2027 — или никогда? Что мешает Apple выпустить свой главный эксперимент

Планы Apple по выпуску первого складного смартфона, похоже, столкнулись с очередной отсрочкой. По данным южнокорейского издания The Elec, корпорация, вероятно, перенесёт запуск устройства на 2027 год. Причина — неопределённость с финальным дизайном и риски с поставками комплектующих.

Почему Apple тормозит проект складного iPhone

Несмотря на многолетние слухи и ожидания, компания пока не утвердила финальную конструкцию будущего iPhone Fold (или iPhone Ultra - оба варианта фигурируют в утечках). Об этом говорится в отчёте аналитиков Mizuho Securities, на который ссылаются журналисты The Elec.

Процесс выбора форм-фактора, по данным отчёта, оказался сложнее, чем ожидалось. От того, какой тип складывания будет выбран — вертикальный "раскладушка" или горизонтальный "книжка" — напрямую зависит перечень компонентов и партнёров-поставщиков. Apple стремится минимизировать риск появления складок на дисплее и ищет способ сохранить фирменную долговечность корпусов.

"Компания пока не определилась с финальной конструкцией, поэтому закупки компонентов приостановлены", — говорится в отчёте Mizuho Securities.

Ранее авторитетные аналитики Марк Гурман (Bloomberg) и Мин-Чи Ко (TF International Securities) заявляли, что релиз планируется на 2026 год, однако теперь эти сроки выглядят всё менее реалистичными.

Что известно о характеристиках iPhone Fold

По предварительным данным, складной смартфон Apple получит:

• внутренний дисплей - 7,58 дюйма (по размеру ближе к компактному iPad mini);

• внешний экран - 5,38 дюйма, что делает его самым маленьким iPhone в актуальной линейке.

Таким образом, новый формат объединит в себе два крайних значения: минимальную диагональ для внешнего экрана и максимальную — для внутреннего. Для сравнения: у iPhone 16e экран 6,1 дюйма, у iPhone 17 Pro Max - 6,9 дюйма.

Модель Диагональ экрана Форм-фактор Примечание iPhone 16e 6,1″ Классический Самый компактный в линейке iPhone 17 Pro Max 6,9″ Классический Самый большой стандартный iPhone Fold (по слухам) 7,58″ (внутр.) / 5,38″ (внеш.) Складной Объединяет два формата

Почему проект откладывают

Сложность выбора конструкции. Apple тестирует сразу несколько прототипов, включая варианты с горизонтальной осью сгиба и с интегрированной рамкой, уменьшающей видимость складки. Проблемы с поставщиками. Компания не готова заказывать дисплеи и петли, пока не определится с дизайном. Потенциальные партнёры — Samsung Display и LG Display. Качество и надёжность. Для Apple критически важно, чтобы устройство прошло десятки тысяч циклов сгибаний без деформации экрана и корпуса. Внутренняя конкуренция. Компания параллельно развивает проект iPad Fold - и, по слухам, именно он может стать первым коммерческим гибким устройством бренда.

Советы шаг за шагом: как Apple готовит технологию к рынку

Прототипирование. Лаборатории Apple тестируют разные варианты шарниров и защитных стекол. Оценка UX. Дизайнеры проверяют, как интерфейс iOS адаптируется под гибкий экран. Отбор поставщиков. Ведутся переговоры с азиатскими производителями панелей и микросхем. Интеграция с экосистемой. Планируется синхронизация с iPadOS и macOS для бесшовного перехода между устройствами. Пилотное производство. Ожидается запуск не раньше конца 2026 года — при условии, что дизайн будет утверждён в 2025-м.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: форсировать выпуск ради конкуренции с Samsung и Huawei.

Последствие: риски качества и негативные отзывы.

Альтернатива: постепенный запуск через "iPad Fold" как тестовую платформу.

Ошибка: экономить на материалах сгиба.

Последствие: проблемы с долговечностью и жалобы пользователей.

Альтернатива: усиленные шарниры из титанового сплава и новое стекло Ceramic Shield Flex.

Ошибка: копировать чужие UX-паттерны.

Последствие: потеря уникальности iOS.

Альтернатива: собственные сценарии интерфейса "раскрытия", как в Apple Watch Ultra и Vision Pro.

А что если складной iPhone всё же выйдет в 2026-м?

Если Apple сумеет ускорить процесс, устройство может стать ключевым анонсом на презентации осенью 2026 года. Однако в этом случае вероятен ограниченный тираж — своего рода "пилот" для тестирования пользовательского опыта. Цена, по оценкам аналитиков, превысит отметку $2000, что поставит новинку в премиальный сегмент, соседствующий с Galaxy Z Fold 6 Ultra и будущими моделями Huawei.

Плюсы и минусы складного форм-фактора

Плюсы Минусы Комбинирует смартфон и планшет Высокая цена Экран большего размера без потери мобильности Риск заломов и поломок петли Удобен для мультимедиа и игр Более тяжёлый корпус Престиж и инновационность Ограниченная совместимость аксессуаров

FAQ

— Почему Apple до сих пор не выпустила складной iPhone?

Компания придерживается стратегии "входа после зрелости технологии" и не торопится с экспериментами, где есть риск брака.

— Выйдет ли раньше складной iPad?

Вероятно, да. Apple может начать с iPad Fold, чтобы протестировать гибкие панели в более крупном и прочном корпусе.

— Кто станет поставщиком дисплеев?

Основные кандидаты — Samsung Display и LG Display, которые уже разрабатывают образцы панелей по заказу Apple.

Мифы и правда

• Миф: Apple просто копирует Samsung.

Правда: компания работает над концепцией складных устройств с 2017 года, но предпочитает "зрелый вход", а не погоню за трендом.

• Миф: проект заморожен.

Правда: он продолжается — речь идёт лишь о переносе сроков из-за нерешённых вопросов конструкции.

• Миф: гибкие экраны быстро ломаются.

Правда: современные панели OLED-Flex проходят десятки тысяч циклов сгибания и приближаются к надёжности традиционных экранов.

Исторический контекст

Apple редко спешит с инновациями: так было с Face ID, OLED-дисплеями и первыми 5G-моделями. Складные устройства — очередная итерация стратегии "лучше позже, но без компромиссов". Пока конкуренты набирают статистику ошибок, Apple изучает пользовательский опыт и тестирует технологию в лабораторных условиях.

Если релиз действительно состоится в 2027 году, складной iPhone может выйти уже в совершенно другой рыночной среде — где гибкие форм-факторы перестанут быть экзотикой и станут частью повседневной мобильной экосистемы.