Huawei
Huawei
Олег Белов Опубликована сегодня в 8:18

Китайцы закрыли — и раскрыли: Huawei вырвала у Samsung корону складных смартфонов

Huawei впервые обогнала Samsung на рынке складных смартфонов — Canalys

Мировой рынок гибких смартфонов пережил серьёзные изменения. По итогам первой половины 2025 года Huawei впервые обогнала Samsung и заняла лидирующую позицию, сообщает The Economic Times со ссылкой на отчёт аналитической компании Canalys.

Как изменился рынок

Многие годы Samsung оставалась безусловным лидером в сегменте складных смартфонов, удерживая подавляющую долю. Однако в 2025 году баланс сил сместился:

  • Huawei - 48% мировых поставок,

  • Samsung - 20%,

  • остальные производители — 32%.

Для сравнения: в 2022 году у Samsung было 78% рынка, а у Huawei — всего 14%. Уже к 2024 году доля корейского гиганта снизилась до 45%, что предвещало перелом.

Хотя складные модели занимают лишь 1-1,5% глобального рынка смартфонов, динамика указывает на быстрое развитие категории.

Почему Huawei удалось вырваться вперёд

Главное оружие компании — расширение модельного ряда:

  • ультрапремиальные устройства — Mate XT Ultimate;

  • флагманские решения — Mate X6;

  • доступные варианты — Pura X и Nova Flip.

Таким образом, Huawei охватила все ценовые сегменты — от дорогих моделей до условно бюджетных.

Samsung, напротив, делает ставку на свои проверенные линейки: Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и более доступный Galaxy Z Flip FE.

Сравнение модельных линеек

Компания Текущие модели Особенности
Huawei Mate XT Ultimate, Mate X6, Pura X, Nova Flip Покрытие всех ценовых категорий, агрессивная экспансия
Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip FE Ставка на премиум и репутацию бренда
Другие (Honor, Oppo, Motorola) Различные раскладушки и "книжки" Доля пока небольшая, но растёт

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценка спроса на доступные модели.
    Последствие: потеря массового сегмента.
    Альтернатива: расширить линейку складных смартфонов ниже $800.

  • Ошибка: ограничение новинок только флагманами.
    Последствие: сокращение доли рынка.
    Альтернатива: запуск гибридных серий — "лайт"-версий с урезанными характеристиками.

  • Ошибка: медленные инновации.
    Последствие: опережение конкурентами.
    Альтернатива: ускоренный выход новых форм-факторов (трёхстворчатые модели, гибрид планшета и смартфона).

А что если…

А что если Samsung действительно представит в 2026 году первый трёхстворчатый смартфон? Эксперты считают, что такой шаг может вернуть компании лидерство, если устройство будет массовым и доступным по цене. Но Huawei уже заняла сильные позиции и вряд ли сдаст позиции без борьбы.

Плюсы и минусы текущей расстановки

Плюсы Huawei Минусы Huawei
Лидерство по доле рынка Сильная зависимость от китайского рынка
Широкий модельный ряд Ограниченное присутствие в США и Европе
Технологические инновации Давление со стороны санкций
Плюсы Samsung Минусы Samsung
Глобальная репутация бренда Потеря лидерства впервые за годы
Надёжная экосистема Galaxy Ограниченная линейка
Перспектива новых форм-факторов Цена выше, чем у конкурентов

FAQ

Какой вклад складные смартфоны вносят в рынок?
Пока лишь 1-1,5% от глобальных продаж, но категория считается перспективной.

Почему Huawei удалось обойти Samsung?
Благодаря расширению ассортимента и ориентации на разные ценовые сегменты.

Когда Samsung представит трёхстворчатый смартфон?
По прогнозам аналитиков, в 2026 году.

Мифы и правда

  • Миф: складные смартфоны — игрушка для богатых.
    Правда: Huawei доказала, что и доступные модели находят спрос.

  • Миф: Samsung потеряла рынок навсегда.
    Правда: компания готовит новые форм-факторы и может вернуть лидерство.

  • Миф: Huawei работает только на внутренний рынок.
    Правда: бренд активно расширяет присутствие в Азии, Африке и Латинской Америке.

Исторический контекст

  1. 2019 - первые массовые модели Galaxy Fold и Huawei Mate X.

  2. 2022 - Samsung контролирует 78% рынка.

  3. 2024 - лидерство Samsung снижается до 45%.

  4. 2025 - Huawei выходит на первое место с 48%.

3 интересных факта

  • Первые складные смартфоны стоили свыше $2000, но сегодня появились модели дешевле $800.

  • Huawei — единственная компания, предлагающая сразу 4 модели в разных категориях.

  • В 2026 году ожидается бум на новые форматы — от трёхстворчатых гаджетов до гибридов планшета и смартфона.

