Карманная революция или провал: раскладушка от Apple обещает шокирующую компактность
Apple активно готовится выйти на рынок складных смартфонов, и, по последним данным, компания планирует представить сразу два устройства этой категории. Информация об этом появилась в корейском издании ETNews, а аналитик отрасли Ким Ки Хен подтвердил, что переговоры с корейскими поставщиками уже ведутся, и поставки компонентов для будущих моделей обеспечены.
Компания Тима Кука планирует постепенно развивать сегмент складных смартфонов. Первым устройством может стать смартфон-планшет, а вторым — более компактная раскладушка. Особенность второго гаджета в том, что он будет доступнее по цене, при этом сохранятся стиль и функциональность.
Дизайн и материалы
Раскладной iPhone получит OLED-дисплей, который обеспечит яркую картинку и глубокий чёрный цвет, а корпус и экран будут усилены для защиты от повреждений.
"Раскладушка будет рассчитана на пользователей, ценящих портативность и стиль", — заявил аналитик Ким Ки Хен.
По словам эксперта, Apple уделяет особое внимание прочности, что объясняет постепенный выход на новый сегмент. Разработка и тестирование требуют времени, чтобы устройство соответствовало высоким стандартам компании.
Стратегия выхода
Apple планирует долгосрочное присутствие в сегменте складных смартфонов. Журналисты ETNews подчеркнули, что выпуск двух моделей демонстрирует намерение компании не ограничиваться одноразовым экспериментом. Появление первой модели ожидается в 2026 году, а раскладушки — в 2028 году, что позволяет компании постепенно изучать потребительский спрос и адаптировать технологию.
Почему металл уступает место новому поколению
Ранее специалисты NotebookCheck объяснили, что смартфоны с металлическим корпусом постепенно исчезают с рынка. Металл создаёт электромагнитные помехи, усложняет производство и увеличивает стоимость устройств. Пластик и стекло сегодня считаются более оптимальными решениями, особенно для складных гаджетов, где гибкость материала критична для долговечности экрана и корпуса.
Сравнение будущих моделей Apple
|Модель
|Тип дисплея
|Цена
|Дата выхода
|Основная особенность
|Смартфон-планшет
|OLED
|высокая
|2026
|Большой экран, расширенные функции
|Раскладушка
|OLED
|средняя
|2028
|Компактность, портативность и стиль
Советы шаг за шагом: выбор складного iPhone
-
Определите, что для вас важнее: экран большого размера или компактность.
-
Обратите внимание на материалы корпуса и дисплея.
-
Сравните доступные функции: камеры, батарея, поддержка аксессуаров.
-
Подумайте о цене: раскладушка будет дешевле, чем смартфон-планшет.
-
Учитывайте срок выхода: планируйте покупку исходя из своих потребностей и бюджета.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Покупка первого складного iPhone без проверки качества → риск повреждений → дождаться второго, более компактного и усиленного варианта.
-
Игнорирование долговечности корпуса → повышенный износ → выбирать модели с усиленным дисплеем и корпусом.
А что если…
Если Apple решит ускорить выпуск раскладушки, это может повлиять на стоимость и качество компонентов. Пользователи должны быть готовы к потенциальным корректировкам в дизайне или сроках выхода.
FAQ
Сколько будет стоить раскладушка?
Точная цена неизвестна, но она будет ниже первого складного смартфона Apple.
Что лучше: смартфон-планшет или раскладушка?
Выбор зависит от личных предпочтений. Для работы и мультимедиа удобен планшет, для портативности — раскладушка.
Мифы и правда
Миф: складные iPhone быстро ломаются.
Правда: Apple усиленно тестирует дисплеи и корпуса, чтобы обеспечить долговечность.
Миф: только богатые смогут позволить себе складной iPhone.
Правда: раскладушка будет более доступной моделью, рассчитанной на массовый рынок.
Миф: металл делает смартфон прочнее.
Правда: металл усложняет производство и создаёт помехи, поэтому современные гаджеты используют стекло и пластик.
Интересные факты
-
Apple впервые экспериментирует с полностью складным дисплеем в массовом сегменте.
-
OLED-дисплей обеспечивает гибкость, необходимую для раскладушек.
Исторический контекст
-
2007 год: выпуск первого iPhone, начало новой эры смартфонов.
-
2019 год: Samsung и Huawei активно развивают сегмент складных телефонов.
-
2026-2028 годы: Apple готовит собственную линейку складных устройств, подтверждая долгосрочные планы на рынок.
