Китайцы закрыли — и раскрыли: Huawei вырвала у Samsung корону складных смартфонов

Мировой рынок гибких смартфонов пережил серьёзные изменения. По итогам первой половины 2025 года Huawei впервые обогнала Samsung и заняла лидирующую позицию, сообщает The Economic Times со ссылкой на отчёт аналитической компании Canalys.

Как изменился рынок

Многие годы Samsung оставалась безусловным лидером в сегменте складных смартфонов, удерживая подавляющую долю. Однако в 2025 году баланс сил сместился:

Huawei - 48% мировых поставок,

Samsung - 20%,

остальные производители — 32%.

Для сравнения: в 2022 году у Samsung было 78% рынка, а у Huawei — всего 14%. Уже к 2024 году доля корейского гиганта снизилась до 45%, что предвещало перелом.

Хотя складные модели занимают лишь 1-1,5% глобального рынка смартфонов, динамика указывает на быстрое развитие категории.

Почему Huawei удалось вырваться вперёд

Главное оружие компании — расширение модельного ряда:

ультрапремиальные устройства — Mate XT Ultimate ;

флагманские решения — Mate X6 ;

доступные варианты — Pura X и Nova Flip.

Таким образом, Huawei охватила все ценовые сегменты — от дорогих моделей до условно бюджетных.

Samsung, напротив, делает ставку на свои проверенные линейки: Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и более доступный Galaxy Z Flip FE.

Сравнение модельных линеек

Компания Текущие модели Особенности Huawei Mate XT Ultimate, Mate X6, Pura X, Nova Flip Покрытие всех ценовых категорий, агрессивная экспансия Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip FE Ставка на премиум и репутацию бренда Другие (Honor, Oppo, Motorola) Различные раскладушки и "книжки" Доля пока небольшая, но растёт

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценка спроса на доступные модели.

Последствие: потеря массового сегмента.

Альтернатива: расширить линейку складных смартфонов ниже $800.

Ошибка: ограничение новинок только флагманами.

Последствие: сокращение доли рынка.

Альтернатива: запуск гибридных серий — "лайт"-версий с урезанными характеристиками.

Ошибка: медленные инновации.

Последствие: опережение конкурентами.

Альтернатива: ускоренный выход новых форм-факторов (трёхстворчатые модели, гибрид планшета и смартфона).

А что если…

А что если Samsung действительно представит в 2026 году первый трёхстворчатый смартфон? Эксперты считают, что такой шаг может вернуть компании лидерство, если устройство будет массовым и доступным по цене. Но Huawei уже заняла сильные позиции и вряд ли сдаст позиции без борьбы.

Плюсы и минусы текущей расстановки

Плюсы Huawei Минусы Huawei Лидерство по доле рынка Сильная зависимость от китайского рынка Широкий модельный ряд Ограниченное присутствие в США и Европе Технологические инновации Давление со стороны санкций

Плюсы Samsung Минусы Samsung Глобальная репутация бренда Потеря лидерства впервые за годы Надёжная экосистема Galaxy Ограниченная линейка Перспектива новых форм-факторов Цена выше, чем у конкурентов

FAQ

Какой вклад складные смартфоны вносят в рынок?

Пока лишь 1-1,5% от глобальных продаж, но категория считается перспективной.

Почему Huawei удалось обойти Samsung?

Благодаря расширению ассортимента и ориентации на разные ценовые сегменты.

Когда Samsung представит трёхстворчатый смартфон?

По прогнозам аналитиков, в 2026 году.

Мифы и правда

Миф: складные смартфоны — игрушка для богатых.

Правда: Huawei доказала, что и доступные модели находят спрос.

Миф: Samsung потеряла рынок навсегда.

Правда: компания готовит новые форм-факторы и может вернуть лидерство.

Миф: Huawei работает только на внутренний рынок.

Правда: бренд активно расширяет присутствие в Азии, Африке и Латинской Америке.

Исторический контекст

2019 - первые массовые модели Galaxy Fold и Huawei Mate X. 2022 - Samsung контролирует 78% рынка. 2024 - лидерство Samsung снижается до 45%. 2025 - Huawei выходит на первое место с 48%.

3 интересных факта