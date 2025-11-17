Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лосось, запечённый с лимоном
Лосось, запечённый с лимоном
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:48

Матовая или блестящая: почему у фольги две стороны и что это значит для готовки

Сторона фольги не влияет на запекание — физик Виноградов

Различия между сторонами фольги связаны лишь с особенностями технологии производства и на сам процесс запекания они не влияют, подчеркнул физик, заместитель заведующего кафедрой общей физики МФТИ Станислав Виноградов. О свойствах материала он рассказал в комментарии NewsInfo.

Эксперт отметил, что различия между сторонами фольги на сам процесс запекания не влияют.

"Бывает по-разному, бывает обе стороны блестящие. А для запекания совершенно без разницы. От фольги нужно только хорошая теплопроводность и то, что она не пропускает влагу, больше ничего", — пояснил Виноградов.

По словам специалиста, фольга держит тепло так же, как и любые другие металлы, благодаря высокой теплопроводности, которая обеспечивает равномерный нагрев поверхности.

"Тепло она держит как все остальное, металлы хорошо проводят тепло, фольга нагревается довольно равномерно по всей площади. Если нагреть один участок, то второй нагреется за счет теплопроводности. Поэтому более равномерный нагрев", — отметил он.

Эксперт добавил, что алюминиевая фольга не плавится в духовке, поскольку бытовые температуры слишком низкие для этого. Он подчеркнул, что температура ее плавления превышает тысячу градусов, а при приготовлении пищи такие показатели недостижимы.

