зиме.

Много снега ранней осенью — весна придёт рано.

Осенний иней — к солнечной и сухой погоде.

Звёзды

Яркие — к хорошей погоде.

Тусклые — к дождям.

Много падающих звёзд осенью — к неурожаю.

Насекомые и паутина

Много паутины — к холодной и суровой зиме.

Множество комаров поздней осенью — к мягкой зиме.

Птицы

Птицы летят низко — зима будет тёплой.

Домашняя птица прячет голову под крыло — к скорым холодам.

Возвращение гусей и лебедей — к скорому снегу.

Деревья и ягоды

Много рябины — к дождливой осени и снежной зиме.

Раннее созревание ягод (рябина, калина, бузина) — к суровым морозам.

Берёзы желтеют сверху вниз — весна будет ранняя, снизу вверх — поздняя.

Множество шишек на хвойных — к холодной зиме.

Урожай лесного ореха — к морозам и снегам.

Языковые следы

Древние славяне давали названия месяцам по приметам:

Август - "серпень", время жатвы серпом.

Сентябрь - "вересень", месяц цветения вереска.

Октябрь - "грязник", пора распутицы и дождей.

Ноябрь - "листопад", когда деревья сбрасывали листву.

Также с уборкой урожая были связаны народные праздники: "Дожинки", "Луков день", "Картофельник", "Рябинник".

Какая будет зима

Сразу несколько примет этой осени совпали: обильный урожай рябины и дождливое лето. Это, по словам Головой, указывает на то, что предстоящая зима в Свердловской области будет суровой и долгой.