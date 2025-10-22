Карманная революция или провал: раскладушка от Apple обещает шокирующую компактность

Apple активно готовится выйти на рынок складных смартфонов, и, по последним данным, компания планирует представить сразу два устройства этой категории. Информация об этом появилась в корейском издании ETNews, а аналитик отрасли Ким Ки Хен подтвердил, что переговоры с корейскими поставщиками уже ведутся, и поставки компонентов для будущих моделей обеспечены.

Компания Тима Кука планирует постепенно развивать сегмент складных смартфонов. Первым устройством может стать смартфон-планшет, а вторым — более компактная раскладушка. Особенность второго гаджета в том, что он будет доступнее по цене, при этом сохранятся стиль и функциональность.

Дизайн и материалы

Раскладной iPhone получит OLED-дисплей, который обеспечит яркую картинку и глубокий чёрный цвет, а корпус и экран будут усилены для защиты от повреждений.

"Раскладушка будет рассчитана на пользователей, ценящих портативность и стиль", — заявил аналитик Ким Ки Хен.

По словам эксперта, Apple уделяет особое внимание прочности, что объясняет постепенный выход на новый сегмент. Разработка и тестирование требуют времени, чтобы устройство соответствовало высоким стандартам компании.

Стратегия выхода

Apple планирует долгосрочное присутствие в сегменте складных смартфонов. Журналисты ETNews подчеркнули, что выпуск двух моделей демонстрирует намерение компании не ограничиваться одноразовым экспериментом. Появление первой модели ожидается в 2026 году, а раскладушки — в 2028 году, что позволяет компании постепенно изучать потребительский спрос и адаптировать технологию.

Почему металл уступает место новому поколению

Ранее специалисты NotebookCheck объяснили, что смартфоны с металлическим корпусом постепенно исчезают с рынка. Металл создаёт электромагнитные помехи, усложняет производство и увеличивает стоимость устройств. Пластик и стекло сегодня считаются более оптимальными решениями, особенно для складных гаджетов, где гибкость материала критична для долговечности экрана и корпуса.

Сравнение будущих моделей Apple

Модель Тип дисплея Цена Дата выхода Основная особенность Смартфон-планшет OLED высокая 2026 Большой экран, расширенные функции Раскладушка OLED средняя 2028 Компактность, портативность и стиль

Советы шаг за шагом: выбор складного iPhone

Определите, что для вас важнее: экран большого размера или компактность. Обратите внимание на материалы корпуса и дисплея. Сравните доступные функции: камеры, батарея, поддержка аксессуаров. Подумайте о цене: раскладушка будет дешевле, чем смартфон-планшет. Учитывайте срок выхода: планируйте покупку исходя из своих потребностей и бюджета.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Покупка первого складного iPhone без проверки качества → риск повреждений → дождаться второго, более компактного и усиленного варианта.

Игнорирование долговечности корпуса → повышенный износ → выбирать модели с усиленным дисплеем и корпусом.

А что если…

Если Apple решит ускорить выпуск раскладушки, это может повлиять на стоимость и качество компонентов. Пользователи должны быть готовы к потенциальным корректировкам в дизайне или сроках выхода.

FAQ

Сколько будет стоить раскладушка?

Точная цена неизвестна, но она будет ниже первого складного смартфона Apple.

Что лучше: смартфон-планшет или раскладушка?

Выбор зависит от личных предпочтений. Для работы и мультимедиа удобен планшет, для портативности — раскладушка.

Мифы и правда

Миф: складные iPhone быстро ломаются.

Правда: Apple усиленно тестирует дисплеи и корпуса, чтобы обеспечить долговечность.

Миф: только богатые смогут позволить себе складной iPhone.

Правда: раскладушка будет более доступной моделью, рассчитанной на массовый рынок.

Миф: металл делает смартфон прочнее.

Правда: металл усложняет производство и создаёт помехи, поэтому современные гаджеты используют стекло и пластик.

Интересные факты

Apple впервые экспериментирует с полностью складным дисплеем в массовом сегменте. OLED-дисплей обеспечивает гибкость, необходимую для раскладушек.

Исторический контекст