Китайцы закрыли — и раскрыли: Huawei вырвала у Samsung корону складных смартфонов
Мировой рынок гибких смартфонов пережил серьёзные изменения. По итогам первой половины 2025 года Huawei впервые обогнала Samsung и заняла лидирующую позицию, сообщает The Economic Times со ссылкой на отчёт аналитической компании Canalys.
Как изменился рынок
Многие годы Samsung оставалась безусловным лидером в сегменте складных смартфонов, удерживая подавляющую долю. Однако в 2025 году баланс сил сместился:
-
Huawei - 48% мировых поставок,
-
Samsung - 20%,
-
остальные производители — 32%.
Для сравнения: в 2022 году у Samsung было 78% рынка, а у Huawei — всего 14%. Уже к 2024 году доля корейского гиганта снизилась до 45%, что предвещало перелом.
Хотя складные модели занимают лишь 1-1,5% глобального рынка смартфонов, динамика указывает на быстрое развитие категории.
Почему Huawei удалось вырваться вперёд
Главное оружие компании — расширение модельного ряда:
-
ультрапремиальные устройства — Mate XT Ultimate;
-
флагманские решения — Mate X6;
-
доступные варианты — Pura X и Nova Flip.
Таким образом, Huawei охватила все ценовые сегменты — от дорогих моделей до условно бюджетных.
Samsung, напротив, делает ставку на свои проверенные линейки: Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и более доступный Galaxy Z Flip FE.
Сравнение модельных линеек
|Компания
|Текущие модели
|Особенности
|Huawei
|Mate XT Ultimate, Mate X6, Pura X, Nova Flip
|Покрытие всех ценовых категорий, агрессивная экспансия
|Samsung
|Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip FE
|Ставка на премиум и репутацию бренда
|Другие (Honor, Oppo, Motorola)
|Различные раскладушки и "книжки"
|Доля пока небольшая, но растёт
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: недооценка спроса на доступные модели.
Последствие: потеря массового сегмента.
Альтернатива: расширить линейку складных смартфонов ниже $800.
-
Ошибка: ограничение новинок только флагманами.
Последствие: сокращение доли рынка.
Альтернатива: запуск гибридных серий — "лайт"-версий с урезанными характеристиками.
-
Ошибка: медленные инновации.
Последствие: опережение конкурентами.
Альтернатива: ускоренный выход новых форм-факторов (трёхстворчатые модели, гибрид планшета и смартфона).
А что если…
А что если Samsung действительно представит в 2026 году первый трёхстворчатый смартфон? Эксперты считают, что такой шаг может вернуть компании лидерство, если устройство будет массовым и доступным по цене. Но Huawei уже заняла сильные позиции и вряд ли сдаст позиции без борьбы.
Плюсы и минусы текущей расстановки
|Плюсы Huawei
|Минусы Huawei
|Лидерство по доле рынка
|Сильная зависимость от китайского рынка
|Широкий модельный ряд
|Ограниченное присутствие в США и Европе
|Технологические инновации
|Давление со стороны санкций
|Плюсы Samsung
|Минусы Samsung
|Глобальная репутация бренда
|Потеря лидерства впервые за годы
|Надёжная экосистема Galaxy
|Ограниченная линейка
|Перспектива новых форм-факторов
|Цена выше, чем у конкурентов
FAQ
Какой вклад складные смартфоны вносят в рынок?
Пока лишь 1-1,5% от глобальных продаж, но категория считается перспективной.
Почему Huawei удалось обойти Samsung?
Благодаря расширению ассортимента и ориентации на разные ценовые сегменты.
Когда Samsung представит трёхстворчатый смартфон?
По прогнозам аналитиков, в 2026 году.
Мифы и правда
-
Миф: складные смартфоны — игрушка для богатых.
Правда: Huawei доказала, что и доступные модели находят спрос.
-
Миф: Samsung потеряла рынок навсегда.
Правда: компания готовит новые форм-факторы и может вернуть лидерство.
-
Миф: Huawei работает только на внутренний рынок.
Правда: бренд активно расширяет присутствие в Азии, Африке и Латинской Америке.
Исторический контекст
-
2019 - первые массовые модели Galaxy Fold и Huawei Mate X.
-
2022 - Samsung контролирует 78% рынка.
-
2024 - лидерство Samsung снижается до 45%.
-
2025 - Huawei выходит на первое место с 48%.
3 интересных факта
-
Первые складные смартфоны стоили свыше $2000, но сегодня появились модели дешевле $800.
-
Huawei — единственная компания, предлагающая сразу 4 модели в разных категориях.
-
В 2026 году ожидается бум на новые форматы — от трёхстворчатых гаджетов до гибридов планшета и смартфона.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru